IBM e CAST aiutano i clienti ad accelerare la migrazione e la modernizzazione delle applicazioni

L'ADP è senza dubbio il passaggio più critico in qualsiasi progetto di modernizzazione, perché pone le basi per ogni decisione che segue. Fatto correttamente, consente ai team di capire cosa stanno modernizzando, perché lo stanno modernizzando e come farlo al meglio. Se fatto male, o saltato del tutto, le conseguenze possono essere costose, rischiose e di vasta portata:

Inventario delle applicazioni incompleto o impreciso

Selezione della strategia di modernizzazione sbagliata

Costi e tempistiche crescenti

Aumento dei rischi operativi e di sicurezza

Scarsa fiducia degli stakeholder

Le organizzazioni fanno molto affidamento sulle applicazioni digitali e non è raro che i team IT abbiano migliaia di applicazioni e avere dettagli completi su migliaia di applicazioni può essere difficile. È estremamente comune per i team IT e DevOps affrontare sfide comuni, ad esempio: