IBM Data Gate per watsonx 1.2 e Data Gate per z/OS 3.2

13 giugno 2025

Autori

Rizwana Arshad

Felix Beier

IBM Z

Felix Beier

Architect - IBM Data Gate Development

IBM

IBM® Data Gate for z/OS 3.2 e IBM® Data Gate for watsonx 1.2 sono ora generalmente disponibili con funzionalità e caratteristiche avanzate aggiuntive.

Dal lancio di IBM Data Gate for watsonx, ha soddisfatto le esigenze dei clienti in numerosi modi:

  • Ha consentito ai nostri clienti di sincronizzare senza problemi i loro dati mainframe in watsonx.data, l'unico data lakehouse ibrido e aperto per AI e analytics aziendali.
  • Ha fornito un approccio ultra-efficiente per utilizzare i dati Z più recenti per workload di analytics e AI, propagando i dati del mainframe tramite un protocollo di sincronizzazione integrato, a bassa latenza e ad alta produttività.
  • Ha sincronizzato le principali fonti di dati IBM® Z, tra cui Db2 for z/OS, VSAM e IMS, con un formato di tabella dati open source Iceberg per l'accesso da parte di watsonx.data.

IBM Data Gate for watsonx 1.2 è un significativo passo avanti nella nostra missione di migliorare l'accesso ibrido cloud e integrare i dati IBM Z con tecnologie all'avanguardia in una moderna progettazione di applicazione. Offre una serie di nuove caratteristiche e miglioramenti progettati per promuovere la sinergia tra dati Z e AI.

Il nuovo Data Gate per z/OS 3.2 è un servizio di base che fornisce dati IBM Z, Db2 per z/OS, VSAM e IMS a Data Gate per watsonx. Fornisce inoltre dati sincronizzati da Db2 for z/OS a target Db2 ottimizzati su IBM® Cloud Pak for Data. L'accesso ad alta velocità ai dati integrati di Db2 for z/OS offre molteplici benefici, come un migliore accesso al cloud ibrido, analisi e AI accelerate con costi e sforzi ridotti.

Quali sono le novità degli ultimi aggiornamenti? 

Data Gate for watsonx 1.2 offre funzionalità e caratteristiche avanzate aggiuntive:

  • Connettività e sicurezza migliorate: IBM Data Gate for watsonx 1.2 introduce il supporto per AWS Assume Role With Web Identity, che consente la scrittura sicura dei dati IBM Z nei bucket AWS S3. Questa caratteristica rafforza l'impegno di IBM per una robusta sicurezza e flessibilità negli ambienti cloud. IBM ha anche ampliato il supporto per includere la scrittura di dati IBM Z su Azure Data Lake Storage Gen 2 Containers, per soddisfare le diverse esigenze della nostra clientela globale.
  • Autenticazione basata su certificati: l'autenticazione basata su certificati per le connessioni sorgente di Db2 for z/OS è stata implementata con questo lancio. Questo miglioramento rafforza la sicurezza dei dati e semplifica il processo di autenticazione, in linea con le best practice del settore.
  • Miglioramenti delle prestazioni e della scalabilità: con questo lancio sono stati implementati diversi miglioramenti per aumentare le prestazioni di carico e garantire una gestione efficiente dei dati in caso di workload pesanti. Questi includono: a) una gestione avanzata della memoria per una conversione efficiente dei dati iceberg, anche con workload pesanti; e b) la memorizzazione nella cache delle funzioni di gestione delle transazioni e di conversione dei dati iceberg utilizzate di frequente per aumentare le prestazioni di scrittura di storage.

IBM Data Gate for z/OS 3.2 include anche l'autenticazione basata su certificati per le sorgenti Db2 for z/OS come funzionalità importante. Offre molti benefici per i nostri clienti, come un miglior accesso al cloud ibrido, analytics accelerate e AI con costi e sforzi ridotti.

Porta i dati IBM Z all'AI

IBM Data Gate for watsonx 1.2 e IBM Data Gate for z/OS 3.2 rappresentano un'evoluzione sostanziale nella strategia di cloud ibrido di IBM. Rispondendo alle esigenze dei clienti, migliorando la sicurezza e ottimizzando le prestazioni, apre la strada all'integrazione dei dati Z con watsonx.data.

Ti invitiamo a esplorare queste nuove caratteristiche e non vediamo l'ora di ricevere il tuo feedback mentre continuiamo a innovare e a potenziare il tuo percorso basato sui dati.





