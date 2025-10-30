Intelligenza artificiale Automazione IT

IBM si aggiudica per il secondo anno consecutivo il premio IDC 2025 SaaS CSAT for Financial GRC

IBM è stata premiata con il premio IDC 2025 SaaS Customer Satisfaction (CSAT) for Financial Governance, Risk and Compliance (GRC), che segna due anni consecutivi di riconoscimento per questo premio.

Pubblicato 10/30/2025
Illustrazione digitale di una banca o di un edificio di governo con una barra e un diagramma di flusso che si presentano come parte anteriore

Questo riconoscimento segue il premio IDC 2024 SaaS CSAT dello scorso anno, che riteniamo riaffermi la capacità costante di IBM di fornire soluzioni SaaS affidabili, basate su AI e sicure dei dati che consentano alle organizzazioni di gestire il rischio e la conformità normativa in modo efficace in un landscape finanziario sempre più complesso.

Scopri di più sul riconoscimento ricevuto nel 2024 qui.

IDC 2025: massima soddisfazione del cliente in tutte le funzionalità principali di GRC

L'IDC SaaS Path Survey 2025 ha valutato oltre 2.900 organizzazioni a livello globale, misurando la soddisfazione in base a più di 30 metriche. IBM si è nuovamente classificata nel gruppo con il punteggio più alto tra i fornitori di Financial GRC, con i clienti che hanno evidenziato:

  • Marchio affidabile e valore complessivo fornito
  • Facilità di implementazione e integrazione
  • Caratteristiche e funzionalità superiori
  • Supporto di livello aziendale e solida sicurezza dei dati
  • Funzionalità basate su AI e solide partnership ecosistemiche

Come illustrato nel grafico radar sulla soddisfazione dei clienti di IDC (Figura 1, pagina 1 del report), IBM ha superato le medie dei colleghi in quasi tutte le dimensioni, in particolare in termini di affidabilità dei prodotti, innovazione basata su AI e competenze di settori specializzati.

Promuovere l'innovazione e il valore nel Financial GRC

Secondo i risultati di IDC, oltre il 50% delle aziende globali prevede di aumentare la spesa per le applicazioni Financial GRC basate su SaaS nei prossimi 12 mesi, sottolineando aree come gli analytics basati sull'AI/ML, il reporting avanzato e integrazioni più profonde dell'ecosistema. IBM continua a investire strategicamente in queste aree, combinando automazione, architettura cloud-native e risk intelligence per aiutare i clienti ad accelerare la conformità e migliorare il processo decisionale

Come osserva IDC, i clienti di IBM hanno valutato l'azienda al di sopra della media in ogni categoria chiave, con punteggi particolarmente alti per le funzionalità basate su AI, la facilità di integrazione e le prestazioni di gestione dei dati. Questa continua eccellenza dimostra il nostro impegno incessante nell'allineare l'innovazione tecnologica con i risultati dei clienti.

Riconosciuto come leader nell'IDC MarketScape 2025 for GRC Software

Questo fa seguito al nostro riconoscimento come leader nell'IDC MarketScape: Worldwide GRC Software 2025 Vendor Assessment.

Secondo il report, "OpenPages di IBM fornisce una funzionalità GRC interaziendale completa con tutte le caratteristiche che un'organizzazione GRC matura può utilizzare". Insieme, riteniamo che questi riconoscimenti di IDC sottolineino la leadership end-to-end di IBM, sia nella soddisfazione dei clienti che nelle funzionalità, nel landscape del software di Financial GRC.

Un successo condiviso con i nostri clienti

In IBM, questi premi non riflettono solo la nostra tecnologia, ma anche la fiducia e la collaborazione che condividiamo con i nostri clienti in tutto il mondo. Ogni implementazione, ogni ottimizzazione e ogni miglioramento basato su AI è progettato per aiutare le organizzazioni ad andare oltre la conformità, trasformando la governance e la gestione del rischio in vantaggi strategici.

Ringraziamo i nostri clienti per la fiducia e la continua collaborazione e IDC per aver riconosciuto il nostro costante impegno verso l'eccellenza.

Informazioni sul premio IDC SaaS CSAT

Il premio IDC SaaS CSAT riconosce i principali fornitori di software-as-a-service con i più alti punteggi di soddisfazione dei clienti in ogni mercato, sulla base delle risposte di oltre 2.900 organizzazioni in tutto il mondo. Le valutazioni coprono più di 30 metriche di prestazioni in termini di utilizzo del prodotto, implementazione e relazione con i fornitori, tra cui fiducia, usabilità, innovazione, supporto e realizzazione del valore.

