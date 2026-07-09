IBM Bob promuove lo sviluppo di software agentico con pacchetti premium e una nuova base di AI aziendale

Questi pacchetti si basano sulle funzionalità principali di Bob come partner di sviluppo basato su AI che pianifica, esegue, convalida e governa le attività di sviluppo e modernizzazione del software in più fasi in tutto l'SDLC.
Oggi annunciamo importanti aggiornamenti di IBM Bob, progettati per lo sviluppo di software agentico durante tutto il ciclo di vita dello sviluppo software aziendale. Questa versione introduce pacchetti premium, nuove funzionalità, miglioramenti nell'amministrazione aziendale e opzioni di implementazione regionale ampliate, progettate per aiutare le organizzazioni a modernizzare, governare e ottimizzare l'ingegneria del software basato su AI su larga scala.
Lo sviluppo software agentico sta rapidamente rimodellando il modo in cui le aziende costruiscono, modernizzano e mantengono il software. Le organizzazioni stanno andando oltre la codifica assistita dall'AI verso lo sviluppo di software agentico, in cui l'AI aiuta a pianificare, eseguire, convalidare, proteggere e gestire il software durante tutto il ciclo di vita dello sviluppo software, non solo nell'IDE. Man mano che AI si integra nell'ingegneria aziendale, la sfida non è più semplicemente generare codice, ma comprendere, modernizzare, governare e far evolvere sistemi aziendali complessi con rapidità, sicurezza e controllo.
Questa sfida è particolarmente evidente nella modernizzazione. I sistemi di lunga durata spesso contengono una logica di business profondamente radicata, dipendenze non documentate, percorsi di validazione fragili e conoscenze istituzionali accumulate negli anni di utilizzo in produzione. Una modernizzazione di successo non dipende solo dalla conversione del codice. Richiede la comprensione di sistemi complessi, la salvaguardia degli obiettivi aziendali, la convalida delle modifiche, la gestione del rischio e il coordinamento del lavoro lungo tutto il ciclo di vita dello sviluppo software. IBM è in una posizione unica per risolvere questa sfida. Decenni di esperienza nella modernizzazione degli ambienti Java, IBM i e IBM Z sono ora integrati in Bob tramite workflow appositamente progettati, competenze riutilizzabili e competenze specifiche per piattaforma che aiutano le imprese a modernizzare con maggiore coerenza, governance e fiducia.
Siamo entusiasti di presentare il lancio dei nuovi IBM Bob Premium Packages, un nuovo modo per estendere Bob con funzionalità, workflow e competenze specifiche per la piattaforma.
Lo sviluppo enterprise non è uguale per tutti. La modernizzazione di un'applicazione Java richiede conoscenze, strumenti e workflow diversi rispetto all'utilizzo dei sistemi IBM i o delle applicazioni mainframe mission-critical. Ogni ambiente ha la propria architettura, ipotesi di tempo di esecuzione, modelli di integrazione, esigenze di convalida e vincoli operativi. I pacchetti premium portano direttamente in Bob intelligence di dominio e decenni di esperienza aziendale, mantenendo un'esperienza di sviluppo coerente.
Questo punto è importante perché i team aziendali hanno bisogno di un'AI che supporti l'intero ciclo di vita del lavoro ingegneristico specifico per piattaforma, non solo dei progetti di migrazione una tantum. Con i pacchetti IBM Bob Premium, i team possono applicare l'AI basata sulla piattaforma allo sviluppo quotidiano, alla risoluzione dei problemi, alla documentazione, ai test, alla modernizzazione e alla governance in ambienti Java, IBM i e IBM Z critici.
I pacchetti premium estendono IBM Bob con:
Le prime offerte includono IBM Bob Premium Package for Java Modernization, IBM Bob Premium Package for i e IBM Bob Premium Package for Z. Questi pacchetti si basano sulle funzionalità principali di Bob come partner di sviluppo basato su AI che pianifica, esegue, convalida e governa le attività di sviluppo e modernizzazione del software in più fasi in tutto l'SDLC.
Ogni pacchetto offre ai team funzionalità specializzate per le piattaforme che gestiscono l'azienda.
Il pacchetto premium per la modernizzazione di Java aiuta i team a modernizzare e mantenere le applicazioni Java aziendali attraverso workflow guidati e ripetibili per gli aggiornamenti delle versioni, la modernizzazione del tempo di esecuzione, la trasformazione dell'interfaccia utente, i test e la correzione della sicurezza in stati applicativi complessi.
Le capacità principali comprendono:
Premium Package for i aiuta i team RPG e IBM i a sviluppare, comprendere, documentare, risolvere i problemi e modernizzare le applicazioni direttamente nel contesto degli ambienti IBM i esistenti. La sua caratteristica architetturale più rilevante è la connessione nativa, che consente a Bob di leggere i membri sorgente direttamente da QSYS e di interagire con IBM i tramite workflow. In questo modo si riducono gli attriti del tradizionale ciclo di esportazione-modifica-importazione, aiutando gli sviluppatori a lavorare più a stretto contatto con il sistema che gestiscono.
Le capacità principali includono:
Il pacchetto premium per Z aiuta i team mainframe a comprendere, sviluppare, documentare, rifattorizzare e modernizzare applicazioni IBM Z su larga scala con una maggiore consapevolezza del sistema e una migliore governance. Una base fondamentale è Z Understand, la piattaforma di analisi statica sottostante che elabora grandi sistemi mainframe su COBOL, PL/I, assembler, JCL e artefatti correlati in un repository interrogabile. Questa funzionalità permette a Bob di scrivere query deterministiche sui metadati dell'applicazione invece di affidarsi alla generazione di codice probabilistica.
