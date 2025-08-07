IBM Consulting e InfoSec Global collaborano sulla visibilità e il controllo degli asset crittografici

La combinazione della rete di distribuzione globale e dell'esperienza di sicurezza quantistica di IBM Consulting con la piattaforma AgileSec di InfoSec Global è progettata per accelerare la transizione dei clienti alla crittografia post-quantistica e consente una trasformazione orientata al rischio verso l'agilità crittografica e la conformità a livello aziendale.

Secondo il co-fondatore e attuale Chief Business Officer di Keyfactor di InfoSec Global, Nagi Moustafa, l'importanza di lavorare con i leader dei settori per aiutare i clienti a comprendere e proteggere le proprie organizzazioni nell'era del quantum computing è critico, notando: "Stabilire la cripto-agilità e prepararsi per l'era post-quantum richiede un sofisticato ecosistema di partner". Aggiunge: "Insieme a IBM Consulting, il nostro obiettivo è fornire alle organizzazioni con visibilità e controllo completi sui propri asset crittografici, in ambienti legacy e moderni, aiutandole ad adottare un approccio basato su standard per la modernizzazione e la transizione alla crittografia post-quantistica".

I benefici dei clienti della partnership tra IBM Consulting e InfoSec Global potrebbero includere:

Affrontare il rischio di punti ciechi crittografici e supportare l'aderenza ai framework del NIST , il Federal Financial Institutions Examination Council (FFIEC) e aspettative normative;

, il Federal Financial Institutions Examination Council (FFIEC) e aspettative normative; Accelerare la modernizzazione senza costosi re-platforming per l'agilità delle criptovalute in atto; e

Creare un'architettura quantistica e scalabile con un ritorno sull'investimento misurabile.

Antti Ropponen, Executive Partner, IBM Consulting Cybersecurity Services, ha riconosciuto la necessità di aiutare i clienti a modernizzare e proteggere la propria infrastruttura crittografica in previsione delle minacce quantistiche.

Ropponen commenta che "In aggiunta ai nostri ampi servizi di trasformazione quantistica sicura, la rete globale di consulenti per la sicurezza informatica di IBM Consulting avrà ora accesso alla comprovata piattaforma di InfoSec Global per la scoperta, l'inventario e il controllo crittografici, che aiuterà i clienti ad affrontare le sfide odierne della fiducia digitale, insieme alle minacce quantistiche di domani".