IBM si aggiudica per il secondo anno consecutivo il premio IDC 2025 SaaS CSAT for Financial GRC

Secondo i risultati di IDC, oltre il 50% delle aziende globali prevede di aumentare la spesa per le applicazioni Financial GRC basate su SaaS nei prossimi 12 mesi, sottolineando aree come gli analytics basati sull'AI/ML, il reporting avanzato e integrazioni più profonde dell'ecosistema. IBM continua a investire strategicamente in queste aree, combinando automazione, architettura cloud-native e risk intelligence per aiutare i clienti ad accelerare la conformità e migliorare il processo decisionale
Come osserva IDC, i clienti di IBM hanno valutato l'azienda al di sopra della media in ogni categoria chiave, con punteggi particolarmente alti per le funzionalità basate su AI, la facilità di integrazione e le prestazioni di gestione dei dati. Questa continua eccellenza dimostra il nostro impegno incessante nell'allineare l'innovazione tecnologica con i risultati dei clienti.