Le capacità principali includono:
I primi interventi con i clienti dimostrano il valore di questo approccio: come l'esperienza specifica della piattaforma e i workflow strutturati possano accelerare significativamente la modernizzazione, riducendo il rischio di implementazione e preservando la qualità dell'applicazione.
Oltre ai pacchetti premium, questa versione introduce un'architettura unificata basata su un agente e un cablaggio condivisi, che fornisce una base di esecuzione comune per il modo in cui pianifica, esegue e coordina il lavoro di sviluppo in ogni esperienza.
Progettato per lo sviluppo software agente, Bob è progettato per portare funzionalità di AI ovunque avvenga lavoro di ingegneria del software, dalla pianificazione e sviluppo ai test, CI/CD e operazioni, invece di confinare l'AI a un'unica interfaccia di sviluppo.
Il motore di workflow condiviso consente workflow riutilizzabili, governati, multi-fasi che combinano agenti AI, strumenti aziendali e approvazioni umane in processi di consegna software ripetibili progettati per scalare tra i team.
Le nuove funzionalità, tra cui la chiamata di strumenti nativa, l'esecuzione parallela, subagenti e orchestrazione di task in background, permettono a Bob di coordinare in modo più efficiente lavori ingegneristici sempre più complessi attraverso l'SDLC. Queste funzionalità migliorano la reattività e consentono workflow agentici più sofisticati per ottimizzare le prestazioni quotidiane. L'esecuzione parallela degli strumenti può ridurre in modo significativo il tempo necessario per compiti complessi che coinvolgono ricerche multiple, operazioni di file e passaggi di validazione. Gli agenti secondari migliorano l'efficienza svolgendo lavori specializzati in contesti isolati prima di restituire solo i risultati rilevanti, mentre i compiti in background permettono a lavori di lunga durata di continuare senza interrompere il workflow dello sviluppatore. Abbiamo anche suddiviso le cinque modalità di Bob in tre (Agent, Plan e Ask) per semplificare ulteriormente il lavoro.
Insieme, queste funzionalità stabiliscono le basi affinché IBM Bob possa continuare ad espandersi con nuovi workflow, competenze riutilizzabili, competenze di piattaforma e capacità ingegneristiche native AI, man mano che lo sviluppo software aziendale continua a evolversi.
Man mano che l'adozione dell'AI si espande, i leader dello sviluppo hanno bisogno di visibilità sull'utilizzo, sulla governance, sull'ottimizzazione e sui costi.
Le nuove funzionalità di amministrazione aziendale di Bob forniscono strumenti aggiuntivi per aiutare le organizzazioni a gestire i team, monitorare i consumi, allocare risorse e mantenere la supervisione tra le distribuzioni. Queste funzionalità sono progettate per aiutare le organizzazioni a scalare l'adozione in modo responsabile, offrendo al contempo ai leader maggiore trasparenza sui modelli di utilizzo e sugli esiti operativi.
Un'aggiunta chiave è Bobalytics, il sistema di analytics aziendale di IBM. Bobalytics aiuta le organizzazioni a ottimizzare l'adozione dell'AI nelle imprese fornendo visibilità su produttività, qualità, governance, utilizzo e costi, permettendo ai leader ingegneristici di scalare l'AI in modo responsabile migliorando i risultati di distribuzione del software.
Stiamo ampliando l'impronta globale di Bob con nuove opzioni di distribuzione regionali in Giappone e in Europa. Queste integrazioni aiutano le organizzazioni a soddisfare i requisiti regionali di residenza e sovranità dei dati, offrendo ai team globali maggiore flessibilità nelle modalità di implementazione e adozione di Bob. Con la crescita dell'adozione dell'AI da parte delle aziende, fornire opzioni di distribuzione che si allineano con i requisiti normativi e organizzativi locali rimane una priorità fondamentale.
Lo sviluppo di software enterprise richiede molto più della semplice generazione di codice più veloce. Le organizzazioni hanno bisogno di un'AI in grado di comprendere sistemi complessi, coordinare il lavoro lungo tutto il ciclo di sviluppo software, preservare l'intento di business, far rispettare la governance e aiutare i team di ingegneria a implementare i cambiamenti con sicurezza.
Questa versione è stata creata tenendo conto di tale realtà. I pacchetti Premium portano competenze specializzate per Java, IBM i e IBM Z direttamente nei workflow degli sviluppatori. L'evoluzione dell'architettura di Bob crea una base più solida per le funzionalità future, mentre le nuove caratteristiche di amministrazione aziendale e una maggiore disponibilità regionale aiutano le organizzazioni ad adottare l'AI con maggiore visibilità, governance e flessibilità.
Che tu stia modernizzando applicazioni vecchie di decenni, supportando piattaforme critiche per il business o scalando lo sviluppo AI tra i team, IBM Bob continua a evolversi come partner di sviluppo aziendale progettato per la consegna di software nel mondo reale.
Siamo entusiasti di mettere queste funzionalità nelle tue mani. Esplora i nuovi pacchetti premium, prova le ultime novità della piattaforma e scopri come l'ultima versione di IBM Bob può aiutare i tuoi team a passare dalla codifica assistita dall'AI a una distribuzione software governata su scala aziendale.