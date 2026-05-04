IBM Db2 Genius Hub ora supporta Google Vertex AI e Intel Gaudi per l'inferenza AI

IBM ha sempre creduto che i dati non debbano semplicemente restare isolati in un silo, bensì diventare il motore che alimenta l’intelligenza dell'impresa. Ecco perché abbiamo lanciato IBM Db2 Genius Hub: un livello operativo unificato, guidato dall'agentic AI, progettato per trasformare il modo in cui gestisci e ottimizzi i tuoi ambienti Db2, offrendo un’esperienza di database autonomo.

Fin dal primo giorno, Genius Hub è stato progettato per gestire i workload AI più impegnativi, offrendo supporto nativo per Amazon Bedrock, gli acceleratori AMD Instinct™ e le GPU NVIDIA H100 Tensor Core, così da alimentare l’esperienza di agentic AI.

Oggi siamo entusiasti di compiere il prossimo passo nella nostra missione di offrire flessibilità e prestazioni senza pari, introducendo ufficialmente il supporto per Google Vertex AI e per gli acceleratori AI Intel® Gaudi®.