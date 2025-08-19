19 agosto 2025
Novità: nell'ambito di una nuova partnership con IBM, Arivonix ha sviluppato una profonda integrazione con IBM® watsonx.ai, consentendo alle aziende di incorporare i foundation model Granite direttamente nelle loro pipeline di dati in tempo reale.
L'integrazione consente alle organizzazioni di creare workflow di AI generativa di livello di produzione con governance completa, controllo operativo e consegna in tempo reale tra i sistemi aziendali. Questo segna un passo avanti strategico nel rendere gli LLM accessibili in modo nativo all'interno dell'infrastruttura aziendale senza compromettere la conformità, la trasparenza o la velocità.
Questa integrazione trasforma IBM watsonx.ai in un componente sicuro e configurabile all'interno delle pipeline di dati aziendali. Il processo si svolge interamente all'interno del data fabric dell'utente, con piena trasparenza e modularità.
Un caso d'uso aziendale comune basato su questa integrazione prevede l'arricchimento intelligente di documenti o entità. Ad esempio:
Questa architettura supporta applicazioni orizzontali per ricerche di mercato, procurement, conformità, onboarding dei clienti e gestione della conoscenza senza richiedere uno sviluppo personalizzato per ogni workflow.
Guarda l'integrazione IBM watsonx.ai su Arivonix
Guarda come Arivonix alimenta la gen AI in azione
Visita arivonix.com per una panoramica della piattaforma