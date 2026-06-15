IBM Consulting offre ora servizi per la piattaforma di sicurezza completa di Microsoft, avvalendosi dell'esperienza di IBM in materia di gestione delle identità e delle sue funzionalità di gestione dei servizi.
Gli attacchi basati sull'identità sono diventati uno dei principali vettori di violazioni della sicurezza. Tuttavia, molte organizzazioni ancora non hanno un modo coerente di correlare i segnali di identità tra i sistemi, dare priorità a ciò che conta ed eseguire azioni di risposta con governance e responsabilità. Il divario è evidente: passare dal rilevamento all'azione governata.
IBM Consulting ora fornisce servizi di consulenza per soluzioni Microsoft Security per affrontare questa sfida, portando l'esperienza di identità e le capacità di servizi gestiti necessarie per mettere in funzione la piattaforma di sicurezza completa di Microsoft in una correzione su scala aziendale e governata. Il risultato è una soluzione ITDR tecnicamente potente e matura dal punto di vista operativo.
Microsoft fornisce le basi della piattaforma di sicurezza, garantendo telemetria approfondita, analytics e applicazione delle politiche lungo l'intero ciclo di vita delle identità. I segnali provenienti da Microsoft Entra, Microsoft Defender, Microsoft Purview, Microsoft Intune e Azure Activity Logs vengono unificati e analizzati all'interno di Sentinel e del data lake, creando un Data Fabric completo e AI-ready.
Questa base consente visibilità tra domini, segnali di identità correlati e analytics scalabili sia su dati in tempo reale che storici. In questa architettura, Microsoft funge da sistema di rilevamento, correlazione ed applicazione.
Il servizio ITDR di IBM Consulting si basa su questa base Microsoft per mettere in pratica un programma di correzione delle minacce dell'identità su scala aziendale, portando con sé i decenni di esperienza di IBM nella sicurezza dell'identità e le dimostrate capacità di AI di IBM. Aggiunge correlazione specifica per identità e gestione dei casi, raccomandazioni di correzione basate su AI allineate alle politiche, workflow di correzione regolati con supervisione umana e gestione della gestione dei servizi su scala aziendale.
In poche parole: Microsoft rileva e abilita la correzione; IBM si assume la responsabilità operativa della risoluzione delle minacce relative alle identità soggette a governance.
Il servizio IBM ITDR trasforma i segnali Microsoft in azione attraverso un workflow strutturato e focalizzato sull'identità:
Basato sulla registrazione immutabile e sulla conservazione a lungo termine di Microsoft Sentinel, IBM ITDR aggiunge workflow di correzione guidati dalle politiche, gestione dei casi nel contesto aziendale e reportistica pronta per la conformità allineati a framework come NIST, ISO, SOC 2 e GDPR, con un livello di governance ulteriore sopra l'applicazione Microsoft, garantendo che ogni azione sia spiegabile, verificabile e difendibile.
Il data lake Sentinel funge da base centrale per ITDR, permettendo a IBM ITDR di operare su larga scala. IBM ITDR migliora questa base in tre modi chiave:
IBM ITDR rende operativi i segnali Microsoft in scenari chiave di minaccia di identità, tra cui:
Ogni caso d'uso illustra lo stesso principio: Microsoft fornisce la base per il rilevamento e l’applicazione delle misure correttive, mentre IBM gestisce interventi correttivi coordinati e basati sull’identità, avvalendosi di una lunga e dimostrata esperienza operativa.
IBM Consulting vanta oltre 30 anni di esperienza nella sicurezza delle identità in materia di IGA, PAM e gestione degli accessi, perfezionata attraverso migliaia di impegni aziendali in settori regolamentati e di altro tipo. L'esperienza di IBM è incorporata nei playbook di correzione basati su AI, nei modelli di governance e nei modelli di conformità specifici del settore. Fornito come servizio gestito, IBM ITDR offre operazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, scala di distribuzione globale ed esecuzione aziendale comprovata. Questo è ciò che trasforma i segnali in decisioni di cui le organizzazioni possono fidarsi e difendere.
Gli attacchi di identità continueranno a evolversi, ma la risposta non deve subire ritardi. Il servizio ITDR di IBM Consulting, basato su Microsoft Security, consente alle organizzazioni di spostare da segnali frammentati a casi di identità unificati, di passare da avvisi ad azioni governate e di operazionalizzare la sicurezza dell'identità su larga scala.
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