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IBM Db2 12.1.5 è ora disponibile: portare l'AI dove già risiedono i tuoi dati mission-critical

Db2 12.1.5 offre indicizzazione vettoriale DiskANN, invocazione nativa di modelli AI basati su SQL, conformità FIPS 140-3, topologie HADR ampliate e una serie di miglioramenti operativi.

Pubblicato il 25 giugno 2026

Il 25 giugno 2026, IBM ha annunciato la disponibilità generale di Db2 12.1.5 per Linux, UNIX e Windows. L'ultimo mod pack è progettato per aiutare le organizzazioni a sviluppare applicazioni guidate dall'AI, mantenendo al contempo prestazioni, scala, disponibilità e sicurezza necessarie per i carichi di lavoro mission-critical.

Questa release evolve l'architettura di Db2 12.1 AI, introducendo l'indicizzazione vettoriale, un'integrazione nativa con modelli AI esterni e potenziamenti significativi in termini di alta affidabilità, sicurezza ed efficienza operativa.  

5 miglioramenti chiave di Db2

1. Rafforzare la sicurezza e la conformità quantistica

Db2 12.1.5 ora include GSKit 9, che eleva lo standard di conformità a FIPS 140-3, garantendo che i moduli crittografici soddisfino rigorosi requisiti di sicurezza quantistica. GSKit 9 supporta pienamente i moderni meccanismi di incapsulamento delle chiavi, supportando l'uso di algoritmi classici e quantum-safe per proteggere i suoi dati dalle minacce immediate e dal rafforzamento dei rischi quantistici futuri.

Tra i miglioramenti alla sicurezza è inclusa una nuova interfaccia ADMIN_GET_TLS_CERT per recuperare facilmente le informazioni sulla catena di certificati TLS lato server tramite SQL Query. Gli utenti possono facilmente monitorare la scadenza dei certificati del server e gestirli in modo da poter continuare a connettersi al server. In linea con le moderne best practice di sicurezza e i requisiti di conformità, il recupero online delle chiavi consente di aggiornare le chiavi di validazione della firma JWT (JSON Web Token) senza tempi di inattività del database, riducendo lo sforzo dell'utente nella gestione del keystore locale. I permessi di file limitati sono stati ampliati per coprire le impostazioni leggibili e eseguibili nel mondo sui file Db2, dando agli amministratori del database il controllo sull'accesso ai file. Quando si registrano i dettagli del server e del database Db2 in LDAP, gli utenti possono ora specificare i percorsi client per i file chiave del database e dello stash, semplificando la configurazione dei client.

Queste funzionalità aiutano le organizzazioni a soddisfare i requisiti di conformità in evoluzione riducendo gli oneri amministrativi.  

2. Modernizzazione della ricerca testuale

Db2 12.1.5 modernizza la funzionalità di ricerca full-text attraverso l'integrazione con due motori di ricerca esterni self-hosted best-in-class: OpenSearch ed Elasticsearch. Lavora come già fanno gli utenti. I comandi e i metodi sono gli stessi, sia che la ricerca venga eseguita con la ricerca testuale nativa che con OpenSearch o Elasticsearch. Questo consente agli utenti di iniziare la migrazione dal motore nativo di ricerca testuale alla moderna tecnologia OpenSearch o Elasticsearch, offrendo prestazioni migliori, scalabilità migliorata e accesso a innovazioni open-source continue. In questa versione, i clienti saranno in grado di utilizzare tutti e tre i motori di ricerca per testare le prestazioni di indicizzazione e migrare gli indici nel tempo.

Il nuovo motore di ricerca testuale offre una ricerca avanzata pronta all'uso: ricerca di termini semplici, frasi esatte, caratteri jolly, fuzzy, di prossimità, booleana e sinonimi, oltre alla ricerca fonetica, novità di questa versione, quindi "Meyer", "Mayer" e "Meier" ' tutti corrispondono. Gli utenti ottengono di default il matching insensitive con le maiuscole e minuscole insensitive, elaborazione linguistica per CJK e altre lingue e un ricco supporto documentale per file PDF, Word, Excel e ZIP tramite Apache Tika integrato. La comunicazione sicura tramite HTTPS con autenticazione SSL garantisce la compatibilità con gli ambienti aziendali.

3. Piattaforma, implementazione ed esperienza degli sviluppatori

Questa versione introduce l'installazione basata su RPM (Red Hat Package Manager), che consente l'uso di strumenti Linux standard per la distribuzione, gli aggiornamenti e la gestione delle dipendenze.

Il supporto alla piattaforma è stato ampliato con il supporto PPCLE (Power Linux Little Endian) per tablespace remoti e Datalake Software. L'automazione di Pacemaker in Db2 12.1.5 introduce inoltre il supporto per AWS SDK su AIX, consentendo di creare alias per lo storage remoto e di accedervi direttamente da Db2. Consente un accesso ottimizzato all'object storage AWS S3 su AIX per operazioni come la data ingestion, il load, il backup, l'archiviazione dei log e l'auditing.

Nei sistemi federati, le procedure sorgente memorizzate ora supportano valori di parametro di default definiti nel database di origine, riducendo la necessità di input espliciti di parametri, garantendo un comportamento coerente tra ambienti remoti e federati e migliorando l'usabilità complessiva.

