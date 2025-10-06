Dalle dashboard statiche all'azione proattiva: l'evoluzione di Db2 Intelligence Center

In soli 3 mesi, Db2 Intelligence Center è diventato il piano di controllo su cui gli amministratori di database (DBA) fanno affidamento ogni giorno per portare a termine il proprio lavoro. Ogni versione ha dato un chiaro impulso verso una gestione proattiva basata sull'AI.

Al momento del lancio, abbiamo introdotto il monitoraggio personalizzato, con oltre 50 metriche chiave che coprono le prestazioni, la gestione dello storage e i workload dei database su più database, creando una vista unificata per i DBA. Partendo da queste basi, siamo lieti di rilasciare una nuovissima versione di Db2 Intelligence Center che offre una serie di aggiornamenti chiave:

Index Impact Analysis: l'ottimizzazione delle query è sempre stata un esercizio di equilibrio. Un indice può velocizzare una query, ma degradarne un'altra. Con l'Index Impact Analysis, i DBA possono valutare le decisioni di indicizzazione in base a tipi di query e periodi di tempo selezionati, per vedere esattamente quali workload saranno interessati prima che le modifiche entrino in produzione. Ciò significa meno regressioni da ripristinare, decisioni di ottimizzazione più rapide e basate sui dati e una maggiore stabilità del workload in ambienti complessi.

Gestione integrata delle repliche, end-to-end in un'unica vista: gli strumenti frammentati rallentano la risoluzione dei problemi. La nuova console di replica consolida la configurazione, il monitoraggio e la gestione in un unico luogo. Da un unico pannello di controllo è possibile creare set di replica, definire origini e destinazioni e monitorare lo stato di salute end-to-end.

Copertura di monitoraggio estesa: 64 segnali aggiuntivi su disponibilità, prestazioni e comportamento dei workload per una visibilità senza precedenti.

Parametri di configurazione a portata di mano: mantenere i database allineati alle esigenze del workload spesso significa destreggiarsi tra righe di comando o strumenti separati. Intelligence Center consente ora di visualizzare e modificare i parametri di configurazione direttamente nella console attraverso l'ottimizzazione del workload centralizzata, la riduzione del rischio di tempo di inattività dovuto a errore di configurazione manuale, raccomandazioni trasparenti basate su AI e personalizzate in base al tuo ambiente.

Miglioramenti della sicurezza per una piattaforma affidabile e protetta: le aziende necessitano di soluzioni performanti, sicure, affidabili e protette. L'aggiornamento di settembre rafforza la governance e la conformità con Azure Entra ID, Multi-Factor Authentication (MFA) per l'autenticazione di ruolo e di gruppo e l'integrazione HashiCorp per la gestione delle credenziali. Attraverso questi miglioramenti continuiamo a fornire ciò che secondo i DBA è più efficace, ovvero gestione semplificata, prestazioni proattive e sicurezza di livello aziendale.

Con questi miglioramenti, continuiamo a fornire ciò che secondo i DBA li rende più efficaci: gestione semplificata, prestazioni proattive e sicurezza di livello aziendale. Crea inoltre le basi per qualcosa di più grande: gli agenti AI Db2.

Stiamo esplorando le prime fasi degli agenti AI e il modo in cui i DBA Db2 possono andare oltre le dashboard e il monitoraggio per fornire una nuova esperienza di gestione. I primi prototipi si sono concentrati su tre aree critiche delle operazioni del database:

Risoluzione più intelligente dei problemi relativi alle prestazioni: i rallentamenti delle prestazioni rappresentano il principale dispendio di tempo per i DBA; il 62% dei DBA considera la risoluzione dei problemi di prestazioni l'attività che più di tutte richiede tempo.* Gli agenti AI Db2 correlano automaticamente i segnali e spiegano cosa è cambiato, aiutando i team a identificare le cause principali in pochi minuti anziché in ore.

Diagnostica proattiva dello stato di salute e delle modifiche : il modo migliore per ridurre gli interventi d'emergenza è risolvere i problemi prima che si aggravino. Gli agenti AI Db2 analizzano continuamente i pattern dei workload, le baseline delle risorse e le modifiche alla configurazione per segnalare in modo proattivo i rischi, affinché il lavoro pianificato prevenga gli incidenti imprevisti.

Conoscenza e assistenza conversazionale: i DBA non devono più riunire metriche e documentazione tra gli strumenti. Con le query in linguaggio naturale, gli agenti AI Db2 restituiscono risposte precise e basate sui dati in un unico posto, risparmiando ore di lavoro manuale.

In definitiva, questo progresso offre ciò che conta di più, ovvero velocità, sicurezza e semplicità. I DBA ripristinano più velocemente e dedicano meno tempo alle emergenze, i leader IT ottengono una governance e un'affidabilità più solide e gli sviluppatori si basano su una piattaforma che mantiene le applicazioni critiche in esecuzione senza interruzioni.

Se desideri contribuire al percorso di sviluppo degli agenti AI Db2 con noi, resta sintonizzato per l'accesso anticipato.