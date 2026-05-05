Annunci IBM a Think 2026 per l'avanzamento dell'era agentica

L'era agentica non sta arrivando, è già qui. Al Think 2026 di Boston, IBM lo rende ufficiale con una serie di nuovi prodotti, funzionalità e partnership in tutto il suo portfolio.
Think 2026, 4 - 7 maggio a Boston, MA, è il luogo in cui le organizzazioni più audaci stanno facendo il salto agentico, ridisegnando le attività con l'AI al centro per sbloccare un ROI senza precedenti. L'evento di quest'anno riunisce leader visionari, professionisti e pionieri globali per tracciare il percorso verso imprese più intelligenti e basate sull'AI.
In quattro giorni di keynote, sessioni e anteprime di innovazione, IBM svela una vasta serie di annunci che riguardano l'agentic AI, l'hybrid cloud, l'automazione e altro ancora. Ecco tutto ciò che IBM ha annunciato al Think 2026.
IBM Bob (piani Pro, Pro+, Ultra ed Enterprise SaaS): IBM Bob è un sistema di sviluppo software basato su AI progettato per trasformare il modo in cui le aziende creano, modernizzano e gestiscono le applicazioni. A differenza degli assistenti di codifica tradizionali, Bob funge da compagno per lo sviluppo end-to-end supportando tutto, dalla progettazione di sistemi alla generazione di codice fino ai test, alla sicurezza e alla distribuzione, all'interno di un unico ambiente integrato. Realizzato con l'agentic AI e consapevolezza multi-modello, Bob comprende la base di codice, i workflow e gli standard aziendali per automatizzare compiti complessi, migliorare la produttività e fornire software sicuro e pronto per la produzione più rapidamente su sistemi moderni e legacy.
IBM Concert è una piattaforma di operazioni agentiche che collega i segnali degli strumenti già esistenti in un contesto condiviso a livello di sistema e in azioni coordinate all'interno del tuo patrimonio ibrido. Si basa sui punti di forza di Concert, Instana, Turbonomic, SevOne e Cloud Pak for AIOps, unificando i loro insight, correlando ciò che conta e permettendo ai team e agli agenti AI di indagare, decidere e agire di concerto, aiutandoti ad anticipare i problemi, risolvere gli incidenti più rapidamente e ottimizzare continuamente prestazioni, costi e resilienza.
IBM Sovereign Core consente a imprese, governi e provider di servizi di implementare e gestire ambienti sovrani AI-ready con pieno controllo del cliente su dati, operazioni e governance. Offre uno stack software di sovranità coeso e pronto all'uso, combinando un control plane dell'AI gestito dal cliente, prove continue di conformità e workflow agentici adeguati su ambienti ibridi di ogni tipo. IBM Sovereign Core include un catalogo estensibile che le organizzazioni possono personalizzare per i propri utenti, con le proprie applicazioni, oppure popolato con software e servizi IBM, di terze parti o open source pre-approvati, provenienti da un ecosistema di partner che comprende: AMD, ATOS, Cegeka, Cloudera, Dell, Elastic, HCL, Intel, Mistral, MongoDB e Palo Alto Networks.
Ora parte di IBM, Confluent è la principale piattaforma di data streaming al mondo, che fornisce dati in tempo reale per oltre il 40% delle aziende Fortune 500. Insieme, IBM e Confluent forniscono una base di dati aperta e ibrida che trasforma eventi aziendali in tempo reale in dati governati e AI-ready per applicazioni, analytics e agenti AI in tutta l'azienda. Confluent offre una piattaforma completa per lo streaming, la connessione, l'elaborazione e la gestione dei dati in tempo reale, basata su standard aperti come Kafka, Flink e Iceberg. La piattaforma di Confluent è integrata nativamente con il portfolio di IBM, che include watsonx, IBM Z e IBM webMethods Hybrid Integration. Ad esempio, IBM watsonx.data e Confluent Tableflow lavorano insieme per rendere immediatamente disponibili flussi di dati in tempo reale come formati di tabelle aperte per l'analisi e la business intelligence.
L'adozione dell'AI sta accelerando, ma la maggior parte delle imprese si trova a gestire un landscape frammentato di agenti, strumenti e sistemi. IBM watsonx Orchestrate fornisce un control plane agentico unificato per mettere ordine in questa complessità, offrendo ai clienti visibilità centralizzata, controllo e ottimizzazione in tutto l'ecosistema AI, in modo che possano passare da progetti pilota isolati a un'AI su scala di produzione in modo sicuro, efficiente e con un impatto aziendale misurabile.
