IBM Cloud Sync per semplificare la gestione DNS multi-cloud e rafforzare la resilienza

Le aziende stanno sempre più utilizzando applicazioni su più provider di cloud per migliorare prestazioni, disponibilità e flessibilità. Sebbene il DNS sia costruito sugli standard IETF RFC, ogni provider di cloud aggiunge i propri costrutti di gestione del traffico, metadati e framework. Queste variazioni rendono difficile per gli amministratori applicare una configurazione uniforme tra gli ambienti, complicando le strategie di resilienza e rallentando l'adozione multi-cloud.

Secondo EMA ricerca, il 56% delle aziende multi-cloud fatica a sincronizzare i dati DNS. IBM® Cloud Sync indirizza direttamente questo problema abilitando la sincronizzazione quasi in tempo reale delle zone DNS, dei record e delle politiche di orientamento del traffico tra IBM NS1 CONNECT e Amazon Route 53, due delle piattaforme DNS più affidabili del settore.

Quando i tradizionali zone transfer (XFR) non sono disponibili, molti team si affidano a script manuali o a strumenti personalizzati per allineare le configurazioni DNS tra gli ambienti; approcci soggetti a errori, dipendenti dalla sincronizzazione dei job cron e difficili da mantenere. IBM Cloud Sync elimina queste sfide automatizzando la sincronizzazione e la traduzione dei dati DNS tra i provider, permettendo a NS1 Connect e Amazon Route 53 di operare in parallelo con completa coerenza.