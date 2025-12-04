Intelligenza artificiale Automazione IT

IBM Cloud Sync per semplificare la gestione DNS multi-cloud e rafforzare la resilienza

Questa nuova soluzione consente la sincronizzazione bidirezionale tra IBM NS1 Connect e Amazon Route 53, aiutando le aziende a raggiungere resilienza, ridurre la complessità e accelerare l'adozione multi-cloud.

Pubblicato il 4 dicembre 2025
IBM ha annunciato la disponibilità generale di IBM Cloud Sync, una soluzione innovativa progettata per semplificare la gestione dei DNS per le organizzazioni che operano in ambienti multi-cloud. Cloud Sync offre una sincronizzazione continua e bidirezionale e la traduzione delle policy tra IBM NS1 Connect e Amazon Route 53, aiutando i team a mantenere configurazioni DNS coerenti tra i provider man mano che le loro architetture si evolvono.

Sincronizzazione DNS cross-cloud continua

Le aziende stanno sempre più utilizzando applicazioni su più provider di cloud per migliorare prestazioni, disponibilità e flessibilità. Sebbene il DNS sia costruito sugli standard IETF RFC, ogni provider di cloud aggiunge i propri costrutti di gestione del traffico, metadati e framework. Queste variazioni rendono difficile per gli amministratori applicare una configurazione uniforme tra gli ambienti, complicando le strategie di resilienza e rallentando l'adozione multi-cloud.

Secondo EMA ricerca, il 56% delle aziende multi-cloud fatica a sincronizzare i dati DNS. IBM® Cloud Sync indirizza direttamente questo problema abilitando la sincronizzazione quasi in tempo reale delle zone DNS, dei record e delle politiche di orientamento del traffico tra IBM NS1 CONNECT e Amazon Route 53, due delle piattaforme DNS più affidabili del settore.

Quando i tradizionali zone transfer (XFR) non sono disponibili, molti team si affidano a script manuali o a strumenti personalizzati per allineare le configurazioni DNS tra gli ambienti; approcci soggetti a errori, dipendenti dalla sincronizzazione dei job cron e difficili da mantenere. IBM Cloud Sync elimina queste sfide automatizzando la sincronizzazione e la traduzione dei dati DNS tra i provider, permettendo a NS1 Connect e Amazon Route 53 di operare in parallelo con completa coerenza.

Garantisci fedeltà e comportamento coerente su tutte le piattaforme DNS

IBM® Cloud Sync offre replica in tempo reale delle zone DNS e dei metadati, garantendo che le configurazioni rimangano allineate tra i fornitori. Consente il failover e la ridondanza senza interruzioni tra i cloud, eliminando i processi di sincronizzazione manuale che spesso introducono rischi e ritardi, soprattutto quando i team devono tradurre criteri di routing e metadati che non vengono mappati in modo pulito tra i provider. Costruito su un'architettura indipendente dal cloud, Cloud Sync aiuta le organizzazioni ad evitare il blocco da fornitore, mantenendo flessibilità e controllo.

Cloud Sync include anche funzionalità di backup e ripristino, permettendo ai clienti di salvare le proprie zone DNS su un bucket S3 e tornare rapidamente a una configurazione precedente, se necessario, cosa particolarmente utile quando cambiamenti recenti producono risultati inaspettati.

Con Cloud Sync, i clienti traggono vantaggio da:

  • Configurazioni DNS coerenti tra i provider: gli aggiornamenti automatici e bidirezionali eliminano la deriva e riducono gli errori di configurazione.
  • Resilienza migliorata e failover: i team possono eseguire NS1 Connect e Route 53 in parallelo, abilitando la ridondanza multi-cloud.
  • Riduzione dei costi operativi: eliminare i processi di sincronizzazione manuale e gli strumenti personalizzati.
  • Flessibilità aumentata e riduzione del blocco: un approccio indipendente dal cloud rende più facile adottare nuovi cloud, migrare workload o supportare architetture ibride.
  • Continuità aziendale: i backup DNS basati su S3 consentono un rapido ripristino quando si verificano errori critici.

Portare automazione e prevedibilità negli ambienti multi-cloud

IBM Cloud Sync è già disponibile come nuova e potente offerta all'interno del portfolio IBM NS1. Porta automazione e prevedibilità in un'area che storicamente è stata difficile da gestire in ambienti multi-cloud.

Per saperne di più e iniziare, visita la pagina web di IBM Cloud Sync.

Reggie Best

Director, NS1 & HCM Portfolio Product Management

IBM