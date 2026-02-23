Come IBM Consulting's Enterprise Advantage sblocca una nuova era di agentic AI alimentata dalla partnership con Microsoft

Sebbene i clienti amino la facilità d'uso e la semplicità di Copilots come interfaccia utente per l'AI, si rendono anche conto che le trasformazioni complesse dei processi aziendali richiedono un contesto di dati sofisticato, un'orchestrazione di agenti e processi, governance e guardrail.

ICA riunisce tutto come una piattaforma robusta servita su Azure, app Studio per permettere agli utenti di definire agenti e orchestrazione in modo no-code o pro code, connessioni A2A (Agent-to-Agent), Context Studio e livello di gestione del contesto per definire schema e knowledge graph, gateway MCP per connettere e gestire l'accesso agli strumenti e infine l'observability e la tracciabilità.

La flessibilità di ICA consente ai clienti di utilizzare e integrare le funzionalità principali di Microsoft, ovvero Microsoft Foundry, Azure Data e AI Services, Agent Framework, IQ (Fabric, Foundry e Work IQ), Agent 365 e molti altri strumenti e servizi Microsoft più recenti.

Questa sinergia non è astratta. In effetti, la piattaforma IBM Consulting Advantage, che sostiene Enterprise Advantage, è stata integrata con le app Microsoft 365 nel 2024, offrendo ai consulenti IBM assistenza basata su AI su Word, Excel, PowerPoint, Teams e Outlook.