Le edizioni AI per Core Software riuniscono il portfolio IBM di assistenti AI, agenti e toolkit agentici appositamente progettati per DB2, Cognos Analytics, CP4BA, Content Cortex, ACE, CP4I, ELM, MQ, B2Bi SaaS e OMS. Integrate direttamente nei sistemi e nei workflow aziendali, queste funzionalità permettono agli utenti di interagire in linguaggio naturale, mettere in luce il contesto rilevante, diagnosticare problemi, ottimizzare le prestazioni, automatizzare le azioni e adottare le azioni migliori con controlli di livello aziendale, trasparenza e supervisione umana. Aiutano le aziende a passare da un lavoro frammentato e dipendente dagli esperti a un'esecuzione AI-nativa, incorporando l'AI governata e specifica del settore in tutto il Core Software IBM per migliorare la produttività, la resilienza e il time to value.
Vault Enterprise 2.0 introduce gli aggiornamenti per modernizzare la sicurezza basata sulle identità, aiutando le organizzazioni a proteggere, scalare e semplificare la gestione dei segreti in ambienti ibridi e multi-cloud. Si concentra sull'eliminazione delle credenziali di lunga durata attraverso la federazione dell'identità dei workload, migliorando l'automazione del ciclo di vita delle credenziali e abilitando la crittografia ad alte prestazioni per workload su larga scala e emergenti. Questa release migliora inoltre le integrazioni, l'usabilità e l'onboarding, adottando un nuovo modello di versioning e supporto, semplificando così l'implementazione di Vault su scala enterprise per i team di piattaforma e sicurezza.
IBM zSecure Secret Manager introduce la gestione automatizzata del ciclo di vita dei certificati, basata su policy, per gli ambienti IBM z/OS. Integrandosi con autorità di certificazione aziendali, come IBM Vault Self-Managed for Z e LinuxONE, IBM zSecure Secret Manager consente alle organizzazioni di automatizzare il rinnovo dei certificati su z/OS.
IBM Cyber Fraud introduce una piattaforma di indagine sulle frodi assistita dall'AI che automatizza la raccolta dati, orchestra i workflow di indagine e consente un'analisi basata sul linguaggio naturale sui sistemi di frode, pagamento e sicurezza. Unificando i dati frammentati in un unico spazio di lavoro investigativo, aiuta i team ad accelerare il processo decisionale, a migliorare la coerenza e a ridurre il lavoro manuale. Con indagini fino al 90% più rapide, le organizzazioni possono risolvere le frodi in modo più efficiente, ridurre i costi operativi e limitare le perdite finanziarie.
HCP Terraform powered by Infragraph è ora disponibile in anteprima pubblica. Infragraph aiuta le organizzazioni a superare i complessi silo di dati offrendo una visione d'insieme del patrimonio ibrido attraverso un grafico di conoscenza centralizzato e basato sugli eventi. Questo pannello di controllo fornisce insight sull'infrastruttura che possono essere utilizzati per semplificare le operazioni e automatizzare la correzione.
Il contesto in tempo reale su watsonx.data fornisce agli agenti AI dati continuamente accessibili man mano che cambiano, dotati di significato aziendale, semantica e politiche necessarie agli agenti per capire cosa rappresentano quei dati. Insieme al Real-Time Context Engine di Confluent, combina dati di streaming e enterprise con arricchimento semantico e governance, in modo che gli agenti possano recuperare insight completi e accurati e prendere decisioni informate e affidabili.
L'integrazione con i dati agentici (anteprima in IBM watsonx.data integration) contribuisce ad accelerare la distribuzione dei dati per gli utenti business, consentendo ai team di progettazione di concentrarsi sull'innovazione. Gli utenti business possono richiedere i dati in linguaggio naturale e gli agenti AI traducono tali richieste in pipeline pronte per la produzione che forniscono dati rapidamente, con governance e controlli human-in-the-loop integrati. Superando approcci manuali e frammentati, i team dati possono scalare in modo più efficace per soddisfare la crescente domanda di AI e analytics.
