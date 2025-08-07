IBM Consulting e InfoSec Global collaborano sulla visibilità e il controllo degli asset crittografici

7 agosto 2025
Per aiutare le aziende a prepararsi per un futuro basato sulla tecnologia quantistica, IBM® Consulting e InfoSec Global, un'azienda di Keyfactor e un fornitore di servizi di gestione della postura crittografica collaborano per offrire soluzioni avanzate di inventario e scoperta crittografica in tutti i settori e in tutte le aree geografiche.
Il rapido progresso dell'informatica quantistica rappresenta una minaccia crescente per la sicurezza crittografica per le organizzazioni di tutto il mondo. I computer quantistici saranno in grado di violare la crittografia tradizionale, esponendo le vulnerabilità in ogni livello delle operazioni digitali. Qualsiasi dato, identità, comunicazione, transazione o infrastruttura non già protetto dalla crittografia quantistica sicura dovrebbe essere considerato a rischio oggi o nel prossimo futuro.
In tutte le giurisdizioni, le normative stanno convergendo verso un'aspettativa comune: gli asset crittografici devono essere inventariati, valutati e modernizzati ora. Organizzazioni come il Network and Information Systems (NIS) Cooperation Group della Commissione europea, il National Institute of Standards and Technology (NIST) del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti e il National Cyber Security Centre (NCSC) del Regno Unito hanno delineato i requisiti e le tempistiche di sicurezza quantistica. Tuttavia, molte organizzazioni non sono ancora sicure di come elaborare strategie, valutare, modernizzare e governare il loro percorso di trasformazione quantistico.
La combinazione della rete di distribuzione globale e dell'esperienza di sicurezza quantistica di IBM Consulting con la piattaforma AgileSec di InfoSec Global è progettata per accelerare la transizione dei clienti alla crittografia post-quantistica e consente una trasformazione orientata al rischio verso l'agilità crittografica e la conformità a livello aziendale.
Secondo il co-fondatore e attuale Chief Business Officer di Keyfactor di InfoSec Global, Nagi Moustafa, l'importanza di lavorare con i leader dei settori per aiutare i clienti a comprendere e proteggere le proprie organizzazioni nell'era del quantum computing è critico, notando: "Stabilire la cripto-agilità e prepararsi per l'era post-quantum richiede un sofisticato ecosistema di partner". Aggiunge: "Insieme a IBM Consulting, il nostro obiettivo è fornire alle organizzazioni con visibilità e controllo completi sui propri asset crittografici, in ambienti legacy e moderni, aiutandole ad adottare un approccio basato su standard per la modernizzazione e la transizione alla crittografia post-quantistica".
I benefici dei clienti della partnership tra IBM Consulting e InfoSec Global potrebbero includere:
Antti Ropponen, Executive Partner, IBM Consulting Cybersecurity Services, ha riconosciuto la necessità di aiutare i clienti a modernizzare e proteggere la propria infrastruttura crittografica in previsione delle minacce quantistiche.
Ropponen commenta che "In aggiunta ai nostri ampi servizi di trasformazione quantistica sicura, la rete globale di consulenti per la sicurezza informatica di IBM Consulting avrà ora accesso alla comprovata piattaforma di InfoSec Global per la scoperta, l'inventario e il controllo crittografici, che aiuterà i clienti ad affrontare le sfide odierne della fiducia digitale, insieme alle minacce quantistiche di domani".
La piattaforma AgileSec è progettata per consentire la scoperta, la classificazione e la gestione del ciclo di vita degli asset crittografici in ambienti ibridi e distribuiti. IBM Consulting, il primo partner globale di integratori di sistemi per la piattaforma AgileSec, offrirà la soluzione come parte dei suoi servizi di consulenza, aiutando i consulenti a lavorare fianco a fianco con i clienti per valutare e monitorare i loro asset crittografici e definire le best practice di correzione continua.
Guardando al futuro, la partnership consentirà a IBM Consulting e InfoSec Global di sviluppare, commercializzare e fornire congiuntamente soluzioni di gestione della postura crittografica continuando a integrare la piattaforma AgileSec con i servizi di cybersecurity di IBM Consulting. Non vediamo l'ora di condividere le innovazioni future che aiuteranno i nostri clienti comuni ad affrontare le sfide quantistiche più complesse.
Gli esperti in materia di sicurezza quantistica di IBM Consulting possono contribuire a elevare il dialogo della tua organizzazione sulla sicurezza quantistica a un imperativo aziendale strategico a lungo termine. Scopri di più sui servizi di sicurezza quantistica di IBM Consulting o pianifica un seminario sull'inquadramento del rischio sulla sicurezza quantistica.
