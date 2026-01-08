Intelligenza artificiale Compute e server Automazione IT

IBM Cloud Object Storage lancia un livello di prezzo ridotto per l'accessibilità su scala aziendale

Stiamo introducendo il nostro prezzo One-Rate più basso di sempre per ambienti su larga scala: 10 USD/TB al mese per una capacità di storage di oltre 2 PB.

Pubblicato il 8 gennaio 2026
Due colleghi seduti a una scrivania con i laptop aperti parlano di qualcosa

Si tratta di un importante passo avanti verso un cloud storage prevedibile e conveniente per le organizzazioni che scalano workload basati su AI, analytics e cloud-native a livelli multi-petabyte.

Cosa distingue il livello One-Rate 2PB+

I dati aziendali stanno crescendo più velocemente che mai, ma i costi di storage non devono crescere di pari passo. Quando lo storage One-Rate totale raggiunge 2 PB o più, l'intera impronta ha un prezzo di 10 USD/TB, non solo la capacità superiore a 2 PB.

Ciò significa che il nostro modello a tariffa unica e tutto incluso offre ora costi di storage annuali inferiori di oltre il 75%, inclusi uscite e operazioni, rispetto ai tipici piani a consumo di altri principali provider di cloud. Questi risparmi sono particolarmente rilevanti per le aziende che consolidano data lake, migrano da infrastrutture on-premise o supportano iniziative di AI con enormi set di dati.

Questo livello è progettato per 1) ridurre il costo totale di proprietà per i workload ad alta crescita e basati su AI; e 2) mantenere i prezzi tutto incluso di One-Rate e le prestazioni costanti su larga scala

Un rapido aggiornamento sul vantaggio del piano One-Rate

Il piano One-Rate di IBM Object Storage offre una tariffa fissa mensile con tutto incluso: storage, recupero, chiamate API e uscita. Nessuna voce di spesa separata, nessuna fattura a sorpresa quando i tuoi dati diventano attivi. Più memorizzi, più bassa diventa la tua tariffa per GB e questi risparmi vengono applicati all'intera capacità di storage. In sintesi, One-Rate offre:

  • Prezzi tutto incluso: storage, API e uscita raggruppati in un'unica tariffa
  • Sconti automatici sul volume: la tariffa diminuisce man mano che aumenta l'impronta
  • Storage progettato per workload attivi: nessuna penalità per gli accessi frequenti
  • Blocca i risparmi: iscriviti durante la promozione, mantieni quel tasso in futuro
  • Fondamenta di livello aziendale: la comprovata durabilità e sicurezza di IBM Cloud Object Storage

Livelli di prezzo aggiornati

Ecco come il prezzo di One-Rate varia in base al volume di dati, includendo ora il nuovo livello 2PB+:

Grafico delle tariffe IBM

Progettato per il futuro

Che tu stia creando data lakehouse AI che richiedono un accesso costante ai dati di addestramento, eseguendo applicazioni cloud-native con esigenze di storage dinamico o gestendo content store multimediali su scala globale, One-Rate ti dà la sicurezza di crescere senza riconsiderare i costi di storage.

Vuoi scoprire come il piano One-Rate e il nuovo livello 2PB+ possono supportare i tuoi workload? Visita la pagina dei prezzi di IBM Cloud Object Storage o contatta il tuo rappresentante IBM per ottenere fino al 75% di risparmio entro il 31 marzo 2026.

Esplora il piano One-Rate

Iscriviti oggi

Quaid Nasir

Product Management - IBM Cloud Object Storage (COS)

IBM