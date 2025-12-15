Intelligenza artificiale Automazione IT

IBM Consulting Application Management Suite: guidare la trasformazione intelligente di SAP

ICAMS è più di uno strumento di efficienza: è un facilitatore strategico. Integrato con IBM Consulting Advantage, garantisce scalabilità, evoluzione continua e allineamento con le nuove esigenze aziendali.

Pubblicato il 15 dicembre 2025
IBM Consulting Application Management Suite per SAP (ICAMS) reinventa la gestione delle applicazioni SAP attraverso l'AI generativa e l'agentic AI. Dall'implementazione alla gestione continua, ICAMS semplifica, accelera ed eleva le operazioni SAP, aiutando le organizzazioni a passare dalla manutenzione all'innovazione.

La sfida della trasformazione SAP

Nell'attuale ambiente aziendale in rapido cambiamento, modellato da mercati in evoluzione, aspettative dei clienti e rapidi progressi tecnologici, l'agilità non è più opzionale. La convergenza dell'adozione di S/4HANA, RISE with SAP e Joule (Agentic AI) ha aggiunto complessità agli sforzi di modernizzazione, rendendo la trasformazione una sfida strategica per le imprese.

Per molte organizzazioni, la trasformazione SAP è un gioco di equilibri tra innovazione e stabilità, velocità e controllo, costi e valore. Sebbene S/4HANA offra un potenziale significativo, i progressi sono spesso rallentati dalla complessità legacy, processi frammentati e operazioni ad alta intensità di risorse.

Secondo ASUG (Americas' SAP Users' Group), solo il 45% dei rispondenti è attivo su S/4HANA, e il 77% cita il ritmo di innovazione tecnologica come un ostacolo importante. Nel frattempo, si prevede che gli agenti AI riducano il tempo di completamento dei compiti del 25% e migliorino la qualità del lavoro del 40%.

Un modo più intelligente per andare avanti

Le imprese hanno bisogno di soluzioni che funzionino perfettamente (prima, durante e dopo la trasformazione) tra ambienti ECC e S/4HANA; di fornire risposte personalizzate e guidate dal contesto basate sui dati dei clienti; e minimizzare il rischio di regressione e garantire precisione nell'esecuzione.

6 funzionalità chiave di ICAMS

Di seguito una breve panoramica delle diverse funzionalità che ICAMS offre per aumentare i benefici della produttività come parte della nostra erogazione globale:

  1. Generazione di codice Delta: crea modifiche al codice mirate e allineate agli standard del cliente, con il supporto di oltre 40 controlli automatici di qualità e preparazione.
  2. Documentazione automatizzata e traduzione di query: riassume le personalizzazioni e converte le query in linguaggio naturale in SQL per ottenere insight sulla configurazione.
  3. Generazione di dati sintetici: produzione di dati master specifici del contesto per test di regressione e automazione della configurazione di dati di massa.
  4. Reverse engineering del flusso di processo: mappare le dipendenze per l'analisi dell'impatto e il controllo delle modifiche.
  5. Analisi completa dell'impatto: valuta le richieste di modifica nei cicli di rilascio e consiglia oggetti WRICEF ottimali.
  6. Monitoraggio proattivo: rileva i problemi nelle catene di processo e nelle interfacce, con correzione basata su AI e analisi della causa principale per ridurre il tempo medio di risoluzione (MTTR).

La suite offre altre funzionalità interessanti riguardanti la generazione di user story, la generazione di script di test, la generazione di specifiche tecniche e funzionali, oltre a contenuti di addestramento e altri aspetti per supportare sia l'implementazione di SAP S/4HANA sia la gestione intelligente per i client.

Cosa differenzia ICAMS

ICAMS è più di uno strumento di efficienza: è un facilitatore strategico. Integrato con IBM Consulting Advantage, garantisce scalabilità, evoluzione continua e allineamento con le nuove esigenze aziendali. Ciò rende ICAMS non solo una soluzione per oggi, ma una piattaforma pronta per il futuro per la trasformazione SAP.

Un percorso a prova di futuro

Se la complessità di SAP rallenta la tua trasformazione, ICAMS offre un percorso intelligente, pratico e a prova di futuro. Sta già garantendo guadagni di produttività misurabili e un time-to-value più rapido per le aziende leader, ed è destinato a diventare la prossima grande novità nella gestione delle applicazioni aziendali.

Dharma Atluri

Global CTO–SAP Manage Services

RISE with SAP & ManagePlus | AOT Member| IBM Senior Inventor, Consulting