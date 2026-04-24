IBM ha ricevuto cinque Palo Alto Networks Awards per il 2025

Questi premi annuali riconoscono un gruppo elitario di partner di Palo Alto Networks che hanno dimostrato prestazioni eccezionali e impegno per la sicurezza dei clienti nell'ultimo anno fiscale.
IBM® ha ricevuto i seguenti Palo Alto Networks Awards per il 2025:
Questi premi annuali riconoscono un gruppo elitario di partner di Palo Alto Networks che hanno dimostrato prestazioni eccezionali e impegno per la sicurezza dei clienti nell'ultimo anno fiscale. Per garantire un processo di selezione rigoroso e oggettivo, i destinatari di quest'anno sono stati determinati attraverso una metodologia basata sui dati che ha analizzato i partner su un insieme completo di indicatori chiave di performance, tra cui:
"La partnership tra IBM e Palo Alto Networks è eccezionale perché combina l'esperienza del settore basata sull'AI di IBM con le piattaforme di sicurezza complete basate sull'AI leader di mercato di Palo Alto Networks", ha osservato Tim van Den Heede, Vicepresidente Partnership strategiche, IBM Consulting Cybersecurity Services. "Insieme, acceleriamo il time to value, riduciamo i costi e aumentiamo la cyber resilience su larga scala, il tutto consentendo un'adozione sicura di AI e cloud. Si tratta di una collaborazione potente, costruita per rispondere alle realtà del landscape odierno delle minacce e per offrire risultati misurabili ai clienti".
"Soprattutto nella cybersecurity, un ecosistema di partner apporta valore aggiunto lungo tutto il percorso del cliente", ha affermato Simone Gammeri, Chief Partnerships Officer di Palo Alto Networks. "I nostri partner, di ogni tipo, sono critici per la nostra capacità di scalare e crescere in futuro, fornendo la piattaforma di sicurezza completa basata su AI che i clienti hanno bisogno. Siamo orgogliosi di riconoscere IBM per la loro partnership e non vediamo l'ora di continuare a innovare per affrontare insieme complesse sfide di sicurezza".
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IBM è un leader globale nell'hybrid cloud e nell'AI, servendo clienti in oltre 175 paesi. IBM Consulting Cybersecurity Services aiuta i clienti a modernizzare, gestire e ampliare i loro programmi di cybersecurity con un approccio focalizzato sui risultati basato su competenze di settore, tecnologie aperte e threat intelligence. Attraverso servizi di consulenza, integrazione e sicurezza gestita, IBM Consulting supporta le organizzazioni mentre affrontano rischi informatici in evoluzione, rafforzano la resilienza e accelerano la trasformazione digitale sicura.