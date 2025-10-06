L'aumento dei costi, l'aumento dei rischi informatici, la diffusione degli ambienti ibridi e i rapidi cambiamenti dovuti all'adozione dell'AI hanno trasformato le operazioni IT in un esercizio di equilibrio tra velocità, resilienza ed efficienza.

Le aziende gestiscono attualmente migliaia di applicazioni tra hybrid cloud e workload AI. Per molti team, questa scala di complessità è impossibile da gestire con il solo sforzo manuale. L'AI è passata dall'essere utile all'essere indispensabile. Quando costruita direttamente all'interno degli strumenti a cui i team si affidano, può eliminare i silos tra dati, persone e workflow per fornire una visibilità perfetta su prestazioni, costi, rischi e conformità, per semplificare le operazioni, muoversi più velocemente e ridurre i rischi.