IBM Cognos Analytics 12.1.3: BI governata per l'impresa agentica

La gran parte delle organizzazioni dispone di più dati che mai, di una domanda di reportistica superiore a quella che i propri team sono in grado di gestire e di un numero di progetti pilota di AI maggiore di quello che i propri modelli di governance sono stati progettati per supportare. I dirigenti vogliono risposte più rapide. Le autorità di regolamentazione vogliono controlli più chiari. Gli utenti business vogliono analytics integrate negli strumenti che già utilizzano. Nel frattempo, ai team di BI viene comunque richiesto di mantenere report affidabili, gestire le metriche, supportare gli audit e rispondere alla prossima richiesta urgente.

I report rimangono fondamentali per il processo decisionale all'interno dell'azienda. I dossier interni, i bilanci, le comunicazioni alle autorità di regolamentazione, le dashboard operative e le schede di valutazione esecutive richiedono tutti accuratezza, tracciabilità e affidabilità.La sfida è che il reporting tradizionale comporta un eccessivo sforzo manuale. Gli analisti dedicano tempo a cercare contenuti, spiegare i numeri, ricostruire i formati e rispondere ripetutamente a domande simili. Gli utenti business attendono, mentre i team IT e di governance gestiscono i rischi.

Cognos Analytics 12.1.3 porta l'agentic AI nel livello della BI governata, aiutando i team ad agire più rapidamente pur rimanendo connessi a dati, metriche e regole di sicurezza approvati. Questa nuova versione offre quattro funzionalità chiave: