IBM Consulting Application Management Suite: guidare la trasformazione intelligente di SAP

Nell'attuale ambiente aziendale in rapido cambiamento, modellato da mercati in evoluzione, aspettative dei clienti e rapidi progressi tecnologici, l'agilità non è più opzionale. La convergenza dell'adozione di S/4HANA, RISE with SAP e Joule (Agentic AI) ha aggiunto complessità agli sforzi di modernizzazione, rendendo la trasformazione una sfida strategica per le imprese.

Per molte organizzazioni, la trasformazione SAP è un gioco di equilibri tra innovazione e stabilità, velocità e controllo, costi e valore. Sebbene S/4HANA offra un potenziale significativo, i progressi sono spesso rallentati dalla complessità legacy, processi frammentati e operazioni ad alta intensità di risorse.

Secondo ASUG (Americas' SAP Users' Group), solo il 45% dei rispondenti è attivo su S/4HANA, e il 77% cita il ritmo di innovazione tecnologica come un ostacolo importante. Nel frattempo, si prevede che gli agenti AI riducano il tempo di completamento dei compiti del 25% e migliorino la qualità del lavoro del 40%.