Crea pipeline ETL per dati non strutturati con IBM watsonx.data integration

La maggior parte dei dati pubblici è già ben rappresentata nei foundation modelodierni, quindi il vero vantaggio competitivo deriva dallo sfruttamento dei dati aziendali. Eppure il 90% dei dati aziendali non è strutturato, un volume enorme di informazioni che rimane inutilizzato, da documenti e PDF a e-mail, immagini e registri: la maggior parte rimane fuori dalla portata dei tradizionali flussi di lavoro di analisi e intelligenza artificiale. E a causa della complessità di accesso e gestione, solo l'1% è attualmente utilizzato nell'AI generativa.

Maggiori informazioni sulle sfide degli approcci tradizionali ai dati non strutturati. L'integrazione di IBM watsonx.data e il suo più ampio ecosistema di strumenti sono progettati per affrontare queste sfide a testa alta. Di seguito sono riportate le caratteristiche principale della funzionalità UDI che aiutano le Organizzazioni a navigare nell'odierno landscape in rapida evoluzione.