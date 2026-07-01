IBM Cognos Analytics 12.1.3: BI governata per l'impresa agentica

Cognos Analytics 12.1.3 porta l'agentic AI nel livello della BI governata, aiutando i team ad agire più rapidamente pur rimanendo connessi a dati, metriche e regole di sicurezza approvati.
IBM Cognos Analytics 12.1.3 è progettato per la realtà che i team di Business Intelligence (BI) affrontano ogni giorno. I leader hanno bisogno di risposte più rapide, gli analisti devono ridurre il lavoro manuale di reporting e l'IT deve mantenere intatta la governance. Questa versione contribuisce a conciliare tali obiettivi rendendo più facile interrogare, creare, condividere e riutilizzare informazioni affidabili nei workflow, preservando al contempo i controlli da cui le imprese dipendono.
La gran parte delle organizzazioni dispone di più dati che mai, di una domanda di reportistica superiore a quella che i propri team sono in grado di gestire e di un numero di progetti pilota di AI maggiore di quello che i propri modelli di governance sono stati progettati per supportare. I dirigenti vogliono risposte più rapide. Le autorità di regolamentazione vogliono controlli più chiari. Gli utenti business vogliono analytics integrate negli strumenti che già utilizzano. Nel frattempo, ai team di BI viene comunque richiesto di mantenere report affidabili, gestire le metriche, supportare gli audit e rispondere alla prossima richiesta urgente.
I report rimangono fondamentali per il processo decisionale all'interno dell'azienda. I dossier interni, i bilanci, le comunicazioni alle autorità di regolamentazione, le dashboard operative e le schede di valutazione esecutive richiedono tutti accuratezza, tracciabilità e affidabilità.La sfida è che il reporting tradizionale comporta un eccessivo sforzo manuale. Gli analisti dedicano tempo a cercare contenuti, spiegare i numeri, ricostruire i formati e rispondere ripetutamente a domande simili. Gli utenti business attendono, mentre i team IT e di governance gestiscono i rischi.
Cognos Analytics 12.1.3 porta l'agentic AI nel livello della BI governata, aiutando i team ad agire più rapidamente pur rimanendo connessi a dati, metriche e regole di sicurezza approvati. Questa nuova versione offre quattro funzionalità chiave:
Una delle modifiche più importanti nella versione 12.1.3 è la funzionalità "Bring Your Own LLM". Gli utenti possono collegare un modello linguistico di grandi dimensioni supportato, sia in self-hosting che basato su cloud, al framework agentico di Cognos.
Si tratta di una novità importante perché molte aziende dispongono già di politiche relative ai fornitori di AI, all'hosting regionale, alla privacy dei dati, al controllo dei costi e alla gestione dei rischi. Una piattaforma di BI che richiede un approccio basato su un unico modello può creare attriti. Cognos offre ai clienti flessibilità attraverso una base di BI regolamentata e funzionalità agentiche, consentendo al contempo alle organizzazioni di mantenere il controllo sulla propria strategia relativa ai modelli.
Tale flessibilità è particolarmente rilevante nei settori della finanza, della sanità, della pubblica amministrazione e in altri ambiti regolamentati. I dati sensibili non possono essere trattati come materiale sperimentale. Devono rimanere sotto un controllo chiaro, con regole di accesso note e una traccia di audit difendibile.
Un altro cambiamento chiave nella versione 12.1.3 è il supporto MCP. In termini semplici, ciò consente agli agenti e alle API di Cognos BI di partecipare a workflow aziendali più ampi.
Invece di richiedere a ogni utente di aprire una dashboard, trovare un report, interpretare i numeri e trasferire la risposta in un altro strumento, l'intelligenza di Cognos può venire in aiuto proprio dove il lavoro è già in corso. Gli utenti possono interagire con l'analytics tramite Watson Orchestrate, Claude, Microsoft Copilot o applicazioni di AI personalizzate.
La dashboard continua ad avere la sua importanza. Il report continua ad avere la sua importanza. Ma la BI diventa meno una destinazione e più un servizio aziendale condiviso.
La versione migliora anche la reportistica, il data modeling e l'amministrazione, aiutando i team di BI a creare e gestire contenuti complessi in modo più efficiente.
Tra i miglioramenti importanti figurano:
Un migliore controllo del ciclo di vita e una gestione più efficace degli asset aiutano i team ad agire più rapidamente, preservando al contempo la conformità e la fiducia.
IBM Cognos Analytics 12.1.3 offre alle aziende un percorso più controllato verso il futuro, aiutando i team a ridurre il lavoro manuale, ottenere risposte affidabili più rapidamente e mantenere la governance. Il suo valore è semplice: una BI affidabile più veloce, più flessibile e più facile da utilizzare nel lavoro quotidiano.
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