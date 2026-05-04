IBM Consulting offre la prima piattaforma di agentic AI su scala enterprise del settore, integrata nativamente con Amazon AWS

Il servizio Enterprise Advantage è progettato per estendere le funzionalità native di AWS, non per aggirarle, con la Advantage Platform (la piattaforma tecnologica di Enterprise Advantage) che si integra nell’intero stack AI di AWS.

Questa integrazione si estende dall’hosting dei foundation model e dall’orchestrazione degli agenti in Amazon Bedrock e Bedrock AgentCore, fino all’automazione dei workflow tramite lo Strands Agents SDK e Amazon Kiro, un ambiente di sviluppo integrato (IDE) e interfaccia a riga di comando (CLI) per l’agentic AI. Include inoltre agenti di frontiera progettati appositamente per sicurezza e DevOps, oltre a un’infrastruttura di identità e machine learning (ML) di livello aziendale tramite i servizi di sicurezza di AWS e Amazon SageMaker AI. Amazon Quick fornisce il livello di analytics, offrendo ai team visibilità sulle prestazioni degli agenti e sui risultati aziendali.

Allo stesso tempo, l'architettura multi-cloud e multi-modello di Advantage Platform mantiene la flessibilità di scelta. Le organizzazioni con workload distribuiti su AWS, on-premise e altri ambienti cloud possono gestire un livello unificato di governance e observability in tutti questi ambienti. Le organizzazioni che hanno già investito in questi servizi non ricominciano da capo, ma acquisiscono un livello di governance e orchestrazione, progettato appositamente per gli ambienti di produzione.