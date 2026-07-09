IBM Bob promuove lo sviluppo di software agentico con pacchetti premium e una nuova base di AI aziendale

Oggi annunciamo importanti aggiornamenti di IBM Bob, progettati per lo sviluppo di software agentico durante tutto il ciclo di vita dello sviluppo software aziendale. Questa versione introduce pacchetti premium, nuove funzionalità, miglioramenti nell'amministrazione aziendale e opzioni di implementazione regionale ampliate, progettate per aiutare le organizzazioni a modernizzare, governare e ottimizzare l'ingegneria del software basato su AI su larga scala.

Lo sviluppo software agentico sta rapidamente rimodellando il modo in cui le aziende costruiscono, modernizzano e mantengono il software. Le organizzazioni stanno andando oltre la codifica assistita dall'AI verso lo sviluppo di software agentico, in cui l'AI aiuta a pianificare, eseguire, convalidare, proteggere e gestire il software durante tutto il ciclo di vita dello sviluppo software, non solo nell'IDE. Man mano che AI si integra nell'ingegneria aziendale, la sfida non è più semplicemente generare codice, ma comprendere, modernizzare, governare e far evolvere sistemi aziendali complessi con rapidità, sicurezza e controllo.

Questa sfida è particolarmente evidente nella modernizzazione. I sistemi di lunga durata spesso contengono una logica di business profondamente radicata, dipendenze non documentate, percorsi di validazione fragili e conoscenze istituzionali accumulate negli anni di utilizzo in produzione. Una modernizzazione di successo non dipende solo dalla conversione del codice. Richiede la comprensione di sistemi complessi, la salvaguardia degli obiettivi aziendali, la convalida delle modifiche, la gestione del rischio e il coordinamento del lavoro lungo tutto il ciclo di vita dello sviluppo software. IBM è in una posizione unica per risolvere questa sfida. Decenni di esperienza nella modernizzazione degli ambienti Java, IBM i e IBM Z sono ora integrati in Bob tramite workflow appositamente progettati, competenze riutilizzabili e competenze specifiche per piattaforma che aiutano le imprese a modernizzare con maggiore coerenza, governance e fiducia.