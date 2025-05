IBM Cloud annuncia nuove collaborazioni e offerte per alimentare la trasformazione dell'AI e affrontare il landscape normativo in evoluzione

In IBM, abbiamo visto come un approccio hybrid cloud possa supportare in modo significativo l'AI, la sicurezza e la conformità per le aziende globali offrendo flessibilità, controllo e scalabilità in diversi ambienti. Ogni giorno lavoriamo con i nostri clienti per rendere più mirate le loro strategie di hybrid cloud, al fine di promuovere una vera trasformazione: una metodologia che chiamiamo "ibrido per progettazione". Questo approccio prevede che le aziende prendano decisioni deliberate sul collocamento del workload in base a resilienza, prestazioni, sicurezza, conformità normativa e costo totale di proprietà.

Nel primo semestre del 2025, IBM® Cloud ha annunciato diverse nuove collaborazioni e offerte per supportare i clienti nel loro percorso di modernizzazione ibrida per progettazione e per sostenere le loro esigenze in un landscape normativo in evoluzione. Ecco cosa devi sapere.