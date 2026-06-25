IBM Db2 12.1.5 è ora disponibile: portare l'AI dove già risiedono i tuoi dati mission-critical

Db2 12.1.5 modernizza la funzionalità di ricerca full-text attraverso l'integrazione con due motori di ricerca esterni self-hosted best-in-class: OpenSearch ed Elasticsearch. Lavora come già fanno gli utenti. I comandi e i metodi sono gli stessi, sia che la ricerca venga eseguita con la ricerca testuale nativa che con OpenSearch o Elasticsearch. Questo consente agli utenti di iniziare la migrazione dal motore nativo di ricerca testuale alla moderna tecnologia OpenSearch o Elasticsearch, offrendo prestazioni migliori, scalabilità migliorata e accesso a innovazioni open-source continue. In questa versione, i clienti saranno in grado di utilizzare tutti e tre i motori di ricerca per testare le prestazioni di indicizzazione e migrare gli indici nel tempo.



Il nuovo motore di ricerca testuale offre una ricerca avanzata pronta all'uso: ricerca di termini semplici, frasi esatte, caratteri jolly, fuzzy, di prossimità, booleana e sinonimi, oltre alla ricerca fonetica, novità di questa versione, quindi "Meyer", "Mayer" e "Meier" ' tutti corrispondono. Gli utenti ottengono di default il matching insensitive con le maiuscole e minuscole insensitive, elaborazione linguistica per CJK e altre lingue e un ricco supporto documentale per file PDF, Word, Excel e ZIP tramite Apache Tika integrato. La comunicazione sicura tramite HTTPS con autenticazione SSL garantisce la compatibilità con gli ambienti aziendali.