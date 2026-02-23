Come IBM Consulting's Enterprise Advantage sblocca una nuova era di agentic AI alimentata dalla partnership con Microsoft

Il 19 gennaio 2026, IBM ha annunciato Enterprise Advantage, un nuovo servizio di consulenza basato su asset, progettato per aiutare le organizzazioni a scalare l'AI sicura, governata e agentic AI nelle loro operazioni, senza che debbano progettare da sole la piattaforma AI.
Poiché i leader di IBM Consulting si impegnano a fondo nel lavoro congiunto con Microsoft, consideriamo questo un momento cruciale, non solo per la maturità dell’AI aziendale e la costruzione della Frontier Firm, ma anche per il più ampio ecosistema Microsoft che sta accelerando verso la trasformazione basata su agenti.
Enterprise Advantage riunisce
Le pratiche di AI e Microsoft di IBM Consulting hanno alimentato più di 150 incarichi con i clienti, scalando soluzioni basate su agenti per aree come servizio clienti, legale, procurement e elaborazione documentale regolamentare, risorse umane, sviluppo software e altro ancora, generando notevoli progressi in produttività, velocità ed efficienza dei costi.
Le aziende che gestiscono ampie porzioni del loro patrimonio su Azure, incluse quelle dei settori regolamentati, possono scalare con sicurezza l'AI preservando i loro investimenti esistenti nei dati, nelle operazioni e nella sicurezza Microsoft.
La ricerca di IBM mostra che, mentre il 79% dei dirigenti si aspetta che l'AI fornisca un valore importante entro il 2030, solo il 24% ritiene che le proprie organizzazioni siano pronte a raggiungerlo. Questo "divario di esecuzione" è fortemente avvertito dai clienti Microsoft che stanno accelerando gli investimenti in Azure, Copilot e scenari AI specifici per dominio, ma hanno difficoltà a renderlo operativo su larga scala.
Enterprise Advantage affronta direttamente questa sfida offrendo alle organizzazioni:
Questa combinazione consente alle aziende di modernizzare i processi, far rispettare i controlli e scalare AI in modo sicuro, soprattutto in ambienti altamente regolamentati dove l'architettura Microsoft Azure è già affidabile.
L'annuncio ha fornito esempi di clienti reali che dimostrano la scalabilità del servizio:
Entrambi gli scenari sono profondamente allineati con i punti di forza di Azure nella distribuzione/implementazione ibrida, nell'AI responsabile e nella sicurezza di livello aziendale, e ci aspettiamo che molti client incentrati su Microsoft adotteranno schemi simili man mano che Enterprise Advantage diventerà ampiamente disponibile.
Sebbene i clienti amino la facilità d'uso e la semplicità di Copilots come interfaccia utente per l'AI, si rendono anche conto che le trasformazioni complesse dei processi aziendali richiedono un contesto di dati sofisticato, un'orchestrazione di agenti e processi, governance e guardrail.
ICA riunisce tutto come una piattaforma robusta servita su Azure, app Studio per permettere agli utenti di definire agenti e orchestrazione in modo no-code o pro code, connessioni A2A (Agent-to-Agent), Context Studio e livello di gestione del contesto per definire schema e knowledge graph, gateway MCP per connettere e gestire l'accesso agli strumenti e infine l'observability e la tracciabilità.
La flessibilità di ICA consente ai clienti di utilizzare e integrare le funzionalità principali di Microsoft, ovvero Microsoft Foundry, Azure Data e AI Services, Agent Framework, IQ (Fabric, Foundry e Work IQ), Agent 365 e molti altri strumenti e servizi Microsoft più recenti.
Questa sinergia non è astratta. In effetti, la piattaforma IBM Consulting Advantage, che sostiene Enterprise Advantage, è stata integrata con le app Microsoft 365 nel 2024, offrendo ai consulenti IBM assistenza basata su AI su Word, Excel, PowerPoint, Teams e Outlook.
Dal nostro lavoro congiunto sull'AI e sulla modernizzazione dell'hybrid cloud alle soluzioni Azure specifiche per i settori, Microsoft e IBM hanno da tempo permesso ai clienti di sbloccare la modernizzazione su larga scala. Enterprise Advantage rappresenta un'estensione naturale di questa partnership nell'era di agentic AI.
Per le aziende allineate a Microsoft, l'offerta include:
In qualità di leader che lavorano all'intersezione tra gli ecosistemi Microsoft e l'innovazione AI di IBM Consulting, crediamo che Enterprise Advantage arrivi esattamente al momento giusto. L'adozione dell'AI sta accelerando rapidamente, ma l'operatività dei sistemi basati su agenti richiede competenze approfondite, una governance solida e una piattaforma in grado di collegare ambienti aziendali eterogenei.
Le piattaforme Microsoft forniscono la base. Enterprise Advantage fornisce l'acceleratore.
Insieme, consentono alle organizzazioni di scalare l'AI in modo responsabile e di ottenere un impatto misurabile più rapidamente che mai.
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