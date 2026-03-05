IBM Db2 12.1.4 ora disponibile: riduzione degli attriti operativi ed espansione della connettività dati

Db2 12.1.4 offre 5 miglioramenti chiave tra operazioni di backup, connettività della piattaforma dati, evoluzione degli schemi e sicurezza per aiutare i team a operare con meno overhead continuando al contempo a modernizzare i loro ambienti Db2.
Il 5 marzo 2026, IBM ha annunciato la disponibilità generale di IBM Db2 12.1.4. L'ultimo modpack per Db2 12.1 si concentra sulla rimozione degli attriti operativi quotidiani e sull'espansione della connettività alle moderne piattaforme di dati, semplificando il modo in cui i team gestiscono ed evolvono i propri ambienti di dati. Questo aggiornamento si basa sui recenti progressi di Db2, incluso IBM Db2 Genius Hub, e continua l'evoluzione verso funzionalità di AI più profonde e integrate su tutta la piattaforma.
Basandosi sull'integrazione dell'AI, sulla disponibilità e sui miglioramenti della scalabilità forniti nella versione 12.1.3, Db2 12.1.4 introduce miglioramenti mirati che aiutano DBA, team di piattaforma e ingegneri di dati a eseguire Db2 in modo prevedibile, integrandosi facilmente con architetture lakehouse, piattaforme dati distribuite e workflow di conformità basati su cloud.
Db2 12.1.4 offre 5 miglioramenti chiave tra operazioni di backup, connettività della piattaforma dati, evoluzione degli schemi e sicurezza per aiutare i team a operare con meno overhead continuando al contempo a modernizzare i loro ambienti Db2.
Man mano che le organizzazioni adottano architetture lakehouse e piattaforme dati distribuite, gli ambienti Db2 devono sempre più integrarsi con sistemi dati esterni senza costringere modifiche ai modelli di implementazione esistenti. Db2 12.1.4 espande la connettività ai formati di tabella aperti e alle piattaforme esterne, preservando al contempo i modelli operativi Db2 familiari. Db2 12.1.4 aggiunge il supporto per:
Insieme, questi miglioramenti rendono più facile collegare Db2 alle piattaforme dati moderne, supportando architetture ibride e lakehouse e consentendo ai team di adottare nuove tecnologie dati al proprio ritmo.
Le operazioni di backup sono critiche per l'affidabilità del database, ma in ambienti con backup frequenti e lunghi periodi di retention, la manutenzione dei file di cronologia può introdurre contesi inutili. Db2 12.1.4 risolve questo problema disaccoppiando il pruning dei file di cronologia dal percorso di esecuzione del backup.
Di conseguenza, le prestazioni dei backup diventano più coerenti e prevedibili, soprattutto in ambienti con backup frequenti o file storici grandi, mentre la manutenzione dei metadati prosegue in sicurezza senza interventi manuali.
I cambiamenti dello schema sono un requisito comune negli ambienti analitici man mano che i volumi dati crescono e le esigenze aziendali si evolvono. Db2 12.1.4 riduce il sovraccarico operativo associato all'evoluzione dello schema consentendo ulteriori modifiche nello schema in sede per tabelle organizzate per colonne, tra cui:
Insieme, questi miglioramenti rendono più facile evolvere gli schemi su grandi tabelle analitiche minimizzando le interruzioni e riducendo la necessità di workflow manuale.
Poiché le organizzazioni centralizzano sempre più i log nel cloud object storage per scopi di conservazione, sicurezza e conformità, gli ambienti Db2 devono allineare i workflow di auditing con questi modelli operativi cloud-first. Db2 12.1.4 estende le funzionalità di audit per supportare questo approccio, consentendo un accesso più efficiente ai dati di audit senza modificare il modo in cui vengono memorizzati i log. Il supporto aggiuntivo include:
Integrandosi in modo più diretto con Cloud Object Storage, Db2 supporta le moderne architetture di conformità, aiutando al contempo le organizzazioni a semplificare la raccolta e il reporting delle prove di audit.
Db2 12.1.4 aggiunge il supporto per Red Hat Enterprise Linux 10 sia per le implementazioni a nodo singolo che per quelle con la funzionalità di partizionamento del database (DPF). Ciò consente alle organizzazioni che eseguono ambienti DPF di adottare standard Linux aziendali più recenti, pur continuando a utilizzare Db2 in configurazioni sia autonome che partizionate.
Il supporto per RHEL 10 negli ambienti pureScale verrà implementato in un futuro modpack.
Le imprese si stanno evolvendo per adottare sistemi basati su AI che possono ragionare, pianificare e agire in modo autonomo. Con il passaggio delle organizzazioni dalle dashboard agli agenti, il database diventa il punto di riferimento affidabile per questi ultimi.
Db2 12.1.4 continua a far progredire Db2 come database autonomo, offrendo miglioramenti che riducono l'attrito operativo, ampliando la connettività e semplificando le operazioni quotidiane. Con affidabilità sempre attiva, prestazioni AI-ready e sicurezza affidabile su larga scala, Db2 assicura alle organizzazioni l'esecuzione dei workload più critici con fiducia in ambienti ibridi e cloud.
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