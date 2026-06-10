Man mano che le organizzazioni continuano ad ampliare le loro iniziative di dati e AI, garantire un accesso costante ai dati, una governance solida e operazioni efficienti è diventato sempre più importante. I team stanno cercando di ridurre la complessità nella gestione dei dati distribuiti, migliorare la qualità dei dati e consentire un accesso più ampio a dati affidabili per analytics e AI.

IBM® Cloud Pak for DataCloud Pak for Data 5.4 introduce miglioramenti che affrontano queste priorità, migliorando il modo in cui i dati vengono ottenuti, governati e usati su tutta la piattaforma. La versione fornisce aggiornamenti significativi su tutti i servizi principali, come Data Virtualization, IBM Knowledge Catalog, Master Data Management e Watson Machine Learning. Questi miglioramenti aiutano le organizzazioni a ridurre lo sforzo manuale, rafforzare la fiducia nei dati e migliorare l'efficienza e la scalabilità dei workflow di dati e di AI.