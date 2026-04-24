IBM ha ricevuto cinque Palo Alto Networks Awards per il 2025

Questi premi annuali riconoscono un gruppo elitario di partner di Palo Alto Networks che hanno dimostrato prestazioni eccezionali e impegno per la sicurezza dei clienti nell'ultimo anno fiscale. Per garantire un processo di selezione rigoroso e oggettivo, i destinatari di quest'anno sono stati determinati attraverso una metodologia basata sui dati che ha analizzato i partner su un insieme completo di indicatori chiave di performance, tra cui:

Prestazioni : volume e crescita delle prenotazioni, crescita dei nuovi clienti, business avviato dai partner e volume e crescita delle operazioni.

: volume e crescita delle prenotazioni, crescita dei nuovi clienti, business avviato dai partner e volume e crescita delle operazioni. Coinvolgimento strategico: acquisizione dimostrata di nuovi loghi e successo nello sviluppo di business e pipeline avviato dai partner.

"La partnership tra IBM e Palo Alto Networks è eccezionale perché combina l'esperienza del settore basata sull'AI di IBM con le piattaforme di sicurezza complete basate sull'AI leader di mercato di Palo Alto Networks", ha osservato Tim van Den Heede, Vicepresidente Partnership strategiche, IBM Consulting Cybersecurity Services. "Insieme, acceleriamo il time to value, riduciamo i costi e aumentiamo la cyber resilience su larga scala, il tutto consentendo un'adozione sicura di AI e cloud. Si tratta di una collaborazione potente, costruita per rispondere alle realtà del landscape odierno delle minacce e per offrire risultati misurabili ai clienti".

"Soprattutto nella cybersecurity, un ecosistema di partner apporta valore aggiunto lungo tutto il percorso del cliente", ha affermato Simone Gammeri, Chief Partnerships Officer di Palo Alto Networks. "I nostri partner, di ogni tipo, sono critici per la nostra capacità di scalare e crescere in futuro, fornendo la piattaforma di sicurezza completa basata su AI che i clienti hanno bisogno. Siamo orgogliosi di riconoscere IBM per la loro partnership e non vediamo l'ora di continuare a innovare per affrontare insieme complesse sfide di sicurezza".