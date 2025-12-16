IBM API Connect promuove l'innovazione API per il futuro dell'agentic AI

Mentre i team di sviluppo adottano architetture distribuite e cloud-native, le aziende faticano anche a tenere il passo con la rapida crescita e complessità delle API. Secondo Gartner, entro il 2025 oltre l'85% delle organizzazioni avrà adottato pratiche di sviluppo API-first per modernizzare le applicazioni e migliorare l'agilità, creando un aumento della domanda di strumenti che automatizzano la progettazione, il test, la governance e l'implementazione durante tutto il ciclo di vita.3
Per rispondere a questa crescente pressione operativa e di governance, API Studio introduce un ambiente a ciclo di vita completo basato su AI che semplifica radicalmente il modo in cui le API vengono progettate, testate e implementate. Costruito per workflow collaborativo su desktop, IDE e web, porta Everything-as-Code nel ciclo di vita delle API, consentendo ai team di lavorare in modo coerente e programmatico
Con authoring, validazione e generazione di politiche basate su AI, incluse le funzionalità dell'API Agent già annunciato, API Studio accelera lo sviluppo garantendo conformità e governance. Inoltre, consente ai team di generare server MCP per API pubblicate. Pipeline CI/CD integrati e workflow basati su Git forniscono tracciabilità end-to-end, riducendo lo sforzo manuale per gli sviluppatori e fornendo scala, coerenza e qualità per i team di ingegneria della piattaforma.
Una profonda integrazione con API Connect collega la gestione del tempo di progettazione e tempo di esecuzione, creando un percorso automatizzato e fluido dal concetto alla produzione.