IBM Cloud Object Storage lancia un livello di prezzo ridotto per l'accessibilità su scala aziendale

I dati aziendali stanno crescendo più velocemente che mai, ma i costi di storage non devono crescere di pari passo. Quando lo storage One-Rate totale raggiunge 2 PB o più, l'intera impronta ha un prezzo di 10 USD/TB, non solo la capacità superiore a 2 PB.

Ciò significa che il nostro modello a tariffa unica e tutto incluso offre ora costi di storage annuali inferiori di oltre il 75%, inclusi uscite e operazioni, rispetto ai tipici piani a consumo di altri principali provider di cloud. Questi risparmi sono particolarmente rilevanti per le aziende che consolidano data lake, migrano da infrastrutture on-premise o supportano iniziative di AI con enormi set di dati.

Questo livello è progettato per 1) ridurre il costo totale di proprietà per i workload ad alta crescita e basati su AI; e 2) mantenere i prezzi tutto incluso di One-Rate e le prestazioni costanti su larga scala