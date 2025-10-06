Migliorare l'AI per la gestione dei dati aziendali con gli ultimi aggiornamenti di Db2

Al TechXchange 2025 presenteremo le ultime innovazioni di Db2 che aiutano le aziende a modernizzare oggi, preparandosi al contempo per il futuro.
Le aziende devono affrontare una pressione incessante: i volumi di dati continuano a crescere, i workload sono più complessi e l'AI sta rimodellando il modo di competere. Affrontare queste sfide richiede più di un semplice database: richiede una base moderna basata su AI che sia performante, sicura e gestita su larga scala.
La prossima versione di Db2, 12.1.3, estende la funzione di Db2 quale database aziendale pronto per l'AI, costruito per i workload mission-critical e ad alta intensità di dati. Questo aggiornamento offre importanti miglioramenti in tre aree:
Questi miglioramenti riducono i tempi di inattività, migliorano la produttività degli sviluppatori e offrono alle aziende una base più sicura e scalabile per la creazione di applicazioni basate sull'AI, dimostrando come Db2 utilizzi l'AI direttamente nel motore per offrire prestazioni e fiducia. Rimani sintonizzato per la disponibilità al pubblico della versione 12.1.3 di Db2 il 5 novembre 2025 ed esplora tutto il potenziale di Db2.
A soli tre mesi dal lancio, Intelligence Center è diventato il piano di controllo di riferimento per la gestione di Db2. L'ultima versione ha fornito una seconda ondata di innovazione, progettata per ridurre gli interventi d'emergenza e dare ai DBA un controllo più proattivo. Le caratteristiche principali includono:
Questi aggiornamenti estendono la base di affidabilità di livello aziendale di Db2 con gestione basata su AI, monitoraggio unificato e sicurezza affidabile. Rappresentano anche un primo passo verso il futuro agentico di Db2, in cui gli insight emergono in modo proattivo e la gestione diventa più semplice, intelligente e sicura. Rimani sintonizzato per l'accesso anticipato e l'opportunità di dare forma al percorso agentico di Db2.
"Db2 continua a evolversi per soddisfare sia le esigenze aziendali tradizionali che le nuove esigenze relative all'AI e ai dati ibridi", ha dichiarato Robert Kramer, Patrick Moorhead, Moor Insights & Strategy. "La sua architettura è progettata per le principali priorità odierne: disponibilità, integrità, prestazioni e AI readiness, per aiutare i team a gestire la crescente complessità dei dati con meno sforzo manuale".
Db2 coniuga decenni di fiducia aziendale con nuove prestazioni basate su AI, automazione intelligente e governance di livello aziendale. Con 12.1.3, le ultime innovazioni dell'Intelligence Center, Db2 continua a elevare lo standard di ciò che le aziende possono aspettarsi da un database moderno: disponibilità sempre attiva, governance di livello aziendale e operazioni proattive che si adattano in tempo reale.
Basato su un confronto con la precedente versione 12.1.2.