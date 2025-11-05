Intelligenza artificiale Automazione IT

IBM Db2 12.1.3 ora disponibile a livello generale: AI avanzata per la gestione dei dati aziendali

Pubblicato 05 novembre 2025
By Siji Daniel and Satya Krishnaswamy

Siamo lieti di annunciare la disponibilità generale (GA) di IBM Db2 12.1.3, rilasciato il 5 novembre 2025.

Progettato per workload mission-critical, ad alta intensità di dati, Db2 12.1.3 offre una più profonda integrazione dell'AI, scalabilità livello aziendale e maggiore disponibilità, il tutto riducendo la complessità operativa e ottimizzando le prestazioni in ambienti ibridi e cloud.

Le novità di Db2 12.1.3

Db2 12.1.3 introduce quattro innovazioni chiave che accelerano lo sviluppo delle applicazioni di AI, rafforzano la scalabilità aziendale, migliorano le prestazioni e migliorano la sicurezza e l'integrazione negli ambienti ibridi.

1. Accelerare lo sviluppo delle applicazioni di AI

Db2 12.1.3 estende le funzionalità vettoriali e approfondisce l'integrazione con i principali framework di AI, rendendo più veloce e semplice la creazione di applicazioni AI intelligenti e generative direttamente all'interno di Db2:

  • Db2 estende le funzionalità vettoriali tra utility, tabelle e routine esterne, supportando l'AI e l'analytics ad alte prestazioni su dati strutturati e dati non strutturati.
  • I connettori nativi per i framework Python LangChain e LlamaIndex consentono agli sviluppatori di creare rapidamente applicazioni di retrieval-augmented generation (RAG), come chatbot e sistemi di knowledge retrieval, senza spostamento dei dati.

Queste innovazioni portano l'AI più vicino ai dati, consentendo ai team di creare e implementare applicazioni basate su AI con velocità, semplicità e fiducia.

2. Rafforzare la scalabilità e la resilienza aziendali

Db2 continua a offrire affidabilità e disponibilità senza pari alle aziende che utilizzano sistemi di transazioni mission-critical con volumi elevati e che richiedono un tempo di attività di 24/7 e zero perdite di dati. Gli ultimi miglioramenti di Db2 PureScale ne rafforzano ulteriormente la resilienza e la scalabilità:

  • Il supporto per topologia mista per PureScale con HADR garantisce un solido disaster recovery anche quando le configurazioni primaria e di standby non sono identiche, riducendo al minimo i tempi di inattività.
  • L'aggiornamento o il ripristino utilizzando immagini di backup di basso livello semplifica le migrazioni, consentendo ai DBA di evolvere i sistemi con sicurezza.
  • I miglioramenti di AWS Elastic Fabric Adapter (EFA) offrono un miglioramento delle prestazioni fino al 40%, accelerando i workload ad alta intensità di dati.*
  • I cluster PureScale geograficamente dispersi (GDPC) con Pacemaker sono ora supportati per le distribuzioni on-premise. GDPC con pureScale può anche abilitare implementazioni active-active multi-AZ su AWS e Azure per operazioni globali con una latenza minima.

Queste funzionalità rafforzano Db2 come il database aziendale più resiliente per operazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in qualsiasi ambiente.

3. Migliorare le prestazioni e la disponibilità

Db2 12.1.3 introduce miglioramenti nelle prestazioni e nella disponibilità che massimizzano i tempi di attività e riducono la regolazione manuale:

  • La riorganizzazione online delle tabelle partizionate in intervalli con indici globali consente una disponibilità continua durante la manutenzione e le modifiche allo schema.
  • La creazione automatica dei profili delle istruzioni SQL elimina la necessità per i DBA di generare manualmente profili di ottimizzazione, semplificando l'ottimizzazione delle query e migliorando le prestazioni.

Questi miglioramenti riducono i tempi di inattività e il sovraccarico operativo, garantendo al contempo prestazioni ottimali per i workload con volumi elevati.

4. Migliorare la sicurezza e l'integrazione

Db2 12.1.3 continua l'impegno di IBM alla gestione dei dati con nuove funzionalità che semplificano la conformità ed estendono l'integrazione in ambienti diversi:

  • Il logging cloud-friendly degli audit esporta i registri di controllo in formato CSV per una facile integrazione con gli strumenti SIEM e con le piattaforme di analytics, consentendo un'analisi più rapida degli eventi di sicurezza.
  • Le funzioni integrate di generazione di UUID semplificano la creazione sicura di ID per le applicazioni distribuite.
  • Le funzioni avanzate di diagnostica e monitoraggio di db2dart forniscono maggiori insight sullo stato di salute e sulle prestazioni del sistema per una gestione proattiva.
  • La federazione di Apache Cassandra tramite wrapper JDBC supporta le query basate su SQL sui dati Cassandra, unificando l'accesso ai dati ibridi.

Insieme, queste caratteristiche offrono una governance più forte, un auditing più semplice e una maggiore flessibilità negli ecosistemi di dati ibridi.

Progettato per i workload mission-critical nel mondo

Db2 12.1.3 estende la base alimenta dall'AI introdotta con 12.1.2, portando l'AI più in profondità nel livello del database e preservando al contempo la fiducia, le prestazioni e la disponibilità da cui dipendono le aziende.

Con questa versione, Db2 continua ad elevare lo standard di ciò che le aziende possono aspettarsi da un database moderno, ovvero affidabilità sempre attiva, prestazioni pronte per l'AI e sicurezza affidabile su larga scala.

* In base a un confronto con la precedente versione 12.1.2.

