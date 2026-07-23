IBM e AMD promuovono la l'AI sovrana con un golden pattern convalidato per il calcolo accelerato

IBM Sovereign Core e AMD Accelerated Computing stanno contribuendo a rendere la l'AI sovrana più pratica da implementare. Per supportare le organizzazioni che spostano l'AI in produzione con misure di sicurezza, IBM e AMD stanno promuovendo la loro collaborazione attraverso un golden pattern convalidato che combina IBM Sovereign Core con l'AMD Accelerated Computing.

Il pattern convalidato offre a clienti e partner un percorso più chiaro e ripetibile per implementare ambienti sovrani AI-ready. Invece di progettare l'architettura completa da zero, le organizzazioni possono partire da linee guida collaudate che allineano infrastruttura, software, governance e workload.

Il modello è particolarmente rilevante per i settori regolamentati che utilizzano dati sensibili per l'AI, i governi che modernizzano i servizi pubblici, i provider di servizi gestiti che sviluppano servizi si cloud e AI sovrani e le imprese che richiedono flessibilità di implementazione su ambienti on-premise, cloud e edge.