Far progredire l'AI e le operazioni resilienti con IBM Db2 12.1.5

Db2 12.1.5 porta l'indicizzazione vettoriale basata su DiskANN nel motore di database, consentendo una ricerca di similarità rapida e scalabile per casi d'uso di AI come la ricerca semantica, i motori di raccomandazione e la retrieval-augmented generation (RAG).

Per semplificare ulteriormente i workflow AI, Db2 consente l'integrazione con modelli AI esterni. Gli sviluppatori possono registrare modelli da watsonx.ai e da motori compatibili con OpenAI e richiamarli direttamente utilizzando funzioni SQL come TO_EMBEDDING e TEXT_GENERATION. Questo permette alle applicazioni di generare embedding e testo senza spostare i dati al di fuori del database, riducendo latenza, complessità e rischi di sicurezza.

Insieme, queste funzionalità posizionano Db2 come una piattaforma di dati AI completa per workload transazionali, analitici e AI senza richiedere database vettoriali separati o pipeline di dati complesse.