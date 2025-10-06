Migliorare l'AI per la gestione dei dati aziendali con gli ultimi aggiornamenti di Db2

A soli tre mesi dal lancio, Intelligence Center è diventato il piano di controllo di riferimento per la gestione di Db2. L'ultima versione ha fornito una seconda ondata di innovazione, progettata per ridurre gli interventi d'emergenza e dare ai DBA un controllo più proattivo. Le caratteristiche principali includono:

Ottimizzazione più intelligente delle prestazioni con Index Impact Analysis

Una console di replica integrata

Copertura di monitoraggio ampliata con decine di nuovi segnali

Parametri di configurazione a portata di mano

Funzionalità avanzate di sicurezza e conformità

Questi aggiornamenti estendono la base di affidabilità di livello aziendale di Db2 con gestione basata su AI, monitoraggio unificato e sicurezza affidabile. Rappresentano anche un primo passo verso il futuro agentico di Db2, in cui gli insight emergono in modo proattivo e la gestione diventa più semplice, intelligente e sicura. Rimani sintonizzato per l'accesso anticipato e l'opportunità di dare forma al percorso agentico di Db2.

"Db2 continua a evolversi per soddisfare sia le esigenze aziendali tradizionali che le nuove esigenze relative all'AI e ai dati ibridi", ha dichiarato Robert Kramer, Patrick Moorhead, Moor Insights & Strategy. "La sua architettura è progettata per le principali priorità odierne: disponibilità, integrità, prestazioni e AI readiness, per aiutare i team a gestire la crescente complessità dei dati con meno sforzo manuale".