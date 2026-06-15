Illustrazione di un lucchetto sopra nodi collegati all'interno di un cerchio su uno sfondo blu sfumato
Intelligenza artificiale Protezione

IBM Consulting fornisce servizi di rilevamento e correzione delle minacce di identità per soluzioni Microsoft Security

IBM Consulting offre ora servizi per la piattaforma di sicurezza completa di Microsoft, avvalendosi dell'esperienza di IBM in materia di gestione delle identità e delle sue funzionalità di gestione dei servizi.

Pubblicato il 15 giugno 2026

Gli attacchi basati sull'identità sono diventati uno dei principali vettori di violazioni della sicurezza. Tuttavia, molte organizzazioni ancora non hanno un modo coerente di correlare i segnali di identità tra i sistemi, dare priorità a ciò che conta ed eseguire azioni di risposta con governance e responsabilità. Il divario è evidente: passare dal rilevamento all'azione governata.

IBM Consulting ora fornisce servizi di consulenza per soluzioni Microsoft Security per affrontare questa sfida, portando l'esperienza di identità e le capacità di servizi gestiti necessarie per mettere in funzione la piattaforma di sicurezza completa di Microsoft in una correzione su scala aziendale e governata. Il risultato è una soluzione ITDR tecnicamente potente e matura dal punto di vista operativo.

IBM Consulting per soluzioni di sicurezza Microsoft

La base: Microsoft Security

Microsoft fornisce le basi della piattaforma di sicurezza, garantendo telemetria approfondita, analytics e applicazione delle politiche lungo l'intero ciclo di vita delle identità. I segnali provenienti da Microsoft Entra, Microsoft Defender, Microsoft Purview, Microsoft Intune e Azure Activity Logs vengono unificati e analizzati all'interno di Sentinel e del data lake, creando un Data Fabric completo e AI-ready.

Questa base consente visibilità tra domini, segnali di identità correlati e analytics scalabili sia su dati in tempo reale che storici. In questa architettura, Microsoft funge da sistema di rilevamento, correlazione ed applicazione.

L'estensione: IBM Consulting ITDR Service

Il servizio ITDR di IBM Consulting si basa su questa base Microsoft per mettere in pratica un programma di correzione delle minacce dell'identità su scala aziendale, portando con sé i decenni di esperienza di IBM nella sicurezza dell'identità e le dimostrate capacità di AI di IBM. Aggiunge correlazione specifica per identità e gestione dei casi, raccomandazioni di correzione basate su AI allineate alle politiche, workflow di correzione regolati con supervisione umana e gestione della gestione dei servizi su scala aziendale.

In poche parole: Microsoft rileva e abilita la correzione; IBM si assume la responsabilità operativa della risoluzione delle minacce relative alle identità soggette a governance.

Come funziona il servizio ITDR di IBM

Il servizio IBM ITDR trasforma i segnali Microsoft in azione attraverso un workflow strutturato e focalizzato sull'identità:

  1. Correla i segnali in casi consapevoli dell'identità: IBM ITDR aggrega i segnali di identità attraverso lo stack Microsoft Security e sistemi aggiuntivi, costruendo una visione contestuale di ogni scenario di rischio d'identità.
  2. Contestualizza il rischio e spiega l'impatto: i modelli AI traducono gli avvisi non elaborati in narrazioni rilevanti per il business, inclusi punteggi di rischio, livelli di confidenza e riepiloghi in linguaggio semplice.
  3. Raccomandare azioni allineate alle politiche: Il servizio propone azioni di correzione allineate alle politiche di sicurezza e conformità, come la revoca delle sessioni, il step-up di MFA, la restrizione dei privilegi e la rotazione delle credenziali, tutte informate dalla libreria di playbook testati di IBM.
  4. Esegui con governance e revisione: le azioni vengono eseguite utilizzando i controlli di applicazione Microsoft, con flussi di lavoro di approvazione umani e operativi di IBM, audit trail completi e apprendimento continuo basato sulle decisioni degli analisti.

