IBM® Concert introduce una nuova funzionalità di prova di sfruttabilità per aiutare i team di sicurezza a concentrarsi sugli aspetti importanti

IBM Concert è stato progettato per fornire tale contesto, collegando informazioni relative ad applicazione, infrastrutture, tempo di esecuzione, identità, rete e business in una visione operativa unificata.
Oggi, IBM introduce una nuova funzionalità IBM Concert Protect (attualmente disponibile in Tech Preview) che aiuta le organizzazioni a spostare oltre la tradizionale priorità delle vulnerabilità fornendo delle prove di sfruttabilità. Invece di affidarsi esclusivamente a punteggi di gravità o previsioni di sfruttabilità, la funzionalità correla continuamente l'applicazione, l'infrastruttura, il tempo di esecuzione, l'identità, la rete e il contesto aziendale per convalidare se una vulnerabilità può effettivamente essere sfruttata all'interno dell'ambiente del cliente.
Questa nuova funzionalità si basa sul contesto operativo unificato della piattaforma IBM Concert, che consente ai team di sicurezza, sviluppo e operazioni di concentrarsi sulle vulnerabilità che rappresentano un reale rischio aziendale, accelerare la correzione e migliorare la precisione e l'efficienza delle operazioni di sicurezza basate sull'AI.
L'AI sta cambiando radicalmente la gestione della vulnerabilità.
I recenti progressi nell'AI, compreso il lavoro di ricerca di IBM con Mythos, dimostrano con quanta rapidità sia possibile scoprire le vulnerabilità software. Si tratta certamente di un progresso significativo per i difensori, ma crea a sua volta una nuova sfida operativa. Ogni miglioramento nella fase di rilevamento aumenta il numero di vulnerabilità che le organizzazioni devono analizzare, classificare in ordine di priorità e risolvere.
Le moderne piattaforme di sicurezza hanno risposto migliorando la definizione delle priorità. Combinano segnali come criticità aziendale, CVSS, EPSS, importanza degli asset e previsioni di sfruttabilità per aiutare le organizzazioni a ridurre il rumore. Questi approcci rappresentano un progresso importante, ma si basano ancora sulla probabilità piuttosto che sull'evidenza.
Le organizzazioni hanno sempre più bisogno di qualcosa di più della semplice definizione delle priorità. Hanno bisogno di prove.
Una vulnerabilità che appare critica potrebbe non essere mai raggiungibile a causa delle protezioni del tempo di esecuzione, della segmentazione di rete, dei controlli di identità o della logica applicativa. Allo stesso tempo, i modelli AI di frontiera si stanno dimostrando capaci di concatenare più vulnerabilità di gravità inferiore, debolezze di configurazione, permessi di identità ed esposizioni infrastrutturali in percorsi di attacco validi. Comprendere la sfruttabilità nel contesto dell'ambiente di un'organizzazione sta diventando importante tanto quanto comprenderne la gravità.
IBM Concert è stato progettato per fornire tale contesto, collegando informazioni relative ad applicazione, infrastrutture, tempo di esecuzione, identità, rete e business in una visione operativa unificata. Questa nuova funzionalità di Concert Protect si appoggia su quella base per convalidare la sfruttabilità prima che inizi la correzione.
La nuova funzionalità introduce diversi miglioramenti che aiutano le organizzazioni a ridurre l'esposizione in modo più efficace:
Una dimostrazione illustra l'impatto. Più di 5.700 risultati sono stati generati da più scanner di sicurezza. IBM Concert Protect ha convalidato tali risultati e li ha ridotti a sole 12 vulnerabilità che si sono dimostrate sfruttabili e che richiedevano un intervento immediato.
Invece di discutere i punteggi di gravità o ricostruire manualmente i percorsi di attacco, i team di sicurezza e sviluppo possono concentrarsi immediatamente sulla risoluzione dei problemi più importanti.
Le organizzazioni di tutti i settori si trovano ad affrontare sfide simili, pur operando in contesti diversi.
In ogni settore, l'obiettivo è lo stesso: ridurre lo sforzo investigativo, migliorare la fiducia nella correzione e aiutare i team di sicurezza e sviluppo a concentrarsi sulle vulnerabilità che contano davvero.
Man mano che le organizzazioni implementano sempre più AI nello sviluppo software e nelle operazioni di sicurezza, il successo dipenderà da qualcosa in più della semplice scelta del modello giusto. L'AI è efficace solo nella misura in cui lo sono i dati e il contesto che riceve.
Fornendo una comprensione connessa di applicazioni, infrastrutture, ambienti di tempo di esecuzione, identità, reti e operazioni aziendali, IBM Concert consente all'AI di andare oltre la prioritizzazione, verso la dimostrazione e l'azione coordinata. Concert Protect è il primo esempio di come queste fondamenta aiutano le organizzazioni a dimostrare la sfruttabilità, ridurre l'esposizione, accelerare la correzione e proteggere il software con maggiore fiducia.
Scopri come IBM Concert fornisce il contesto operativo connesso che supporta la sicurezza, la resilienza e le operazioni basate su AI in tutta l'azienda.