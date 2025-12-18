Intelligenza artificiale Automazione IT

IBM e knowis AG ampliano la partnership strategica OEM per accelerare l'architettura e la consegna basate su AI

Questa collaborazione consente alle imprese globali di accelerare la consegna del software unendo architettura, progettazione e implementazione in un workflow basato sull'AI.

Pubblicato il 18 dicembre 2025
IBM e knowis AG hanno annunciato oggi una partnership OEM ampliata che integra il DevOps Solution Workbench di knowis nel portfolio DevOps di IBM. IBM® DevOps Solution Workbench unifica l'architettura del software, la progettazione del software e la codifica consapevole del design in un unico strumento dotato di AI.

Architettura per lo sviluppo basato su AI

Con l'avvento dell'AI nello sviluppo, la gestione del contesto per gli assistenti e gli agenti di AI diventa il vantaggio strategico per guidare l'automazione nella direzione prevista. Questo contesto è strutturato nell'architettura e nella progettazione del software e fornisce tutte le informazioni necessarie in modo strutturato e integrato.

Con IBM DevOps Solution Workbench, l'architettura e la progettazione del software possono essere definite nella collaborazione in tempo reale tra gli esperti, stabilite come singola fonte affidabile per l'organizzazione e fornite agli assistenti e agenti AI, come gli assistenti di codifica.  

Integrato nella toolchain DevOps

IBM DevOps Solution Workbench si integra perfettamente con le soluzioni di sviluppo esistenti. I progetti basati su Gitlab possono essere migliorati dall'architettura e dalla progettazione del software, mentre gli assistenti di codifica basati sull'AI, come IBM Bob, utilizzano le specifiche di architettura e progettazione come base per la generazione di codice strutturato.

IBM DevOps Solution Workbench integra e migliora il portfolio IBM DevOps, che comprende IBM DevOps Loop, IBM DevOps Plan, IBM DevOps Deploy, IBM DevOps Test e IBM DevOps Velocity.

Allineare lo sviluppo del software all'architettura e al design del software

L'allineamento dei team di sviluppo, degli assistenti e degli agenti di AI prepara i team di sviluppo allo sviluppo potenziato dall'AI e offre i seguenti vantaggi:

  • Un time to market più rapido, riducendo fin dall'inizio il debito di progettazione che si trasforma in debito tecnico e in costose rilavorazioni.
  • Architettura e progettazione semplificate che facilitano una transizione collaborativa e leggera delle capacità aziendali in un sistema strutturato e in una progettazione di implementazione.
  • Supporto alla codifica basata sulla progettazione per trasformare automaticamente la progettazione del software in codice di implementazione.

Consentire ai team di consegna del software di passare da un approccio reattivo a uno proattivo

IBM e knowis AG hanno ampliato la partnership per aiutare le aziende a gestire la crescente complessità dei sistemi attraverso l'architettura, la progettazione e l'automazione proattive.

"Siamo davvero entusiasti che la nostra partnership di lunga data e fiducia con IBM abbia raggiunto un nuovo traguardo con l'inclusione del nostro prodotto nel portfolio DevOps di IBM", ha dichiarato il dottor Gerald Gassner, CEO e co-fondatore di knowis AG. "In un mondo di crescente complessità dei sistemi, questa partnership consente ai team di consegna del software di spostarsi da una lotta reattiva alla progettazione e all'automazione proattiva. L'integrazione di DevOps Solution Workbench nel portfolio IBM DevOps avvicina l'architettura e l'implementazione all'interno di un workflow semplificato".

"La missione di IBM è aiutare le aziende a realizzare innovazione su larga scala, in modo sicuro ed efficiente", ha affermato James Hunter, Program Director di IBM DevOps. "L'integrazione di DevOps Solution Workbench consente ai nostri clienti di collegare architettura e progettazione creative con una distribuzione standardizzata, garantendo che le idee vengano trasformate in codice di alta qualità in modo rapido e coerente."

Dalla visione all'implementazione

Insieme, IBM DevOps e knowis AG aiutano i clienti a passare dalla visione all'implementazione, collegando strategia aziendale, architettura e ingegneria all'interno di un workflow continuo abilitato dall'AI.

Per maggiori informazioni su IBM DevOps Solution Workbench, vedi sotto.

Informazioni su knowis AG

knowis AG è un'azienda di tecnologia software con sede a Ratisbona, Germania. Il suo prodotto di punta, Cloud Solution Workbench, è un'architettura software e una soluzione di progettazione software che aiuta i team a costruire e modernizzare sistemi complessi utilizzando la modellazione assistita dall'AI e il supporto alla codifica basata sulla progettazione. Fondata originariamente come fornitore di soluzioni e fintech nel settore complesso e altamente regolamentato dei servizi finanziari, knowis si è evoluta nel corso di 20 anni diventando un partner tecnologico intersettoriale per i team di sviluppo software in tutta Europa.