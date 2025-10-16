Circa l'80% dei dati aziendali non è strutturato: risiede in PDF, e-mail, piattaforme di collaborazione e archivi di documenti. Eppure meno dell'1% di questi dati è in un formato adatto al consumo diretto da parte dell'AI.ve Questa lacuna rappresenta sia un'enorme opportunità che una sfida critica per le organizzazioni che intendono ampliare le iniziative di AI.​​​​​​

​​​​Gli approcci tradizionali alla preparazione dei dati non strutturati stanno frenando le aziende. Le pipeline manuali richiedono 6-12 mesi per essere costruite e rimangono fragili, danneggiandosi con ogni nuovo formato di documento o modifica del sistema di origine. I team di progettazione dedicano tempo prezioso all'integrazione dei dati piuttosto che all'innovazione dell'AI. Senza una struttura e una coerenza adeguate, i modelli AI forniscono risultati inaffidabili, minando la fiducia e ritardando il time to value.​​​

​​​​IBM® watsonx.data affronta questa sfida in quanto unico data lakehouse ibrido e aperto del settore predisposto per AI e analytics. Semplifica l'accesso, la preparazione e la governance dei dati strutturati e non strutturati, aiutando le organizzazioni a creare una base di dati affidabile per l'AI generativa su larga scala.​​​​​