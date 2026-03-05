IBM Db2 12.1.4 ora disponibile: riduzione degli attriti operativi ed espansione della connettività dati

Il 5 marzo 2026, IBM ha annunciato la disponibilità generale di IBM Db2 12.1.4. L'ultimo modpack per Db2 12.1 si concentra sulla rimozione degli attriti operativi quotidiani e sull'espansione della connettività alle moderne piattaforme di dati, semplificando il modo in cui i team gestiscono ed evolvono i propri ambienti di dati. Questo aggiornamento si basa sui recenti progressi di Db2, incluso IBM Db2 Genius Hub, e continua l'evoluzione verso funzionalità di AI più profonde e integrate su tutta la piattaforma.

Basandosi sull'integrazione dell'AI, sulla disponibilità e sui miglioramenti della scalabilità forniti nella versione 12.1.3, Db2 12.1.4 introduce miglioramenti mirati che aiutano DBA, team di piattaforma e ingegneri di dati a eseguire Db2 in modo prevedibile, integrandosi facilmente con architetture lakehouse, piattaforme dati distribuite e workflow di conformità basati su cloud.