IBM Cloud Pak for Data 5.4 introduce un insieme completo di miglioramenti pensati per aiutare le organizzazioni a rafforzare il modo in cui accedono, governano e usano i dati per l'AI e l'analisi in ambienti ibridi e multi-cloud.
Man mano che le aziende continuano a scalare iniziative basate sui dati, la necessità di dati coerenti, sicuri e affidabili diventa sempre più critica. Questa release si concentra sul miglioramento dell'efficienza, affidabilità e governance dei workflow di dati e AI, permettendo alle organizzazioni di fornire insight più rapidamente mantenendo controllo e conformità.
Software Hub 5.4 e Software Hub Premium 5.4 introducono una nuova funzionalità per supportare l'efficienza del tenant nelle implementazioni aziendali, insieme a miglioramenti che migliorano l'implementazione e la manutenzione della piattaforma.
L'introduzione della multitenancy consente alle organizzazioni di supportare in modo efficiente più team su una piattaforma condivisa con controllo, flessibilità e coerenza migliorati tra gli ambienti. Allo stesso tempo, processi di backup e ripristino semplificati, tempi di installazione e aggiornamento più rapidi e una migliore visibilità degli accessi degli utenti aiutano a ridurre i costi operativi e a rafforzare la governance.
L'Assistente AI introduce progressi nelle sue funzionalità agentiche, migliorando il controllo degli utenti, la flessibilità e l'esperienza complessiva tra le funzionalità chiave.
Man mano che le organizzazioni continuano ad ampliare le loro iniziative di dati e AI, garantire un accesso costante ai dati, una governance solida e operazioni efficienti è diventato sempre più importante. I team stanno cercando di ridurre la complessità nella gestione dei dati distribuiti, migliorare la qualità dei dati e consentire un accesso più ampio a dati affidabili per analytics e AI.
IBM® Cloud Pak for DataCloud Pak for Data 5.4 introduce miglioramenti che affrontano queste priorità, migliorando il modo in cui i dati vengono ottenuti, governati e usati su tutta la piattaforma. La versione fornisce aggiornamenti significativi su tutti i servizi principali, come Data Virtualization, IBM Knowledge Catalog, Master Data Management e Watson Machine Learning. Questi miglioramenti aiutano le organizzazioni a ridurre lo sforzo manuale, rafforzare la fiducia nei dati e migliorare l'efficienza e la scalabilità dei workflow di dati e di AI.
I miglioramenti nella virtualizzazione dei dati si concentrano sul miglioramento delle modalità di accesso e gestione dei dati distribuiti da parte delle organizzazioni, mantenendo al contempo una solida governance.
In IBM Knowledge Catalog, i miglioramenti sono progettati per migliorare la qualità, l'accessibilità e l'usabilità dei dati in tutta l'azienda.
Questa release di Data Refinery aiuta le organizzazioni a semplificare la preparazione dei dati, aumentare la flessibilità e migliorare l'efficienza operativa.
IBM Manta Data Lineage introduce miglioramenti focalizzati a migliorare la visibilità, il controllo e l'interoperabilità tra ambienti dati aziendali.
Insieme, questi aggiornamenti consentono una gestione della discendenzaa più efficiente e una governance dei dati più solida.
In questa nuova versione, Master Data Management (MDM) rafforza e amplia le funzionalità per migliorare la coerenza, la comprensione dei dati e la governance.
Watson Machine Learning introduce miglioramenti che migliorano la scalabilità e il controllo operativo dei workload AI:
IBM Cloud Pak for Data 5.4 consente alle organizzazioni di migliorare la coerenza dei dati, rafforzare la governance e ampliare in modo più efficace le iniziative di AI e analisi. Semplificando le operazioni e migliorando il controllo tra dati e workflow AI, questa release aiuta le aziende ad accelerare la consegna di dati affidabili e a ottenere risultati aziendali più impattanti.
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