Far progredire l'AI e le operazioni resilienti con IBM Db2 12.1.5

Db2 12.1.5 per Linux, UNIX e Windows verrà rilasciato il 9 giugno 2026. L'ultimo mod pack è progettato per aiutare le organizzazioni a scalare le applicazioni basate su AI, mantenendo le prestazioni, la disponibilità e la sicurezza necessarie per i workload mission-critical.
Questa release evolve l'architettura di Db2 12.1 AI, introducendo l'indicizzazione vettoriale, un'integrazione nativa con modelli AI esterni e potenziamenti significativi in termini di alta affidabilità, sicurezza ed efficienza operativa.
Db2 12.1.5 porta l'indicizzazione vettoriale basata su DiskANN nel motore di database, consentendo una ricerca di similarità rapida e scalabile per casi d'uso di AI come la ricerca semantica, i motori di raccomandazione e la retrieval-augmented generation (RAG).
Per semplificare ulteriormente i workflow AI, Db2 consente l'integrazione con modelli AI esterni. Gli sviluppatori possono registrare modelli da watsonx.ai e da motori compatibili con OpenAI e richiamarli direttamente utilizzando funzioni SQL come TO_EMBEDDING e TEXT_GENERATION. Questo permette alle applicazioni di generare embedding e testo senza spostare i dati al di fuori del database, riducendo latenza, complessità e rischi di sicurezza.
Insieme, queste funzionalità posizionano Db2 come una piattaforma di dati AI completa per workload transazionali, analitici e AI senza richiedere database vettoriali separati o pipeline di dati complesse.
Db2 12.1.5 offre maggiore flessibilità per implementazioni ad alta disponibilità e disaster recovery. Le organizzazioni possono implementare topologie di disaster recovery più sofisticate con più di tre standby in diverse regioni geografiche, standby dedicati per i workload e configurazioni HADR a cascata per le distribuzioni globali.
La potatura automatica dei log di archivio per snapshot Db2 non integrati semplifica la gestione del backup rimuovendo automaticamente i log di archivio non più necessari per il ripristino, riducendo il consumo di storage e il carico operativo.
Questa release apporta inoltre notevoli miglioramenti all'automazione ad alta disponibilità di Db2 con il cluster manager integrato Pacemaker:
Db2 12.1.5 ora include GSKit 9, che eleva lo standard di conformità a FIPS 140-3, garantendo che i moduli crittografici soddisfino rigorosi requisiti di sicurezza. GSKit 9 offre il supporto completo per i moderni meccanismi di incapsulamento delle chiavi, consentendo l'utilizzo di algoritmi sia classici che quantistici per proteggere i dati dalle minacce immediate e rafforzare la sicurezza contro i futuri rischi quantistici.
I miglioramenti alla sicurezza includono una nuova interfaccia ADMIN_GET_TLS_CERT per recuperare facilmente le informazioni sulla catena di certificati TLS lato server utilizzando SQL Query. Gli utenti possono facilmente monitorare la scadenza dei certificati del server e gestirli in modo da poter continuare a connettersi. In linea con le moderne best practice di sicurezza e i requisiti di conformità, il recupero online delle chiavi consente di aggiornare le chiavi di validazione della firma JWT (JSON Web Token) senza tempo di inattività del database, riducendo lo sforzo dell'utente nella gestione del keystore locale. Le restrizioni sui permessi di accesso ai file sono state estese per includere le impostazioni di lettura ed esecuzione per tutti gli utenti sui file Db2, offrendo agli amministratori di database il controllo sull'accesso ai file. Durante la registrazione dei dettagli del server e del database Db2 in LDAP, gli utenti possono ora specificare i percorsi client per i file chiave del database e i file di stash, semplificando la configurazione del client stesso.
Queste funzionalità aiutano le organizzazioni a soddisfare i requisiti di conformità in evoluzione riducendo gli oneri amministrativi.
Db2 12.1.5 modernizza la funzionalità di ricerca full-text grazie all'integrazione con due motori di ricerca esterni self-hosted di prim'ordine: OpenSearch ed Elasticsearch. Questo consente agli utenti di iniziare la migrazione dal motore ECMTS (Enterprise Content Management Text Search) alla moderna tecnologia OpenSearch/Elasticsearch, offrendo prestazioni superiori, scalabilità migliorata e accesso all'innovazione open-source in corso.
In questa release, i clienti potranno utilizzare tutti e tre i motori di ricerca per testare le prestazioni di indicizzazione e migrare gli indici nel tempo. La funzione di ricerca di testo Db2 che utilizza ECMTS è obsoleta con questa versione e verrà interrotta nella prossima.
La versione introduce l'installazione basata su RPM (Red Hat Package Manager), che consente l'uso di strumenti Linux standard per la distribuzione, gli aggiornamenti e la gestione delle dipendenze.
Il supporto alla piattaforma è stato ampliato con il supporto PPCLE (Power Linux Little Endian) per tablespace remoti e Datalake Software. Db2 12.1.5 introduce inoltre il supporto per AWS SDK su AIX, consentendo di creare alias per lo storage remoto e di accedervi direttamente da Db2. Consente un accesso ottimizzato all'object storage AWS S3 su AIX per operazioni come la data ingestion, il load, il backup, l'archiviazione dei log e l'auditing.
Nei sistemi federati, le procedure sorgente memorizzate ora supportano valori di parametro di default definiti nel database di origine, riducendo la necessità di input espliciti di parametri, garantendo un comportamento coerente tra ambienti remoti e federati e migliorando l'usabilità complessiva.
IBM Db2 12.1.5 introduce nuove funzionalità per migliorare l'esperienza degli amministratori di database attraverso l'evoluzione, le prestazioni e il monitoraggio degli schemi:
Db2 12.1.5 introduce miglioramenti significativi alle tabelle Datalake, basandosi sulle funzionalità aggiunte nella versione 12.1.4. Questi aggiornamenti comprendono il supporto per i cataloghi REST Iceberg incorporati e lo storage Azure ADLS Gen2, consentendo una perfetta integrazione con i moderni ecosistemi di data lake.
Le organizzazioni possono ora estendere le implementazioni DPF tradizionali per accedere direttamente ai dati archiviati in formati di dati aperti e nel formato di tabella aperta Iceberg, continuando a beneficiare della conformità ACID e di prestazioni di livello enterprise.
Db2 12.1.5 riflette un chiaro cambiamento di rotta verso l'integrazione diretta delle funzionalità di AI nei dati aziendali, riducendo la necessità di architetture frammentate e pipeline di dati complesse.
Combinando la ricerca vettoriale integrata, il supporto a modelli esterni, l'architettura moderna dei dati e la resilienza di livello aziendale, Db2 aiuta le organizzazioni ad accelerare l'adozione dell'AI mantenendo il controllo sui workload più critici.
IBM Db2 12.1.5 sarà disponibile il 9 giugno 2026 come pacchetto mod per Db2 12.1 e potrà essere scaricato da Fix Central.