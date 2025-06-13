IBM Data Gate per watsonx 1.2 e Data Gate per z/OS 3.2

13 giugno 2025
IBM® Data Gate for z/OS 3.2 e IBM® Data Gate for watsonx 1.2 sono ora generalmente disponibili con funzionalità e caratteristiche avanzate aggiuntive.
Dal lancio di IBM Data Gate for watsonx, ha soddisfatto le esigenze dei clienti in numerosi modi:
IBM Data Gate for watsonx 1.2 è un significativo passo avanti nella nostra missione di migliorare l'accesso ibrido cloud e integrare i dati IBM Z con tecnologie all'avanguardia in una moderna progettazione di applicazione. Offre una serie di nuove caratteristiche e miglioramenti progettati per promuovere la sinergia tra dati Z e AI.
Il nuovo Data Gate per z/OS 3.2 è un servizio di base che fornisce dati IBM Z, Db2 per z/OS, VSAM e IMS a Data Gate per watsonx. Fornisce inoltre dati sincronizzati da Db2 for z/OS a target Db2 ottimizzati su IBM® Cloud Pak for Data. L'accesso ad alta velocità ai dati integrati di Db2 for z/OS offre molteplici benefici, come un migliore accesso al cloud ibrido, analisi e AI accelerate con costi e sforzi ridotti.
Data Gate for watsonx 1.2 offre funzionalità e caratteristiche avanzate aggiuntive:
IBM Data Gate for z/OS 3.2 include anche l'autenticazione basata su certificati per le sorgenti Db2 for z/OS come funzionalità importante. Offre molti benefici per i nostri clienti, come un miglior accesso al cloud ibrido, analytics accelerate e AI con costi e sforzi ridotti.
IBM Data Gate for watsonx 1.2 e IBM Data Gate for z/OS 3.2 rappresentano un'evoluzione sostanziale nella strategia di cloud ibrido di IBM. Rispondendo alle esigenze dei clienti, migliorando la sicurezza e ottimizzando le prestazioni, apre la strada all'integrazione dei dati Z con watsonx.data.
Ti invitiamo a esplorare queste nuove caratteristiche e non vediamo l'ora di ricevere il tuo feedback mentre continuiamo a innovare e a potenziare il tuo percorso basato sui dati.