Db2 Genius Hub aggiunge funzionalità autonome di nuova generazione

Stiamo aggiungendo il supporto per l'automazione delle attività AI. Db2 Genius Hub sta andando oltre l’interazione point-in-time e sta diventando parte del ritmo operativo continuo del team di database.

Con la pianificazione basata su AI e in linguaggio naturale, i DBA possono ora chiedere a Genius Hub di gestire il lavoro ricorrente in un inglese semplice. Un DBA può dire: "Esegui un backup ogni mattina alle 8" e trasformare le intenzioni operative di routine in azioni programmate, senza dover mettere insieme script, calendari e promemoria.

Questo modifica il ruolo di Genius Hub. Non è più presente solo quando qualcosa si rompe, ma diventa parte integrante di come viene svolto il lavoro quotidiano sul database.