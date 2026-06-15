Gli attacchi basati sull'identità sono diventati uno dei principali vettori di violazioni della sicurezza. Tuttavia, molte organizzazioni ancora non hanno un modo coerente di correlare i segnali di identità tra i sistemi, dare priorità a ciò che conta ed eseguire azioni di risposta con governance e responsabilità. Il divario è evidente: passare dal rilevamento all'azione governata.

IBM Consulting ora fornisce servizi di consulenza per soluzioni Microsoft Security per affrontare questa sfida, portando l'esperienza di identità e le capacità di servizi gestiti necessarie per mettere in funzione la piattaforma di sicurezza completa di Microsoft in una correzione su scala aziendale e governata. Il risultato è una soluzione ITDR tecnicamente potente e matura dal punto di vista operativo.