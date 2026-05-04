IBM Consulting offre la prima piattaforma di agentic AI su scala enterprise del settore, integrata nativamente con Amazon AWS

IBM Consulting e Amazon Web Services (AWS) continuano ad approfondire la loro collaborazione strategica di lunga data e aiutano i clienti congiunti a realizzare capacità di agentic AI laddove già risiede la loro infrastruttura enterprise preferita.
Il 19 gennaio 2026, IBM ha annunciato Enterprise Advantage, un nuovo servizio di consulenza basato su asset progettato per aiutare le organizzazioni a scalare in modo sicuro e governato l’agentic AI nelle proprie operazioni aziendali, senza dover progettare autonomamente la piattaforma AI.
Insieme, le organizzazioni stanno accelerando il passaggio verso la trasformazione agentica con la disponibilità generale di IBM Enterprise Advantage on AWS, un nuovo modello di trasformazione guidata dall'AI che estende il servizio di consulenza asset di punta di IBM alle organizzazioni che utilizzano AWS.
Con una quota significativa delle aziende globali che scelgono AWS come cloud pubblico principale, Enterprise Advantage ora opera nell’ambiente AWS dei clienti, pronto a funzionare su larga scala.
L'adozione dell'AI è aumentata, ma la maggior parte delle organizzazioni fatica a convertire la sperimentazione in un impatto misurabile. Il valore di business sostenuto richiede di riprogettare interi workflow, integrando l’AI con dati, sistemi e governance end-to-end.
La ricerca di IBM esprime la sfida in termini chiari: il 79% dei dirigenti prevede che l'AI generi un valore aziendale significativo entro il 2030, ma meno di uno su quattro ritiene che la propria organizzazione sia attrezzate per farlo. Il pezzo mancante è una piattaforma di livello aziendale in grado di orchestrare gli agenti, gestire i workflow e applicare i controlli su larga scala, trasformando le ambizioni e gli investimenti in risultati che fanno crescere l'azienda.
Enterprise Advantage on AWS colma questa lacuna fornendo una piattaforma strutturata, ben progettata e pronta per la produzione che integra l'agentic AI nelle operazioni aziendali, con funzionalità di gestione del contesto, orchestrazione e controlli. Le organizzazioni possono passare da iniziative frammentate a un programma coeso, allineato ai risultati aziendali reali.
Inoltre, offre applicazioni agentiche pronte all’uso, flessibilità multi-cloud che tutela gli investimenti esistenti e una governance di livello enterprise progettata per gli ambienti regolamentati più esigenti. Questa combinazione consente alle aziende di modernizzare i processi, applicare i controlli e scalare l'AI in modo sicuro.
Enterprise Advantage è la prima piattaforma di livello enterprise, basata sulla consulenza, progettata specificamente per costruire, orchestrare e gestire workflow agentici in modo nativo su AWS. L'offerta si basa su tre componenti integrati:
Nel contesto di Enterprise Advantage on AWS, la governance di livello aziendale viene fornita attraverso quattro funzionalità che le organizzazioni storicamente hanno dovuto costruire o acquistare separatamente:
IBM ha implementato Advantage Platform in tutte le sue operazioni globali come "Client Zero", applicando la piattaforma per trasformare i core workflow delle funzioni aziendali e IT. I pattern operativi, i modelli di governance e i metodi di delivery derivati da quell’esperienza sono ora integrati in Enterprise Advantage on AWS, per aiutare i clienti ad adottare l’agentic AI in modo più rapido e sicuro.
IBM Consulting ha già completato progetti con clienti nei settori dei servizi finanziari e delle scienze della vita, fornendo Enterprise Advantage on AWS con risultati misurabili nell’automazione del procurement, nella trasformazione del servizio clienti e nell’elaborazione di documenti regolatori. Ulteriori programmi vengono in fase di avvio nei settori della sanità, delle telecomunicazioni e del settore pubblico, ambiti in cui l’infrastruttura AWS è già consolidata e dove i requisiti di governance hanno storicamente rallentato l’adozione dell’AI rispetto al suo potenziale.
Il servizio Enterprise Advantage è progettato per estendere le funzionalità native di AWS, non per aggirarle, con la Advantage Platform (la piattaforma tecnologica di Enterprise Advantage) che si integra nell’intero stack AI di AWS.
Questa integrazione si estende dall’hosting dei foundation model e dall’orchestrazione degli agenti in Amazon Bedrock e Bedrock AgentCore, fino all’automazione dei workflow tramite lo Strands Agents SDK e Amazon Kiro, un ambiente di sviluppo integrato (IDE) e interfaccia a riga di comando (CLI) per l’agentic AI. Include inoltre agenti di frontiera progettati appositamente per sicurezza e DevOps, oltre a un’infrastruttura di identità e machine learning (ML) di livello aziendale tramite i servizi di sicurezza di AWS e Amazon SageMaker AI. Amazon Quick fornisce il livello di analytics, offrendo ai team visibilità sulle prestazioni degli agenti e sui risultati aziendali.
Allo stesso tempo, l'architettura multi-cloud e multi-modello di Advantage Platform mantiene la flessibilità di scelta. Le organizzazioni con workload distribuiti su AWS, on-premise e altri ambienti cloud possono gestire un livello unificato di governance e observability in tutti questi ambienti. Le organizzazioni che hanno già investito in questi servizi non ricominciano da capo, ma acquisiscono un livello di governance e orchestrazione, progettato appositamente per gli ambienti di produzione.
Amazon e IBM, dal lavoro congiunto su AI e modernizzazione dell'hybrid cloud fino alle soluzioni cloud specifiche per settore, aiutano da tempo i clienti a sbloccare la modernizzazione su larga scala. Enterprise Advantage rappresenta un'estensione naturale di questa partnership nell'era dell'agentic AI.
Per le aziende allineate ad AWS, l'offerta prevede:
Come leader che operano all’intersezione tra la rete globale di partner di AWS e l’innovazione AI di IBM Consulting, crediamo che Enterprise Advantage arrivi al momento giusto. L'adozione dell'AI sta accelerando rapidamente, ma l'operatività dei sistemi agentici richiede competenze approfondite, una governance solida e una piattaforma in grado di collegare ambienti aziendali eterogenei.
Per settori come servizi finanziari, sanità, telecomunicazioni, energia e pubblica amministrazione, la combinazione della fiducia nell’infrastruttura AWS e della profondità di governance enterprise di IBM non è casuale: è la condizione che rende l'agentic AI davvero utilizzabile in produzione.
L'infrastruttura AWS fornisce le fondamenta. Enterprise Advantage fornisce l'acceleratore. Insieme, consentono alle organizzazioni di scalare l'AI in modo responsabile e di conseguire un impatto misurabile più velocemente che mai.
IBM Enterprise Advantage on AWS è ora disponibile tramite i team di engagement di IBM Consulting e alcuni membri selezionati dell’AWS Partner Network (APN). I programmi di implementazione strutturati di 90 giorni sono progettati per portare le organizzazioni dalla valutazione iniziale ai workflow agentici pronti per la produzione in poche settimane.
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