IBM® Concert introduce una nuova funzionalità di prova di sfruttabilità per aiutare i team di sicurezza a concentrarsi sugli aspetti importanti

Man mano che le organizzazioni implementano sempre più AI nello sviluppo software e nelle operazioni di sicurezza, il successo dipenderà da qualcosa in più della semplice scelta del modello giusto. L'AI è efficace solo nella misura in cui lo sono i dati e il contesto che riceve.

Fornendo una comprensione connessa di applicazioni, infrastrutture, ambienti di tempo di esecuzione, identità, reti e operazioni aziendali, IBM Concert consente all'AI di andare oltre la prioritizzazione, verso la dimostrazione e l'azione coordinata. Concert Protect è il primo esempio di come queste fondamenta aiutano le organizzazioni a dimostrare la sfruttabilità, ridurre l'esposizione, accelerare la correzione e proteggere il software con maggiore fiducia.

Scopri come IBM Concert fornisce il contesto operativo connesso che supporta la sicurezza, la resilienza e le operazioni basate su AI in tutta l'azienda.

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