IBM Data Gate per watsonx 1.2 e Data Gate per z/OS 3.2

IBM® Data Gate for z/OS 3.2 e IBM® Data Gate for watsonx 1.2 sono ora generalmente disponibili con funzionalità e caratteristiche avanzate aggiuntive.

Dal lancio di IBM Data Gate for watsonx, ha soddisfatto le esigenze dei clienti in numerosi modi:

Ha consentito ai nostri clienti di sincronizzare senza problemi i loro dati mainframe in watsonx.data, l'unico data lakehouse ibrido e aperto per AI e analytics aziendali.

Ha fornito un approccio ultra-efficiente per utilizzare i dati Z più recenti per workload di analytics e AI, propagando i dati del mainframe tramite un protocollo di sincronizzazione integrato, a bassa latenza e ad alta produttività.

Ha sincronizzato le principali fonti di dati IBM® Z, tra cui Db2 for z/OS, VSAM e IMS, con un formato di tabella dati open source Iceberg per l'accesso da parte di watsonx.data.

IBM Data Gate for watsonx 1.2 è un significativo passo avanti nella nostra missione di migliorare l'accesso ibrido cloud e integrare i dati IBM Z con tecnologie all'avanguardia in una moderna progettazione di applicazione. Offre una serie di nuove caratteristiche e miglioramenti progettati per promuovere la sinergia tra dati Z e AI.

Il nuovo Data Gate per z/OS 3.2 è un servizio di base che fornisce dati IBM Z, Db2 per z/OS, VSAM e IMS a Data Gate per watsonx. Fornisce inoltre dati sincronizzati da Db2 for z/OS a target Db2 ottimizzati su IBM® Cloud Pak for Data. L'accesso ad alta velocità ai dati integrati di Db2 for z/OS offre molteplici benefici, come un migliore accesso al cloud ibrido, analisi e AI accelerate con costi e sforzi ridotti.