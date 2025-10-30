IBM si aggiudica per il secondo anno consecutivo il premio IDC 2025 SaaS CSAT for Financial GRC

In IBM, questi premi non riflettono solo la nostra tecnologia, ma anche la fiducia e la collaborazione che condividiamo con i nostri clienti in tutto il mondo. Ogni implementazione, ogni ottimizzazione e ogni miglioramento basato su AI è progettato per aiutare le organizzazioni ad andare oltre la conformità, trasformando la governance e la gestione del rischio in vantaggi strategici.

Ringraziamo i nostri clienti per la fiducia e la continua collaborazione e IDC per aver riconosciuto il nostro costante impegno verso l'eccellenza.