IBM Db2 12.1.3 ora disponibile a livello generale: AI avanzata per la gestione dei dati aziendali

Siamo lieti di annunciare la disponibilità generale (GA) di IBM Db2 12.1.3, rilasciato il 5 novembre 2025.
Progettato per workload mission-critical, ad alta intensità di dati, Db2 12.1.3 offre una più profonda integrazione dell'AI, scalabilità livello aziendale e maggiore disponibilità, il tutto riducendo la complessità operativa e ottimizzando le prestazioni in ambienti ibridi e cloud.
Db2 12.1.3 introduce quattro innovazioni chiave che accelerano lo sviluppo delle applicazioni di AI, rafforzano la scalabilità aziendale, migliorano le prestazioni e migliorano la sicurezza e l'integrazione negli ambienti ibridi.
Db2 12.1.3 estende le funzionalità vettoriali e approfondisce l'integrazione con i principali framework di AI, rendendo più veloce e semplice la creazione di applicazioni AI intelligenti e generative direttamente all'interno di Db2:
Queste innovazioni portano l'AI più vicino ai dati, consentendo ai team di creare e implementare applicazioni basate su AI con velocità, semplicità e fiducia.
Db2 continua a offrire affidabilità e disponibilità senza pari alle aziende che utilizzano sistemi di transazioni mission-critical con volumi elevati e che richiedono un tempo di attività di 24/7 e zero perdite di dati. Gli ultimi miglioramenti di Db2 PureScale ne rafforzano ulteriormente la resilienza e la scalabilità:
Queste funzionalità rafforzano Db2 come il database aziendale più resiliente per operazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in qualsiasi ambiente.
Db2 12.1.3 introduce miglioramenti nelle prestazioni e nella disponibilità che massimizzano i tempi di attività e riducono la regolazione manuale:
Questi miglioramenti riducono i tempi di inattività e il sovraccarico operativo, garantendo al contempo prestazioni ottimali per i workload con volumi elevati.
Db2 12.1.3 continua l'impegno di IBM alla gestione dei dati con nuove funzionalità che semplificano la conformità ed estendono l'integrazione in ambienti diversi:
Insieme, queste caratteristiche offrono una governance più forte, un auditing più semplice e una maggiore flessibilità negli ecosistemi di dati ibridi.
Db2 12.1.3 estende la base alimenta dall'AI introdotta con 12.1.2, portando l'AI più in profondità nel livello del database e preservando al contempo la fiducia, le prestazioni e la disponibilità da cui dipendono le aziende.
Con questa versione, Db2 continua ad elevare lo standard di ciò che le aziende possono aspettarsi da un database moderno, ovvero affidabilità sempre attiva, prestazioni pronte per l'AI e sicurezza affidabile su larga scala.
Scarica Db2 Community Edition gratuitamente per iniziare oggi stesso
Esplora la documentazione più recente su 12.1.3
Unisciti alla community Db2 TechXchange
* In base a un confronto con la precedente versione 12.1.2.