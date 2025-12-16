Intelligenza artificiale Automazione IT

IBM API Connect promuove l'innovazione API per il futuro dell'agentic AI

IBM sta ampliando le funzionalità di IBM API Connect e preparando il terreno per la nuova generazione di sistemi intelligenti e distribuiti: DataPower Nano Gateway e API Studio.

Pubblicato il 16 dicembre 2025
Insieme all'ultima versione di API Connect Version 12, questi progressi offrono una piattaforma unificata e pronta per l'AI che consente a sviluppatori e imprese di creare, gestire API sicure e socializzare per il futuro dell'agentic AI.

Una base intelligente per l'API management

API Connect v12 concentra decenni di leadership nell'integrazione del portfolio di API management webMethods di IBM e Software AG in un'unica base ibrida e intelligente per la gestione delle API. È disponibile anche come parte della più ampia piattaforma IBM webMethods Hybrid Integration.

Le imprese si stanno spostando sempre più verso microservizi distribuiti e cloud-native. La complessità di connettere, proteggere e gestire le API su larga scala sta alimentando la domanda di soluzioni gateway agili e leggere all'edge. Il 67% delle organizzazioni sta implementando attivamente architetture di microservizi, e questa tendenza si riflette ulteriormente nella forte crescita del mercato dei microservizi API Gateway, che si prevede aumenterà da 2,5 miliardi di dollari nel 2024 a oltre 10 miliardi entro il 2033.

In questo contesto, DataPower Nano Gateway offre sicurezza, controllo e mediazione leggeri e di livello aziendale direttamente all'edge dell'applicazione. Con un'impronta inferiore a 20 MB di RAM 1 e tempi di avvio inferiori al secondo, integra governance e fiducia dove le API funzionano effettivamente: eliminando colli di bottiglia centralizzati, riducendo la latenza e permettendo a ogni microservizio di scalare in modo indipendente. Le politiche dichiarative basate su YAML integrate, l'applicazione dello zero-trust e l'osservabilità OpenTelemetry permettono agli sviluppatori di proteggere e monitorare i workload in modo coerente su ambienti ibridi, multi-cloud e on-premise.

Operando all'interno dell'ecosistema API Connect, DataPower Nano Gateway integra il tradizionale DataPower Gateway offrendo strategie di esecuzione flessibili: dall'applicazione incorporata a livello di microservizio alla gestione centralizzata dei gateway aziendali.

API Studio: automazione del ciclo di vita completo basato su AI

Mentre i team di sviluppo adottano architetture distribuite e cloud-native, le aziende faticano anche a tenere il passo con la rapida crescita e complessità delle API. Secondo Gartner, entro il 2025 oltre l'85% delle organizzazioni avrà adottato pratiche di sviluppo API-first per modernizzare le applicazioni e migliorare l'agilità, creando un aumento della domanda di strumenti che automatizzano la progettazione, il test, la governance e l'implementazione durante tutto il ciclo di vita.3

Per rispondere a questa crescente pressione operativa e di governance, API Studio introduce un ambiente a ciclo di vita completo basato su AI che semplifica radicalmente il modo in cui le API vengono progettate, testate e implementate. Costruito per workflow collaborativo su desktop, IDE e web, porta Everything-as-Code nel ciclo di vita delle API, consentendo ai team di lavorare in modo coerente e programmatico

Con authoring, validazione e generazione di politiche basate su AI, incluse le funzionalità dell'API Agent già annunciato, API Studio accelera lo sviluppo garantendo conformità e governance. Inoltre, consente ai team di generare server MCP per API pubblicate. Pipeline CI/CD integrati e workflow basati su Git forniscono tracciabilità end-to-end, riducendo lo sforzo manuale per gli sviluppatori e fornendo scala, coerenza e qualità per i team di ingegneria della piattaforma.

Una profonda integrazione con API Connect collega la gestione del tempo di progettazione e tempo di esecuzione, creando un percorso automatizzato e fluido dal concetto alla produzione.

API Connect V12: una piattaforma unificata e ibrida

Con il passaggio delle aziende ad architetture ibride e multi-cloud, gli ecosistemi API sono diventati sempre più frammentati tra cloud, gateway e ambienti di esecuzione. Nel report Gartner Magic Quadrant for API Management 2025 si osserva che le organizzazioni ora richiedono piattaforme in grado di governare API attraverso distribuzioni distribuite ed eterogenee, non solo gateway centralizzati, per mantenere una sicurezza coerente e un controllo delle politiche.

API Connect V12 risponde a questa esigenza con un piano di controllo convergente che unifica la governance del ciclo di vita e semplifica l'amministrazione in ambienti ibridi, inclusa la federazione con runtime di terze parti come AWS e Azure. La release introduce anche un portale moderno per sviluppatori che permette di scoprire, utilizzare e socializzare API, creando un'esperienza coerente tra creazione, gestione, sicurezza e utilizzo.

L'integrazione migliorata tra API Connect, DataPower Gateway e il nuovo DataPower Nano Gateway garantisce politiche coerenti, analytics e visibilità tra i modelli di implementazione. Con lo sguardo al futuro, IBM continua ad espandere la federazione, la convergenza e la governance basata su AI per soddisfare le esigenze di applicazioni sempre più distribuite.

API per l'era dell'agentic AI

Le API stanno rapidamente diventando la base dei sistemi di AI agentici, in cui agenti intelligenti scoprono, orchestrano e governano le funzionalità digitali in modo autonomo. Le aziende possono ora creare ecosistemi API autogestiti e pronti per l'AI; basati su DataPower Nano Gateway per il controllo integrato, API Studio per l'automazione basata sull'AI e API Connect V12 per una governance unificata.

Con l'emergere della gestione dell'IA come disciplina per la gestione di modelli, workflow e interazioni; API Connect fornisce l'architettura necessaria per portare fiducia, visibilità e controllo in questa frontiera in evoluzione.

Costruito per il futuro

Con DataPower Nano Gateway, API Studio e API Connect V12 ora generalmente disponibili, IBM sta facendo avanzare API Connect come hub per l'innovazione API nell'era dell'AI.

Queste release offrono agilità, sicurezza e intelligenza dall'edge all'organizzazione; consentendo agli sviluppatori e alle organizzazioni di innovare con fiducia in un mondo in rapida evoluzione e basato su AI.

