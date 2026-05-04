IBM Db2 Genius Hub ora supporta Google Vertex AI e Intel Gaudi per l'inferenza AI

Oggi siamo entusiasti di compiere il prossimo passo nella nostra missione di offrire flessibilità e prestazioni senza pari, introducendo ufficialmente il supporto per Google Vertex AI e per gli acceleratori AI Intel® Gaudi®.
IBM ha sempre creduto che i dati non debbano semplicemente restare isolati in un silo, bensì diventare il motore che alimenta l’intelligenza dell'impresa. Ecco perché abbiamo lanciato IBM Db2 Genius Hub: un livello operativo unificato, guidato dall'agentic AI, progettato per trasformare il modo in cui gestisci e ottimizzi i tuoi ambienti Db2, offrendo un’esperienza di database autonomo.
Fin dal primo giorno, Genius Hub è stato progettato per gestire i workload AI più impegnativi, offrendo supporto nativo per Amazon Bedrock, gli acceleratori AMD Instinct™ e le GPU NVIDIA H100 Tensor Core, così da alimentare l’esperienza di agentic AI.
Oggi siamo entusiasti di compiere il prossimo passo nella nostra missione di offrire flessibilità e prestazioni senza pari, introducendo ufficialmente il supporto per Google Vertex AI e per gli acceleratori AI Intel® Gaudi®.
Nel panorama in rapida evoluzione dell'AI generativa, un approccio uguale per tutti è un mito. Le imprese devono poter scegliere gli ecosistemi hardware e cloud che meglio si allineano ai loro specifici requisiti di latenza, alle strutture di costo e alle esigenze di sovranità dei dati.
Estendendo il nostro supporto a Google Vertex AI e Intel Gaudi, diamo ai clienti Db2 la libertà di costruire e scalare inferenze AI esattamente come desiderano:
Comprendiamo che, sebbene il cloud offra agilità, molti dei nostri clienti (soprattutto quelli in settori altamente regolamentati come finanza e sanità) necessitano della sicurezza di un ambiente on-premise.
Il Db2 Genius Hub è progettato per l'era dell'hybrid cloud. Che tu mantenga i tuoi dati dietro un firewall oppure li distribuisca su scala globale nel cloud, abbiamo la soluzione giusta per te.
Per chi dà priorità al controllo assoluto e alla data gravity, Db2 Genius Hub supporta hardware ad alte prestazioni all'interno del proprio data center. Puoi utilizzare tutta la potenza di:
Se la tua strategia è cloud-first, Db2 garantisce la compatibilità "like-for-like" tra i principali provider, consentendoti di spostare i workload senza riscrivere le applicazioni:
La transizione dal “dialogare con i dati” all’agentic AI, dove l'AI può ragionare, pianificare ed eseguire attività, richiede un’infrastruttura robusta. Supportando una vasta gamma di chip e piattaforme cloud, IBM Db2 Genius Hub garantisce che il tuo database non sia solo un contenitore di storage, ma anche una piattaforma di lancio ad alta velocità per la prossima generazione di agenti AI.
Vuoi modernizzare? I clienti attuali di Db2 possono passare alle Db2 AI Editions per ottenere oggi stesso l’accesso completo al Genius Hub e a queste nuove funzionalità di inferenza.
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