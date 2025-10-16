Siamo lieti di annunciare una nuova partnership tra IBM e Unstructured, un'azienda del portfolio di IBM Ventures. Insieme, stiamo affrontando uno degli ostacoli più significativi alla scalabilità dell'AI aziendale: la preparazione di dati non strutturati per l'AI generativa.
Circa l'80% dei dati aziendali non è strutturato: risiede in PDF, e-mail, piattaforme di collaborazione e archivi di documenti. Eppure meno dell'1% di questi dati è in un formato adatto al consumo diretto da parte dell'AI.ve Questa lacuna rappresenta sia un'enorme opportunità che una sfida critica per le organizzazioni che intendono ampliare le iniziative di AI.
Gli approcci tradizionali alla preparazione dei dati non strutturati stanno frenando le aziende. Le pipeline manuali richiedono 6-12 mesi per essere costruite e rimangono fragili, danneggiandosi con ogni nuovo formato di documento o modifica del sistema di origine. I team di progettazione dedicano tempo prezioso all'integrazione dei dati piuttosto che all'innovazione dell'AI. Senza una struttura e una coerenza adeguate, i modelli AI forniscono risultati inaffidabili, minando la fiducia e ritardando il time to value.
IBM® watsonx.data affronta questa sfida in quanto unico data lakehouse ibrido e aperto del settore predisposto per AI e analytics. Semplifica l'accesso, la preparazione e la governance dei dati strutturati e non strutturati, aiutando le organizzazioni a creare una base di dati affidabile per l'AI generativa su larga scala.
Attraverso questa partnership, Unstructured estende il potere di watsonx.data per accedere e trasformare dati non strutturati in formati pronti per l'AI, alimentando un'AI generativa affidabile, scalabile e attendibile.
Unstructured fornisce più di 30 connettori precostituiti a fonti di dati aziendali tra cui SharePoint, Google Drive, Salesforce, Confluence, Box e Dropbox. Con il supporto per oltre 70 tipi di file, dai PDF con layout complessi alle immagini scansionate, e-mail e documenti Microsoft Office, le organizzazioni possono accedere e trasformare il loro patrimonio completo di dati.
A differenza degli strumenti di estrazione del testo di base, la comprensione intelligente dei documenti di Unstructured preserva elementi critici come tabelle, gerarchie e struttura semantica, assicurando che i modelli AI ricevano dati contestualmente ricchi anziché solo testo grezzo.
Un builder di workflow visivi no-code consente ai team aziendali e di dati di progettare e gestire pipeline di dati senza richiedere risorse specializzate. Per le organizzazioni con team di sviluppo, un'API completa fornisce opzioni di controllo e personalizzazione a livello di codice.
I processi di sincronizzazione incrementale automatica inseriscono solo documenti nuovi e modificati, riducendo i costi di elaborazione e mantenendo aggiornate le applicazioni AI. L'orchestrazione multi-sorgente coordina i flussi di dati su più sistemi contemporaneamente, eliminando il sovraccarico di coordinamento manuale.
Unstructured è conforme a SOC 2 Tipo II, HIPAA e GDPR e soddisfa i rigorosi standard di sicurezza e privacy richiesti dalle organizzazioni IT aziendali. Insieme a watsonx.data, la soluzione fornisce il controllo della versione, il tracciamento del data lineage e il controllo granulare degli accessi che rispettano le autorizzazioni del sistema di origine in tutta la pipeline di dati.
Unstructured offre dati semanticamente arricchiti e adeguatamente suddivisi, ottimizzati per le moderne architetture di AI:
Con watsonx.data e Unstructured, i team possono agire rapidamente con pipeline pronte per la produzionecombinando velocità, flessibilità e predisposizione per l'AI in un'unica soluzione integrata.
Se watsonx.data è il motore di dati su cui si basano le applicazioni di AI generativa, mentre Unstructured fornisce il carburante. Insieme, watsonx.data e Unstructured forniscono dati non strutturati pronti per AI e consentono i pattern di retrieval-augmented generation che migliorano l'accuratezza e l'affidabilità dell'AI.
Le aziende possono accelerare il time to value sostituendo la preparazione manuale dei documenti con un'elaborazione automatizzata e intelligente. Le policy di governance fluiscono dai sistemi di origine dei documenti fino alle applicazioni AI, migliorando la fiducia e la trasparenza in ogni fase. Eliminando il collo di bottiglia della preparazione dei dati non strutturati e fornendo una base di dati con accesso, preparazione e governance unificati ai dati, le organizzazioni possono finalmente sbloccare tutto il potenziale dei loro contenuti non strutturati per potenziare un'IA affidabile e di livello aziendale.
Per vedere watsonx.data e Unstructured in azione, partecipa al nostro webinar o fissa un appuntamento. Insieme, ti aiuteremo a passare daldedicare tempo alla preparazione di dati disordinatie non strutturatiall'accelerazione degli agenti AI e alle applicazioni di livello aziendale, basate sui dati predisposti per l'AI, su larga scala.