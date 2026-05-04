Db2 Genius Hub aggiunge funzionalità autonome di nuova generazione

All'inizio del 2026, abbiamo introdotto la nuova esperienza di database autonomo Db2, con tecnologia Db2 Genius Hub. Basato su una rete di agenti AI, Db2 Genius Hub è stato progettato per potenziare gli amministratori di database in tre aree principali: manutenzione agentica, riparazione agentica e risposta agentica.
Al Think 2026 presentiamo la prossima fase dell’evoluzione autonoma: stiamo portando Db2 Genius Hub da un’AI che suggerisce a un’AI che agisce, sotto supervisione umana e all’interno di vincoli definiti. Finora, Db2 Genius Hub è stato progettato in modalità consultiva, per aiutare i team ad analizzare la telemetria, individuare le probabili cause principali e orientarsi tra i problemi operativi.
Ora, Db2 Genius Hub inizia a colmare il divario tra insight ed esecuzione.
Il più grande passo avanti è l'esecuzione. Con questa release, gli agenti AI in Db2 Genius Hub possono proporre ed eseguire operazioni sul database con l'approvazione dell'utente. Ciò significa che i team possono passare più direttamente dalla diagnosi all'azione, senza rinunciare al controllo di ciò che accade in produzione.
La parte più lenta di molti incidenti non è individuare il problema. È tradurre una raccomandazione nel giusto intervento, validarla ed eseguirla in modo sicuro. Le azioni approvate colmano questo divario senza eliminare il ruolo umano.
Ad esempio, un agente potrebbe proporre un passaggio operativo specifico come l'aggiornamento delle configurazioni o la creazione di un indice, quindi aspettare che il DBA lo controlli e approvi prima dell'esecuzione. Genius Hub non si limita più a spiegare cosa è successo e a suggerire cosa fare dopo; ora può aiutare a portare a termine il passo successivo.
Stiamo rendendo Db2 Genius Hub più semplice da usare direttamente dagli strumenti con cui i team già lavorano.
Grazie all'accesso MCP per gli agenti di Genius Hub, i client MCP possono connettersi a Db2 Genius Hub e utilizzare le sue funzionalità direttamente all'interno dei workflow esistenti. MCP è uno standard aperto per connettere le applicazioni AI a strumenti e sistemi esterni, il che lo rende un modo pratico per integrare Genius Hub nella più ampia gamma di strumenti già utilizzati dai team. (Protocollo di contesto del modello)
Questo aiuta a estendere Db2 Genius Hub oltre una console isolata e a integrarlo nel più ampio ambiente operativo.
Alcuni problemi non possono essere diagnosticati solo con la telemetria del database. Richiedono segnali di livello inferiore dal server host, dove le condizioni della CPU, della memoria, dello storage e del sistema operativo spesso spiegano cosa sta realmente guidando il comportamento. Con l'accesso sicuro a livello host fornito dal nuovo Db2 Genius Hub Remote, la nostra AI può incorporare il contesto a livello host nelle sue dashboard e nei workflow di analisi, offrendo ai team un percorso più profondo per la determinazione dei problemi e un percorso più diretto dal sintomo alla causa principale fino alla risoluzione.
Stiamo aggiungendo il supporto per l'automazione delle attività AI. Db2 Genius Hub sta andando oltre l’interazione point-in-time e sta diventando parte del ritmo operativo continuo del team di database.
Con la pianificazione basata su AI e in linguaggio naturale, i DBA possono ora chiedere a Genius Hub di gestire il lavoro ricorrente in un inglese semplice. Un DBA può dire: "Esegui un backup ogni mattina alle 8" e trasformare le intenzioni operative di routine in azioni programmate, senza dover mettere insieme script, calendari e promemoria.
Questo modifica il ruolo di Genius Hub. Non è più presente solo quando qualcosa si rompe, ma diventa parte integrante di come viene svolto il lavoro quotidiano sul database.
Stiamo espandendo dove e come viene eseguito Genius Hub. All'inizio di quest'anno, abbiamo lanciato il supporto dell'inferenza AI per Db2 Genius Hub su Amazon Bedrock, IBM watsonx.ai, e chipset AMD MI300s (per implementazioni esclusivamente on-premise).
Con questa release si amplia l’insieme delle piattaforme che i clienti possono utilizzare per l’inferenza AI, includendo Microsoft AI Foundry, Vertex AI e i chip Intel Gaudi per implementazioni on-premise. Questo offre ai clienti la libertà di implementare le funzionalità autonome Db2, alimentate da Genius Hub, ovunque si trovino i loro database: on-premise o nel cloud.
Stiamo introducendo Db2 Genius Hub come offerta di cloud service, offrendo ai clienti un'opzione gestita che elimina la necessità di implementare e gestire la console da soli.
Per i team che desiderano il percorso più rapido verso il valore, Db2 Genius Hub SaaS offre un modo più semplice per iniziare. Consente ai clienti Db2 SaaS, così come a quelli che preferiscono un modello gestito, di accedere a Db2 Genius Hub senza il sovraccarico di dover gestire una propria implementazione della console.
Db2 Genius Hub è nato come un'AI che poteva dirti cosa fare. Ora lo farà per te. Questo è il cambiamento che sta alla base di questo rilascio. Non solo più funzionalità, ma una nuova fase nel percorso dall'assistenza intelligente all'operatività autonoma supervisionata.
Queste funzionalità dovrebbero essere implementate a partire da giugno 2026.
Visita la pagina del prodotto Db2 Genius Hub