4. Miglioramento dell'efficienza operativa

IBM Db2 12.1.5 introduce nuove funzionalità per migliorare l'esperienza degli amministratori di database attraverso l'evoluzione, le prestazioni e il monitoraggio degli schemi:

  • Le tabelle organizzate per colonne ora estendono le funzionalità di evoluzione dello schema, consentendo alle organizzazioni di modificare le strutture delle tabelle, ad esempio aggiungendo vincoli NOT NULL o modificando i tipi di dati all'interno delle famiglie intere e numeriche, senza richiedere tempi di inattività o riscritture complete dei dati. Questo è essenziale per mantenere una disponibilità continua negli ambienti di produzione.
  • Db2 12.1.5 riduce inoltre notevolmente il tempo necessario per l'installazione di Db2 pureScale, gli aggiornamenti dei mod pack e gli aggiornamenti delle versioni. I test interni mostrano che gli aggiornamenti dei mod pack su Linux possono funzionare fino al 45% più velocemente.
  • Le nuove funzionalità di telemetria per licenze e utilizzo forniscono insight dettagliati sul consumo delle licenze, aiutando le organizzazioni a monitorare l'utilizzo rispetto ai diritti di proprietà, identificare opportunità di ottimizzazione e supportare la conformità durante gli audit.
  • Il monitoraggio è stato inoltre migliorato con ulteriori proprietà di tabella in MON_GET_TABLE e diagnostiche migliorate per scenari complessi di risoluzione dei problemi. Le formule aggiornate di REORGCHK per tabelle compresse adattiva e a partizionamento per intervalli ora raccomandano la riorganizzazione a intervalli ottimali, assicurando che la manutenzione venga eseguita solo quando necessario per migliorare le prestazioni.

5. Miglioramenti dei datalake

Db2 12.1.5 introduce miglioramenti significativi alle tabelle datalake native Iceberg di Db2, basandosi sulle funzionalità aggiunte nella versione 12.1.4. Questi aggiornamenti includono il supporto per cataloghi embedded Iceberg REST e storage Azure ADLS Gen2, consentendo un'integrazione fluida con ecosistemi di data lake moderni e storage hyperscaler-native.

Le organizzazioni possono ora estendere le implementazioni DPF tradizionali per accedere direttamente ai dati archiviati in formati di dati aperti e nel formato di tabella aperta Iceberg, continuando a beneficiare della conformità ACID e di prestazioni di livello enterprise.

Scalare AI direttamente all'interno del database

Db2 12.1.5 porta l'indicizzazione vettoriale basata su DiskANN nel motore di database, consentendo una ricerca di similarità rapida e scalabile per casi d'uso di IA come la ricerca semantica, i motori di raccomandazione e la generazione aumentata al recupero (RAG).  

Per semplificare ulteriormente i workflow AI, Db2 consente l'integrazione con modelli AI esterni. Gli sviluppatori possono registrare modelli da watsonx.ai e da motori compatibili con OpenAI e richiamarli direttamente utilizzando funzioni SQL come TO_EMBEDDING e TEXT_GENERATION. Questo permette alle applicazioni di generare embedding e testo senza spostare i dati al di fuori del database, riducendo latenza, complessità e rischi di sicurezza.  

Insieme, queste funzionalità posizionano Db2 come una piattaforma di dati AI completa per workload transazionali, analitici e AI senza richiedere database vettoriali separati o pipeline di dati complesse.

Migliorare la disponibilità per le aziende sempre attive

L'automazione di Pacemaker in Db2 12.1.5 offre maggiore flessibilità per implementazioni ad alta disponibilità e disaster recovery. Le organizzazioni possono implementare topologie di disaster recovery più sofisticate con più di tre standby in diverse regioni geografiche, standby dedicati per i workload e configurazioni HADR a cascata per le distribuzioni globali.

La potatura automatica dei log di archivio per snapshot Db2 non integrati semplifica la gestione del backup rimuovendo automaticamente i log di archivio non più necessari per il ripristino, riducendo il consumo di storage e il carico operativo.

Questa release apporta inoltre notevoli miglioramenti all'automazione ad alta disponibilità di Db2 con il cluster manager integrato Pacemaker:

  • L'automazione di Pacemaker in Db2 12.1.5 introduce il supporto per il disco di quorum (tiebreaker) come alternativa alla soluzione basata su host Qdevice. Per Db2 pureScale con Pacemaker, questo elimina la necessità di host tiebreaker separati.
  • Per le configurazioni HADR con Pacemaker, Db2 12.1.5 supporta ora il quorum node fencing per il ripristino automatizzato in caso di errori che interessino il cluster manager.
  • Le nuove funzionalità di disaccoppiamento delle risorse permettono un movimento più anticipato delle risorse Virtual IP (VIP), Overlay IP (OIP) e Load Balancer (LBL), offrendo maggiore flessibilità in configurazioni complesse ad alta disponibilità. Questi aggiornamenti garantiscono una disponibilità del 99,9999% negli ambienti cloud e ibridi. Questi aggiornamenti aiutano le organizzazioni a raggiungere una disponibilità continua sia in ambienti ibridi che cloud.  

Progettato per le aziende AI-ready

Db2 12.1.5 riflette un chiaro cambiamento verso l'integrazione delle funzionalità di AI direttamente nei dati aziendali, riducendo la necessità di architetture frammentate e pipeline di dati complesse.

Combinando la ricerca vettoriale integrata, il supporto a modelli esterni, l'architettura moderna dei dati e la resilienza di livello aziendale, Db2 aiuta le organizzazioni ad accelerare l'adozione dell'AI mantenendo il controllo sui workload più critici.

IBM Db2 12.1.5 sarà disponibile dal 25 giugno 2026 come mod pack per Db2 12.1 e potrà essere scaricato da Fix Central.

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Siji Daniel

Senior Product Manager

IBM Db2

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