IBM® DataPower Interact Gateway è il gateway di governance della mediazione AI che governa, protegge e osserva tutte le interazioni tra agenti, modelli e strumenti con API aziendali e dati. A differenza dei tradizionali API Gateway adattati per il traffico AI, noi offriamo un gateway unificato consapevole del contesto che garantisce sicurezza, governance e observability direttamente al livello di interazione dell'AI, consentendo alle aziende di gestire e scalare l'AI in modo sicuro senza ricostruire la propria architettura.
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IBM Z Database Assistant integra funzionalità intelligenti direttamente nelle operazioni di Db2 e IMS, valutando continuamente lo stato di salute del database, fornendo insight e guidando le azioni per ridurre il lavoro manuale. Passando dal troubleshooting reattivo alla gestione proattiva del database, garantisce che i dati rimangano continuamente disponibili e ottimizzati, permettendo alle aziende di sbloccare il pieno valore dei dati IBM Z affidabili per l'AI su larga scala.
Content Cortex è un sistema di servizi di contenuti intelligenti di nuova generazione che consente alle aziende di preparare, governare e attivare i propri contenuti per l'automazione agentica. La piattaforma è progettata per fornire le migliori prestazioni di acquisizione, compressione e recupero di contenuti statici come dichiarazioni trimestrali e documenti fiscali. I team che dedicano troppo tempo a cercare, leggere, validare e riconciliare contenuti tra i sistemi potranno lavorare in modi che trasformano radicalmente la rapidità e la sicurezza con cui i dipendenti possono operare.
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Presentiamo IBM SQL Data Insights Pro in occasione di Think 2026: il livello di intelligenza per Db2 for z/OS che trasforma le SQL Query in insight in tempo reale, senza alcun trasferimento di dati. Combinando il rilevamento automatico dei pattern semantici con le spiegazioni in linguaggio naturale, rivela tendenze nascoste, segnala anomalie e ottimizza le prestazioni in situ, permettendo ai team di passare dai dati all'azione con rapidità, precisione e sicurezza.
Docling per IBM® watsonx è una Document Intelligence Platform che aiuta i team a trasformare i documenti in formati dati strutturati e AI-ready come Markdown, JSON e HTML. Semplifica la preparazione dei documenti per i workflow di ricerca, RAG e agentici, preservando al contempo struttura e contesto, essenziali per il recupero e l'interpretazione di informazioni di alta qualità da parte dell'AI.
OpenRAG su watsonx.data è un framework RAG aperto e agentico che collega l'AI a conoscenze aziendali frammentate, permettendo agli agenti di cercare, ragionare e convalidare, così i team possono costruire workflow di AI più affidabili più rapidamente e con meno sforzo. Combina Docling per l'elaborazione dei documenti, OpenSearch per la ricerca e il recupero ibridi e Langflow per l'orchestrazione degli agenti in uno stack componibile pronto per l'uso, riducendo il lavoro di costruzione tra inserimento, ricerca, recupero e orchestrazione.
Le aziende stanno passando da interfacce dati guidate dall'uomo (API, dashboard) ad agenti AI in grado di ragionare, orchestrare workflow e intraprendere azioni. Con watsonx.data 2.3.2, IBM introduce un server MCP gestito che espone le funzionalità della piattaforma dati come strumenti standardizzati e rilevabili, consentendo agli agenti di interagire in modo sicuro e dinamico con i dati. IBM watsonx.data è ora posizionata come una piattaforma predisposta per gli agenti, garantendo che tutte le azioni rimangano regolate dai controlli di sicurezza e conformità aziendali.
IBM sta lanciando una preview tecnica privata dell'elaborazione delle query accelerata da GPU per watsonx.data Presto C++, costruita in collaborazione e supportata da GPU NVIDIA. Spostando i workload di analytics dalle CPU alle GPU, offre insight più rapidi e costi più bassi senza modifiche alle pipeline SQL o dati esistenti. Le organizzazioni che vogliono scalare AI e analytics in modo più efficiente sono invitate a partecipare all'anteprima e contribuire a plasmare ciò che verrà dopo.
Questo è solo l'inizio. Assicurati di tornare qui per gli aggiornamenti durante la settimana man mano che saranno pubblicati gli ultimi annunci di Think 2026 di IBM. Segui il team di Think News per una copertura continua e rimani aggiornato sulle tendenze più importanti del settore tecnologico con una copertura esclusiva sulle notizie più importanti in uscita da Think.
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