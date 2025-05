IBM COBOL Upgrade Advisor for z/OS 1.1: accelera e semplifica l'aggiornamento a IBM Enterprise COBOL 6

Abbiamo visto che può essere una sfida critica mantenere i programmi COBOL costantemente aggiornati con la tecnologia IBM più recente per evitare rischi operativi e rispettare le politiche IT aziendali.

Abbiamo anche visto che il processo di aggiornamento a IBM Enterprise COBOL for z/OS 6 può rappresentare una sfida, soprattutto per i clienti che dispongono di programmi COBOL con frammenti di codice scritti in modo errato, come quelli che contengono elementi di dati non inizializzati (variabili), poiché questi programmi potrebbero comportarsi in modo errato dopo l'aggiornamento. Potrebbero essere necessari test approfonditi e modifiche al codice sorgente per garantire che il programma funzioni correttamente prima della distribuzione in produzione, in un momento in cui le competenze COBOL sono scarse. Di conseguenza, molti clienti hanno continuato a utilizzare le vecchie generazioni di compilatori come Enterprise COBOL 4.2,lanciato nel 2009 e ritirato dall'offerta di supporto a partire dal 2022. Ciò potrebbe rappresentare un rischio significativo per le loro aziende, in quanto faticano a completare l'aggiornamento del compilatore per le loro applicazioni critiche.

Alcuni clienti si ritrovano ad affrontare sfide in cui la quantità di dati inseriti nelle loro applicazioni COBOL sta crescendo e le applicazioni che devono essere completate in una finestra batch non possono più essere adatte. Enterprise COBOL 6 è progettato per offrire miglioramenti delle prestazioni attraverso il supporto continuo delle più recenti funzionalità hardware IBM Z, ma è necessaria una ricompilazione. Su IBM z17, IBM Enterprise COBOL for z/OS 6.5 riduce l'utilizzo della CPU in media del 60% per le applicazioni ad alta intensità di calcolo originariamente create con Enterprise COBOL 4.2 funzionante su IBM z17.1

Altri clienti vogliono modernizzare le loro applicazioni COBOL e devono utilizzare le caratteristiche COBOL più recenti come il supporto JSON, l'interoperabilità Java e il supporto a 64 bit, funzionalità disponibili su Enterprise COBOL 6. Gli sviluppatori che iniziano a usare COBOL per la prima volta possono anche utilizzare al meglio le funzionalità linguistiche che gli sono familiari, come i tipi definiti dall'utente che possono semplificare la codifica e la manutenzione del codice.