IBM sta migliorando le sue capacità di osservabilità per aiutare i team operativi IT a garantire prestazioni ottimali, resilienza e costi ottimali negli ambienti complessi.
L'aumento dei costi, l'aumento dei rischi informatici, la diffusione degli ambienti ibridi e i rapidi cambiamenti dovuti all'adozione dell'AI hanno trasformato le operazioni IT in un esercizio di equilibrio tra velocità, resilienza ed efficienza.
Le aziende gestiscono attualmente migliaia di applicazioni tra hybrid cloud e workload AI. Per molti team, questa scala di complessità è impossibile da gestire con il solo sforzo manuale. L'AI è passata dall'essere utile all'essere indispensabile. Quando costruita direttamente all'interno degli strumenti a cui i team si affidano, può eliminare i silos tra dati, persone e workflow per fornire una visibilità perfetta su prestazioni, costi, rischi e conformità, per semplificare le operazioni, muoversi più velocemente e ridurre i rischi.
Al centro di questa strategia di miglioramento delle capacità di osservabilità c'è un'esperienza di osservabilità intelligente integrata su IBM Instana, Turbonomic, Concert e altre soluzioni.
Questa esperienza condivisa è progettata in modo modulare: le organizzazioni possono adottare ciò di cui necessitano oggi ed espandersi via via che le loro esigenze evolvono. Unificando l'osservabilità, l'ottimizzazione delle risorse, la conformità e l'automazione in un'unica esperienza connessa, IBM aiuta i team a passare dagli interventi d'emergenza reattivi all'innovazione proattiva, garantendo che le applicazioni rimangano resilienti, efficienti e allineate agli obiettivi aziendali.
Le principali funzionalità dell'esperienza condivisa includono:
La posta in gioco per le operazioni IT sta aumentando. Forrester riferisce che il 77% dei responsabili delle decisioni tecnologiche statunitensi ritiene che livelli di espansione tecnologica "da moderati a estesi" causino costi insostenibili, consegne più lente e maggiori rischi per la sicurezza (Forrester, 2024). Inoltre, i tempi di inattività possono costare alle aziende più di 1 milione di dollari l'ora (ITIC, 2024).
Alle organizzazioni non bastano gli strumenti localizzati: necessitano di un'esperienza connessa attraverso l'osservabilità, l'ottimizzazione e la resilienza. Integrando l'AI nelle operazioni quotidiane, IBM consente all'IT di ridurre gli sforzi, gestire i costi, automatizzare la resilienza e accelerare l'innovazione.
IBM Observability si distingue offrendo:
Insieme, queste funzionalità semplificano le operazioni e aiutano l'IT a generare un valore aziendale misurabile, non solo a rimanere operativi.
Non si tratta solo delle operazioni IT, bensì di una intelligence operativa basata su AI, fornita attraverso un'esperienza integrata che riguarda Instana, Turbonomic, Concert e molto altro, con un assistente in ogni fase.
