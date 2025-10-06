Intelligenza artificiale Automazione IT

Migliorare l'AI per la gestione dei dati aziendali con gli ultimi aggiornamenti di Db2

Pubblicato 10/06/2025

Autori

Siji Daniel

Senior Product Manager - IBM Db2

IBM

Miran Badzak

Program Director

Databases

Al TechXchange 2025 presenteremo le ultime innovazioni di Db2 che aiutano le aziende a modernizzare oggi, preparandosi al contempo per il futuro. 

Le aziende devono affrontare una pressione incessante: i volumi di dati continuano a crescere, i workload sono più complessi e l'AI sta rimodellando il modo di competere. Affrontare queste sfide richiede più di un semplice database: richiede una base moderna basata su AI che sia performante, sicura e gestita su larga scala.

Quali sono le novità di Db2?

Miglioramenti di Db2 12.1.3

La prossima versione di Db2, 12.1.3, estende la funzione di Db2 quale database aziendale pronto per l'AI, costruito per i workload mission-critical e ad alta intensità di dati. Questo aggiornamento offre importanti miglioramenti in tre aree:

  • Sviluppo di app AI: partendo dal nuovo tipo di dati vettoriali, le funzionalità sono ora estese a utility, tabelle e routine esterne, supportando l'AI e l'analytics ad alte prestazioni su dati strutturati e non strutturati. Db2 12.1.3 introduce inoltre connettori nativi per i framework Python LangChain e LlamaIndex, in modo che gli sviluppatori di app AI possano costruire rapidamente applicazioni di retrieval-augmented generation (RAG), come chatbot o sistemi di recupero delle conoscenze, collegando direttamente e perfettamente a Db2 gli strumenti AI più diffusi.

  • Scalabilità di livello aziendale: IBM Db2 pureScale offre un'elevata disponibilità e scalabilità senza pari alle aziende che eseguono sistemi di transazioni mission-critical e con volumi elevati e che richiedono un tempo di attività pari a 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza alcuna perdita di dati. Gli ultimi miglioramenti rafforzano la resilienza di PureScale con il supporto HADR per topologie miste, la capacità di aggiornare o ripristinare ambienti con immagini di backup di basso livello e i miglioramenti di AWS Elastic Fabric Adapter (EFA) che aumentano le prestazioni di rete fino al 40%.* Il supporto per cluster geograficamente distribuiti su AWS e Azure consente implementazioni globali, sempre attive e con una latenza minima.

  • Pronto e sicuro: i miglioramenti a livello di disponibilità e sicurezza rendono Db2 più facile e sicuro da eseguire su larga scala. I punti salienti includono la riorganizzazione online delle tabelle partizionate in intervalli con indici globali per massimizzare il tempo di attività, la creazione automatica di un profilo di statement SQL per semplificare l'ottimizzazione delle query e la federazione ad Apache Cassandra come origine dati utilizzando il wrapper JDBC. Le funzioni integrate di generazione di UUID semplificano la creazione sicura di ID nei workflow delle applicazioni. I registri di controllo sono ora esportabili come file CSV su cloud object storage per una facile integrazione con gli strumenti SIEM e con le piattaforme di analytics. L'accesso rapido ai dati di audit semplifica la conformità e l'analisi forense, per un'analisi più rapida degli eventi di sicurezza nel cloud.

Questi miglioramenti riducono i tempi di inattività, migliorano la produttività degli sviluppatori e offrono alle aziende una base più sicura e scalabile per la creazione di applicazioni basate sull'AI, dimostrando come Db2 utilizzi l'AI direttamente nel motore per offrire prestazioni e fiducia. Rimani sintonizzato per la disponibilità al pubblico della versione 12.1.3 di Db2 il 5 novembre 2025 ed esplora tutto il potenziale di Db2.

Db2 Intelligence Center

A soli tre mesi dal lancio, Intelligence Center è diventato il piano di controllo di riferimento per la gestione di Db2. L'ultima versione ha fornito una seconda ondata di innovazione, progettata per ridurre gli interventi d'emergenza e dare ai DBA un controllo più proattivo. Le caratteristiche principali includono:

  • Ottimizzazione più intelligente delle prestazioni con Index Impact Analysis
  • Una console di replica integrata
  • Copertura di monitoraggio ampliata con decine di nuovi segnali
  • Parametri di configurazione a portata di mano
  • Funzionalità avanzate di sicurezza e conformità

Questi aggiornamenti estendono la base di affidabilità di livello aziendale di Db2 con gestione basata su AI, monitoraggio unificato e sicurezza affidabile. Rappresentano anche un primo passo verso il futuro agentico di Db2, in cui gli insight emergono in modo proattivo e la gestione diventa più semplice, intelligente e sicura. Rimani sintonizzato per l'accesso anticipato e l'opportunità di dare forma al percorso agentico di Db2.

"Db2 continua a evolversi per soddisfare sia le esigenze aziendali tradizionali che le nuove esigenze relative all'AI e ai dati ibridi", ha dichiarato Robert Kramer, Patrick Moorhead, Moor Insights & Strategy. "La sua architettura è progettata per le principali priorità odierne: disponibilità, integrità, prestazioni e AI readiness, per aiutare i team a gestire la crescente complessità dei dati con meno sforzo manuale".

Progettato per i workload mission critical nel mondo

Db2 coniuga decenni di fiducia aziendale con nuove prestazioni basate su AI, automazione intelligente e governance di livello aziendale. Con 12.1.3, le ultime innovazioni dell'Intelligence Center, Db2 continua a elevare lo standard di ciò che le aziende possono aspettarsi da un database moderno: disponibilità sempre attiva, governance di livello aziendale e operazioni proattive che si adattano in tempo reale.

*

Basato su un confronto con la precedente versione 12.1.2.

