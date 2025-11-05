IBM Db2 12.1.3 ora disponibile a livello generale: AI avanzata per la gestione dei dati aziendali

Db2 continua a offrire affidabilità e disponibilità senza pari alle aziende che utilizzano sistemi di transazioni mission-critical con volumi elevati e che richiedono un tempo di attività di 24/7 e zero perdite di dati. Gli ultimi miglioramenti di Db2 PureScale ne rafforzano ulteriormente la resilienza e la scalabilità:

Il supporto per topologia mista per PureScale con HADR garantisce un solido disaster recovery anche quando le configurazioni primaria e di standby non sono identiche, riducendo al minimo i tempi di inattività.

garantisce un solido disaster recovery anche quando le configurazioni primaria e di standby non sono identiche, riducendo al minimo i tempi di inattività. L'aggiornamento o il ripristino utilizzando immagini di backup di basso livello semplifica le migrazioni, consentendo ai DBA di evolvere i sistemi con sicurezza.

semplifica le migrazioni, consentendo ai DBA di evolvere i sistemi con sicurezza. I miglioramenti di AWS Elastic Fabric Adapter (EFA) offrono un miglioramento delle prestazioni fino al 40%, accelerando i workload ad alta intensità di dati.*

offrono un miglioramento delle prestazioni fino al 40%, accelerando i workload ad alta intensità di dati.* I cluster PureScale geograficamente dispersi (GDPC) con Pacemaker sono ora supportati per le distribuzioni on-premise. GDPC con pureScale può anche abilitare implementazioni active-active multi-AZ su AWS e Azure per operazioni globali con una latenza minima.

Queste funzionalità rafforzano Db2 come il database aziendale più resiliente per operazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in qualsiasi ambiente.