Il portfolio di confidential computing di IBM si espande all'ecosistema Red Hat

Il confidential computing è una tecnologia progettata per proteggere i dati anche durante l'elaborazione. Questo si ottiene isolando i workload all'interno di Trusted Execution Environments (TEE), creati per aiutare a prevenire l'accesso non autorizzato anche da parte degli utenti più privilegiati, inclusi provider di cloud, amministratori di sistema e operatori di terze parti o componenti in generale.

Nell'era dell'AI e dell'hybrid cloud, il confidential computing consente il trattamento dei dati e l'analisi sicuri, proteggendo le informazioni sensibili dall'accesso non autorizzato. Questo è fondamentale per le applicazioni AI che si basano su set di dati di grandi dimensioni, inclusi dati personali e proprietari.

Secondo 360iResearch, il mercato globale del confidential computing dovrebbe crescere da 7,06 miliardi di dollari nel 2025 a 14,94 miliardi di dollari entro il 2030, riflettendo un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 16,07%. Hanno osservato che "consentendo ai dati di rimanere crittografati anche durante l'elaborazione, il confidential computing favorisce la fiducia digitale, riduce i costi di conformità e supporta casi d'uso emergenti nell'AI e nell'analytics che si basano sulla collaborazione dei dati che preserva la privacy". Questo, a loro avviso, "sbloccherà l'impatto economico e i catalizzatori della crescita del confidential computing"..

Oltre ai dati elaborati da un determinato modello AI, IBM ha scoperto che potrebbero esserci costi nascosti nella creazione di questi modelli. In molti casi d'uso aziendali, questi modelli, specialmente se aumentati e ottimizzati con dati proprietari, possono rappresentare un valore aziendale significativo e un vantaggio di mercato unico. Il confidential computing è progettato per proteggere questi modelli, la loro proprietà intellettuale sottostante e lo stack AI.

Oltre a queste tendenze che influenzano il confidential computing, sta emergendo un altro fattore: entro il 2028, si stima che il 77% dell'infrastruttura informatica sarà utilizzata dai fornitori di servizi. Questa trasformazione offre nuove opportunità ma anche importanti sfide in materia di sicurezza. I fornitori di servizi gestiscono spesso i workload in ambienti condivisi, rispondendo ai requisiti normativi e al crescente controllo sulla privacy dei dati.

Per i settori in cui la sensibilità dei dati è fondamentale, come l'assistenza sanitaria, la finanza e il governo, il confidential computing supporta le organizzazioni nella loro posizione di conformità mantenendo al contempo l'agilità operativa. E per i fornitori di servizi, è un fattore di differenziazione competitivo, che spesso si traduce in una maggiore fiducia, sicurezza e privacy in un mondo zero-trust, consentendo al contempo la differenziazione attraverso un'efficiente orchestrazione di piattaforme multi-tenant.