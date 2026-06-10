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Generare valore aziendale dai dati affidabili con IBM Cloud Pak for Data 5.4

IBM Cloud Pak for Data 5.4 introduce un insieme completo di miglioramenti pensati per aiutare le organizzazioni a rafforzare il modo in cui accedono, governano e usano i dati per l'AI e l'analisi in ambienti ibridi e multi-cloud.

Pubblicato il 10 giugno 2026

Man mano che le aziende continuano a scalare iniziative basate sui dati, la necessità di dati coerenti, sicuri e affidabili diventa sempre più critica. Questa release si concentra sul miglioramento dell'efficienza, affidabilità e governance dei workflow di dati e AI, permettendo alle organizzazioni di fornire insight più rapidamente mantenendo controllo e conformità.

Supporto all'efficienza dei tenant per le imprese

Software Hub 5.4 e Software Hub Premium 5.4 introducono una nuova funzionalità per supportare l'efficienza del tenant nelle implementazioni aziendali, insieme a miglioramenti che migliorano l'implementazione e la manutenzione della piattaforma.

L'introduzione della multitenancy consente alle organizzazioni di supportare in modo efficiente più team su una piattaforma condivisa con controllo, flessibilità e coerenza migliorati tra gli ambienti. Allo stesso tempo, processi di backup e ripristino semplificati, tempi di installazione e aggiornamento più rapidi e una migliore visibilità degli accessi degli utenti aiutano a ridurre i costi operativi e a rafforzare la governance.

L'Assistente AI introduce progressi nelle sue funzionalità agentiche, migliorando il controllo degli utenti, la flessibilità e l'esperienza complessiva tra le funzionalità chiave.

Aggiornamenti chiave in IBM Cloud Pak for Data 5.4

Man mano che le organizzazioni continuano ad ampliare le loro iniziative di dati e AI, garantire un accesso costante ai dati, una governance solida e operazioni efficienti è diventato sempre più importante. I team stanno cercando di ridurre la complessità nella gestione dei dati distribuiti, migliorare la qualità dei dati e consentire un accesso più ampio a dati affidabili per analytics e AI.

IBM® Cloud Pak for DataCloud Pak for Data 5.4 introduce miglioramenti che affrontano queste priorità, migliorando il modo in cui i dati vengono ottenuti, governati e usati su tutta la piattaforma. La versione fornisce aggiornamenti significativi su tutti i servizi principali, come Data Virtualization, IBM Knowledge Catalog, Master Data Management e Watson Machine Learning. Questi miglioramenti aiutano le organizzazioni a ridurre lo sforzo manuale, rafforzare la fiducia nei dati e migliorare l'efficienza e la scalabilità dei workflow di dati e di AI.

Virtualizzazione dei dati

I miglioramenti nella virtualizzazione dei dati si concentrano sul miglioramento delle modalità di accesso e gestione dei dati distribuiti da parte delle organizzazioni, mantenendo al contempo una solida governance.

  • La migliore gestione degli asset duplicati e la denominazione standardizzata aiutano a creare ambienti di dati più puliti e coerenti, riducendo complessità e potenziali errori.
  • I miglioramenti apportati alla mappatura delle connessioni durante le operazioni di importazione degli oggetti di virtualizzazione dei dati eliminano le rilavorazioni manuali, garantendo un accesso più rapido.
  • Le opzioni di autenticazione rafforzate e i controlli di accesso dettagliati offrono una maggiore sicurezza per i dati sensibili.

IBM Knowledge Catalog

In IBM Knowledge Catalog, i miglioramenti sono progettati per migliorare la qualità, l'accessibilità e l'usabilità dei dati in tutta l'azienda.

  • La capacità di eseguire regole di qualità dei dati in batch semplifica i processi di convalida e accelera il time-to-insight.
  • Un ulteriore supporto per le moderne fonti di dati cloud espande le capacità di ingestione e arricchimento dei dati.
  • La sincronizzazione dei dati di riferimento aiuta le organizzazioni a mantenere dati coerenti e riutilizzabili tra i sistemi.
  • I miglioramenti nelle operazioni di massa e nell'esperienza utente semplificano ulteriormente la scoperta, la gestione e la governance dei dati.

Data Refinery

Questa release di Data Refinery aiuta le organizzazioni a semplificare la preparazione dei dati, aumentare la flessibilità e migliorare l'efficienza operativa.

  • Consente un'automazione perfetta attraverso la creazione di flussi programmatici e una migliore integrazione con strumenti esterni.
  • Un'organizzazione migliorata e una parametrizzazione rendono più facile gestire e riutilizzare pipeline tra i set di dati.
  • Un migliore controllo dei processi e una connettività ampliata offrono maggiore flessibilità e accesso a diverse fonti di dati, supportando workflow di integrazione dati più efficienti e scalabili.

IBM Manta Data Lineage

IBM Manta Data Lineage introduce miglioramenti focalizzati a migliorare la visibilità, il controllo e l'interoperabilità tra ambienti dati aziendali.

  • Nuove funzionalità come il confronto delle versioni di Lineage e il monitoraggio di OpenLineage forniscono insight più approfonditi sulle modifiche del flusso di dati e sullo stato di salute.
  • La connettività del codice sorgente ampliata e il supporto per l'ultimo agente Manta estendono la copertura della linea di produzione, mentre funzionalità come pausa e ripresa, cancellazione basata sul tempo e visibilità della proprietà all'interno del grafo offrono agli utenti maggiore controllo e trasparenza.

Insieme, questi aggiornamenti consentono una gestione della discendenzaa più efficiente e una governance dei dati più solida.

Master Data Management

In questa nuova versione, Master Data Management (MDM) rafforza e amplia le funzionalità per migliorare la coerenza, la comprensione dei dati e la governance.

  • La versione 5.4 introduce nuove funzionalità di rilevamento delle relazioni, per fornire una migliore visibilità su come le entità dati sono connesse automaticamente, supportando un processo decisionale più consapevole.
  • La nuova flessibilità nella sopravvivenza basata sul valore consente alle organizzazioni di definire e gestire dati affidabili in modo più efficace, garantendo affidabilità tra i sistemi.
  • I miglioramenti nei workflow di gestione semplificano la gestione dei dati e gli sforzi di modernizzazione in corso, mentre i controlli granulari degli accessi contribuiscono a rafforzare la governance e la conformità.

Watson Machine Learning

Watson Machine Learning introduce miglioramenti che migliorano la scalabilità e il controllo operativo dei workload AI:

  • Le funzionalità di esecuzione asincrona consentono un'elaborazione più efficiente permettendo a determinati workload di eseguire contemporaneamente, migliorando le prestazioni complessive.
  • Il supporto per standard di modello aggiornati garantisce compatibilità con i requisiti di AI in evoluzione, mentre l'introduzione di ruoli controllati nell'esecuzione dei compiti consente una separazione più chiara delle responsabilità, migliorando la sicurezza e la revisione.

Permettere alle organizzazioni di scalare AI e analytics in modo più efficace

IBM Cloud Pak for Data 5.4 consente alle organizzazioni di migliorare la coerenza dei dati, rafforzare la governance e ampliare in modo più efficace le iniziative di AI e analisi. Semplificando le operazioni e migliorando il controllo tra dati e workflow AI, questa release aiuta le aziende ad accelerare la consegna di dati affidabili e a ottenere risultati aziendali più impattanti.

Maggiori informazioni su IBM Cloud Pak for Data

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Martin Oberhofer

Vice President and Distinguished Engineer, Data Core Products

IBM Software

Kimberly Shiveley

Director, Cloud Pak for Data, Optim, Security, and Core Data Content

IBM

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