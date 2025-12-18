IBM e knowis AG ampliano la partnership strategica OEM per accelerare l'architettura e la consegna basate su AI

IBM e knowis AG hanno ampliato la partnership per aiutare le aziende a gestire la crescente complessità dei sistemi attraverso l'architettura, la progettazione e l'automazione proattive.

"Siamo davvero entusiasti che la nostra partnership di lunga data e fiducia con IBM abbia raggiunto un nuovo traguardo con l'inclusione del nostro prodotto nel portfolio DevOps di IBM", ha dichiarato il dottor Gerald Gassner, CEO e co-fondatore di knowis AG. "In un mondo di crescente complessità dei sistemi, questa partnership consente ai team di consegna del software di spostarsi da una lotta reattiva alla progettazione e all'automazione proattiva. L'integrazione di DevOps Solution Workbench nel portfolio IBM DevOps avvicina l'architettura e l'implementazione all'interno di un workflow semplificato".

"La missione di IBM è aiutare le aziende a realizzare innovazione su larga scala, in modo sicuro ed efficiente", ha affermato James Hunter, Program Director di IBM DevOps. "L'integrazione di DevOps Solution Workbench consente ai nostri clienti di collegare architettura e progettazione creative con una distribuzione standardizzata, garantendo che le idee vengano trasformate in codice di alta qualità in modo rapido e coerente."