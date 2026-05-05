Annunci IBM a Think 2026 per l'avanzamento dell'era agentica

Ora parte di IBM, Confluent è la principale piattaforma di data streaming al mondo, che fornisce dati in tempo reale per oltre il 40% delle aziende Fortune 500. Insieme, IBM e Confluent forniscono una base di dati aperta e ibrida che trasforma eventi aziendali in tempo reale in dati governati e AI-ready per applicazioni, analytics e agenti AI in tutta l'azienda. Confluent offre una piattaforma completa per lo streaming, la connessione, l'elaborazione e la gestione dei dati in tempo reale, basata su standard aperti come Kafka, Flink e Iceberg. La piattaforma di Confluent è integrata nativamente con il portfolio di IBM, che include watsonx, IBM Z e IBM webMethods Hybrid Integration. Ad esempio, IBM watsonx.data e Confluent Tableflow lavorano insieme per rendere immediatamente disponibili flussi di dati in tempo reale come formati di tabelle aperte per l'analisi e la business intelligence.

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