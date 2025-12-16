IBM API Connect promuove l'innovazione API per il futuro dell'agentic AI

API Connect v12 concentra decenni di leadership nell'integrazione del portfolio di API management webMethods di IBM e Software AG in un'unica base ibrida e intelligente per la gestione delle API. È disponibile anche come parte della più ampia piattaforma IBM webMethods Hybrid Integration.

Le imprese si stanno spostando sempre più verso microservizi distribuiti e cloud-native. La complessità di connettere, proteggere e gestire le API su larga scala sta alimentando la domanda di soluzioni gateway agili e leggere all'edge. Il 67% delle organizzazioni sta implementando attivamente architetture di microservizi, e questa tendenza si riflette ulteriormente nella forte crescita del mercato dei microservizi API Gateway, che si prevede aumenterà da 2,5 miliardi di dollari nel 2024 a oltre 10 miliardi entro il 2033.

In questo contesto, DataPower Nano Gateway offre sicurezza, controllo e mediazione leggeri e di livello aziendale direttamente all'edge dell'applicazione. Con un'impronta inferiore a 20 MB di RAM 1 e tempi di avvio inferiori al secondo, integra governance e fiducia dove le API funzionano effettivamente: eliminando colli di bottiglia centralizzati, riducendo la latenza e permettendo a ogni microservizio di scalare in modo indipendente. Le politiche dichiarative basate su YAML integrate, l'applicazione dello zero-trust e l'osservabilità OpenTelemetry permettono agli sviluppatori di proteggere e monitorare i workload in modo coerente su ambienti ibridi, multi-cloud e on-premise.

Operando all'interno dell'ecosistema API Connect, DataPower Nano Gateway integra il tradizionale DataPower Gateway offrendo strategie di esecuzione flessibili: dall'applicazione incorporata a livello di microservizio alla gestione centralizzata dei gateway aziendali.