Basato sulla  registrazione immutabile e sulla conservazione a lungo termine di Microsoft Sentinel, IBM ITDR aggiunge workflow di correzione guidati dalle politiche, gestione dei casi nel contesto aziendale e reportistica pronta per la conformità allineati a framework come NIST, ISO, SOC 2 e GDPR, con un livello di governance ulteriore sopra l'applicazione Microsoft, garantendo che ogni azione sia spiegabile, verificabile e difendibile.

Utilizzo di Microsoft Sentinel e Sentinel Data Lake

Il data lake Sentinel funge da base centrale per ITDR, permettendo a IBM ITDR di operare su larga scala. IBM ITDR migliora questa base in tre modi chiave:

  • Correlazione unificata delle identità: combina i segnali di identità tra i log Entra, Defender, Intune, Purview e Azure in scenari di minaccia coerenti.
  • Analisi in tempo reale e storica: consente correzione immediata e controllata, nonché indagini approfondite sui modelli comportamentali a lungo termine.
  • Modelli AI incentrati sull'identità: applica un machine learning specializzato addestrato sui modelli di attacco all'identità per ridurre i falsi positivi e dare priorità alle minacce autentiche.

7 casi d'uso delle minacce all'identità

IBM ITDR rende operativi i segnali Microsoft in scenari chiave di minaccia di identità, tra cui:

  1. Account esecutivi compromessi: mette in correlazione accessi anomali, attività di sessione e accessi ai dati per favorire un contenimento controllato degli account.
  2. Movimento laterale tramite account di servizio: collega il comportamento delle identità alle variazioni dei privilegi e ai segnali provenienti dall’infrastruttura per rilevare e mitigare le catene di attacchi.
  3. Rischio di insider ed esfiltrazione dei dati: combina identità, segnali HR e attività dei dati per attivare restrizioni di accesso governate.
  4. Affaticamento da MFA e push bombing: rileva gli abusi ripetuti di autenticazione e applica una riautenticazione resistente al phishing.
  5. Escalation dei privilegi e attività di shadow admin: identifica l'aumento non autorizzato degli accessi e attiva i workflow di governance.
  6. Furto di token e replay di sessione: rileva il comportamento anomalo di una sessione e applica una nuova autenticazione sicura.
  7. Campagne coordinate di attacchi mirati alle identità: integra le attività relative a più identità in un piano di correzione unificato.

Ogni caso d'uso illustra lo stesso principio: Microsoft fornisce la base per il rilevamento e l’applicazione delle misure correttive, mentre IBM gestisce interventi correttivi coordinati e basati sull’identità, avvalendosi di una lunga e dimostrata esperienza operativa.

30 anni di esperienza nella sicurezza delle identità aziendali

IBM Consulting vanta oltre 30 anni di esperienza nella sicurezza delle identità in materia di IGA, PAM e gestione degli accessi, perfezionata attraverso migliaia di impegni aziendali in settori regolamentati e di altro tipo. L'esperienza di IBM è incorporata nei playbook di correzione basati su AI, nei modelli di governance e nei modelli di conformità specifici del settore. Fornito come servizio gestito, IBM ITDR offre operazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, scala di distribuzione globale ed esecuzione aziendale comprovata. Questo è ciò che trasforma i segnali in decisioni di cui le organizzazioni possono fidarsi e difendere. 

Gli attacchi di identità continueranno a evolversi, ma la risposta non deve subire ritardi. Il servizio ITDR di IBM Consulting, basato su Microsoft Security, consente alle organizzazioni di spostare da segnali frammentati a casi di identità unificati, di passare da avvisi ad azioni governate e di operazionalizzare la sicurezza dell'identità su larga scala.

Prenota un briefing con IBM Consulting

Esplora Microsoft Security

Richiedi una recensioni congiunta dell'architettura IBM + Microsoft

Autore

Amit Agarwal

Global CTO - CyberDefend

Maggiori informazioni Prenota un briefing con IBM Consulting Esplora Microsoft Security