Dalle dashboard statiche all'azione proattiva: l'evoluzione di Db2 Intelligence Center

All'inizio di quest'anno abbiamo lanciato Db2 Intelligence Center, una console di gestione dei database basata su AI di nuova generazione progettata per offrire alle aziende una visione unica e unificata dei loro database Db2. Dal monitoraggio avanzato all'ottimizzazione e all'automazione delle query, Intelligence Center si basa su un semplice principio: i DBA non dovrebbero essere costretti a destreggiarsi tra script fragili e più strumenti disconnessi solo per mantenere in esecuzione i workload critici.
Dal lancio avvenuto nel giugno 2025, continuiamo a innovare. Gli ultimi aggiornamenti di Db2 Intelligence Center ampliano la visibilità, il controllo e la governance per rendere la gestione di Db2 più semplice, intelligente e sicura per le aziende.
In soli 3 mesi, Db2 Intelligence Center è diventato il piano di controllo su cui gli amministratori di database (DBA) fanno affidamento ogni giorno per portare a termine il proprio lavoro. Ogni versione ha dato un chiaro impulso verso una gestione proattiva basata sull'AI.
Al momento del lancio, abbiamo introdotto il monitoraggio personalizzato, con oltre 50 metriche chiave che coprono le prestazioni, la gestione dello storage e i workload dei database su più database, creando una vista unificata per i DBA. Partendo da queste basi, siamo lieti di rilasciare una nuovissima versione di Db2 Intelligence Center che offre una serie di aggiornamenti chiave:
Con questi miglioramenti, continuiamo a fornire ciò che secondo i DBA li rende più efficaci: gestione semplificata, prestazioni proattive e sicurezza di livello aziendale. Crea inoltre le basi per qualcosa di più grande: gli agenti AI Db2.
Stiamo esplorando le prime fasi degli agenti AI e il modo in cui i DBA Db2 possono andare oltre le dashboard e il monitoraggio per fornire una nuova esperienza di gestione. I primi prototipi si sono concentrati su tre aree critiche delle operazioni del database:
In definitiva, questo progresso offre ciò che conta di più, ovvero velocità, sicurezza e semplicità. I DBA ripristinano più velocemente e dedicano meno tempo alle emergenze, i leader IT ottengono una governance e un'affidabilità più solide e gli sviluppatori si basano su una piattaforma che mantiene le applicazioni critiche in esecuzione senza interruzioni.
Se desideri contribuire al percorso di sviluppo degli agenti AI Db2 con noi, resta sintonizzato per l'accesso anticipato.
Db2 coniuga decenni di fiducia aziendale con nuove prestazioni basate su AI, automazione intelligente e governance di livello aziendale. Con le ultime innovazioni dell'Intelligence Center, Db2 continua a elevare lo standard di ciò che le aziende possono aspettarsi da un database moderno, ovvero disponibilità sempre attiva, governance di livello aziendale e operazioni proattive che si adattano in tempo reale.
Approfondimenti sulle ultime novità di Db2 al techXchange 2025