IBM offre un'esperienza di osservabilità integrata e intelligente per semplificare la complessità dell'IT e aumentare la resilienza

Pubblicato 10/06/2025

Autore

Bill Lobig

VP of Product Management

IBM Automation

IBM sta migliorando le sue capacità di osservabilità per aiutare i team operativi IT a garantire prestazioni ottimali, resilienza e costi ottimali negli ambienti complessi.  

L'aumento dei costi, l'aumento dei rischi informatici, la diffusione degli ambienti ibridi e i rapidi cambiamenti dovuti all'adozione dell'AI hanno trasformato le operazioni IT in un esercizio di equilibrio tra velocità, resilienza ed efficienza. 

Le aziende gestiscono attualmente migliaia di applicazioni tra hybrid cloud e workload AI.  Per molti team, questa scala di complessità è impossibile da gestire con il solo sforzo manuale.  L'AI è passata dall'essere utile all'essere indispensabile. Quando costruita direttamente all'interno degli strumenti a cui i team si affidano, può eliminare i silos tra dati, persone e workflow per fornire una visibilità perfetta su prestazioni, costi, rischi e conformità, per semplificare le operazioni, muoversi più velocemente e ridurre i rischi.

Osservabilità unificata e intelligente

Al centro di questa strategia di miglioramento delle capacità di osservabilità c'è un'esperienza di osservabilità intelligente integrata su IBM Instana, Turbonomic, Concert e altre soluzioni. 

Questa esperienza condivisa è progettata in modo modulare: le organizzazioni possono adottare ciò di cui necessitano oggi ed espandersi via via che le loro esigenze evolvono. Unificando l'osservabilità, l'ottimizzazione delle risorse, la conformità e l'automazione in un'unica esperienza connessa, IBM aiuta i team a passare dagli interventi d'emergenza reattivi all'innovazione proattiva, garantendo che le applicazioni rimangano resilienti, efficienti e allineate agli obiettivi aziendali. 

Le principali funzionalità dell'esperienza condivisa includono:

  • Intelligence e integrazione condivise: un livello di dati unificato, navigazione e interfaccia utente single sign-on senza interruzioni e workflow coerenti collegano i team tramite gli strumenti. 
  • Observability end-to-end: l'IT ottiene una visibilità approfondita su servizi distribuiti, applicazioni basate su AI, infrastrutture e reti per rilevare e risolvere i problemi più rapidamente. 
  • Garanzia delle prestazioni allineata ai costi: le organizzazioni bilanciano prestazioni ed efficienza, garantendo che le applicazioni aziendali soddisfino i KPI senza spese eccessive.
  • Resilienza, rischio e conformità: i team traggono beneficio da misure di sicurezza proattive e automazione intelligente, riducendo i rischi e semplificando la conformità.
  • Agentic AI nelle operazioni: l'agentic AI offre insight contestuali, rilevamento proattivo e correzione automatica su larga scala. 
  • Assistenza AI: una funzionalità basata su AI e integrata in tutti gli strumenti per fornire indicazioni contestuali, suggerire i passi successivi e semplificare la risoluzione su larga scala. 

La posta in gioco per le operazioni IT sta aumentando. Forrester riferisce che il 77% dei responsabili delle decisioni tecnologiche statunitensi ritiene che livelli di espansione tecnologica "da moderati a estesi" causino costi insostenibili, consegne più lente e maggiori rischi per la sicurezza (Forrester, 2024). Inoltre, i tempi di inattività possono costare alle aziende più di 1 milione di dollari l'ora (ITIC, 2024). 

Alle organizzazioni non bastano gli strumenti localizzati: necessitano di un'esperienza connessa attraverso l'osservabilità, l'ottimizzazione e la resilienza. Integrando l'AI nelle operazioni quotidiane, IBM consente all'IT di ridurre gli sforzi, gestire i costi, automatizzare la resilienza e accelerare l'innovazione. 

Perché IBM

IBM Observability si distingue offrendo: 

  • Un modello di dati unificato e un'AI trasparente integrati in workflow automatizzati
  • Un approccio aperto e ibrido che si integra con gli ecosistemi e gli strumenti esistenti
  • Assistenza AI integrata nelle soluzioni IBM Observability, tra cui Instana, Turbonomic e Concert, con insight integrati nel contesto per tutti i professionisti IT, dagli sviluppatori ai CIO, per contribuire a incrementare la produttività
  • Profonda competenza nel settore IBM in materia di osservabilità, automazione e operazioni IT basate su AI

Insieme, queste funzionalità semplificano le operazioni e aiutano l'IT a generare un valore aziendale misurabile, non solo a rimanere operativi.

Non si tratta solo delle operazioni IT, bensì di una intelligence operativa basata su AI, fornita attraverso un'esperienza integrata che riguarda Instana, Turbonomic, Concert e molto altro, con un assistente in ogni fase. 

Esplora come IBM Observability può aiutare l'organizzazione a semplificare la complessità e scalare la resilienza, oppure contatta il tuo rappresentante commerciale IBM per iniziare. 

