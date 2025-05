I servizi gestiti IBM Db2 e Db2 Warehouse supportano workload mission-critical su IBM Cloud e AWS e siamo entusiasti di portare questi servizi su Azure. I nostri servizi gestiti sono sviluppati da zero per incorporare tecnologie cloud-native, aiutando i clienti a utilizzare al meglio rapidamente i benefici del cloud durante la modernizzazione.

IBM Db2 SaaS offre scalabilità indipendente di elaborazione e storage, alta disponibilità con più nodi che supportano le applicazioni dei clienti e durabilità tramite backup automatici e ripristino point-in-time. I clienti che passano al cloud con Db2 possono usufruire di:

Scalabilità granulare: scalabilità indipendente e senza interruzioni di elaborazione e storage, con aumento automatico delle soglie, che assicurano che i nostri clienti non esauriscano mai lo spazio di storage.

Messa a punto delle prestazioni: operazioni di input/output al secondo (IOPS) e scalabilità dello storage basata sul throughput, che semplificano l'aumento delle prestazioni dei volumi di archiviazione in uso.

Alta disponibilità: passa facilmente da una configurazione a nodo singolo a una configurazione ad alta disponibilità, supportando 2 nodi distribuiti in 2 zone di disponibilità.

Durata: backup/ripristino con snapshot progressivi di 14 giorni e backup Db2 settimanale completo, con opzione per backup illimitati nello storage BLOB di Azure.

IBM Db2 Warehouse SaaS è un data warehouse cloud elastico e ad alte prestazioni in grado di memorizzare petabyte di dati, con supporto per l'inserimento in tempo reale e un ottimizzatore di query basato su AI per accelerare i risultati. I clienti possono modernizzare le proprie analytics nel Cloud con:

Scalabilità massiva: raggiunge una scala di multi-petabyte sfruttando l'architettura MPP, il caching locale e l'ottimizzazione delle query basata su AI per accelerare le prestazioni.

Livelli di storage: supporto per soluzioni di block storage ad alte prestazioni e aumento automatico dello storage, con il supporto blob di Azure a breve per ulteriori risparmi.

Dati aperti: interroga più formati di tabelle e dati aperti, Iceberg, Parquet, ORC, CSV e altri, sfruttando le risorse di calcolo in uso dedicate al warehouse.

Integrazione con data lakehouse: condividi cataloghi di dati con il servizio watsonx.data lakehouse per portare i dati Db2 nelle pipeline AI/Apprendimento automatico (ML).

Mentre forniamo questi servizi su cloud, introduciamo innanzitutto un servizio gestito congiunto, o un modello Bring Your Own cloud (BYOC), con l'istanza del database distribuita direttamente all'interno del cloud privato (VPC) del cliente. Questo modello di distribuzione offre un solido framework di integrazione, che si allinea senza soluzione di continuità all'ambiente cloud già in uso del cliente. I nostri clienti potranno ora usufruire dei seguenti benefici conservando il possesso dei propri dati all'interno del loro ambiente:

Controlli di conformità: il modello BYOC consente ai clienti di eseguire l'istanza del database all'interno del cloud privato virtuale del proprio account cloud, fornendo controlli per soddisfare i requisiti più severi.

Sicurezza e monitoraggio: il BYOC consente il monitoraggio e l'audit granulari, compresi i controlli a livello di rete, che creano visibilità e controllo senza precedenti.

Co-locazione dei dati: l'esecuzione del modello BYOC collocherà le fonti di dati del cliente all'interno dei propri VPC o account Azure, garantendo una connettività perfetta alle risorse e alle applicazioni.