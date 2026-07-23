IBM e AMD promuovono la l'AI sovrana con un golden pattern convalidato per il calcolo accelerato

Basandosi sulla partnership esistente, IBM e AMD sono lieti di rilasciare un modello di implementazione convalidato sull'infrastruttura AMD e sul software IBM Sovereign Core per aiutare le organizzazioni a spostare i workload AI in produzione con maggiore controllo, coerenza, prontezza alla conformità e sovranità operativa.
IBM Sovereign Core e AMD Accelerated Computing stanno contribuendo a rendere la l'AI sovrana più pratica da implementare. Per supportare le organizzazioni che spostano l'AI in produzione con misure di sicurezza, IBM e AMD stanno promuovendo la loro collaborazione attraverso un golden pattern convalidato che combina IBM Sovereign Core con l'AMD Accelerated Computing.
Il pattern convalidato offre a clienti e partner un percorso più chiaro e ripetibile per implementare ambienti sovrani AI-ready. Invece di progettare l'architettura completa da zero, le organizzazioni possono partire da linee guida collaudate che allineano infrastruttura, software, governance e workload.
Il modello è particolarmente rilevante per i settori regolamentati che utilizzano dati sensibili per l'AI, i governi che modernizzano i servizi pubblici, i provider di servizi gestiti che sviluppano servizi si cloud e AI sovrani e le imprese che richiedono flessibilità di implementazione su ambienti on-premise, cloud e edge.
Man mano che l'AI si sposta in produzione, la sovranità digitale dipende sempre più da come l'intero ambiente tecnologico viene progettato e gestito. La residenza dei dati rimane importante, ma le organizzazioni devono anche considerare chi controlla la piattaforma, come sono governati i workload dell'AI e se i requisiti operativi e di conformità possano essere dimostrati nel tempo.
La creazione di questo tipo di ambiente richiede che l'elaborazione, il software della piattaforma e le funzionalità di governance funzionino insieme in modo coerente. IBM Sovereign Core fornisce la base software per il controllo operativo sovrano, mentre AMD Accelerated Computing. garantisce le prestazioni richieste per workload AI impegnativi.
Insieme, IBM e AMD aiutano i clienti ad affrontare due sfide comuni associate all'introduzione dell'AI sovrana AI in produzione.
Il golden pattern convalidato da IBM e AMD riunisce:
Questa configurazione testata è progettata per aiutare i clienti a distribuire ambienti sovrani AI-ready con maggiore coerenza e meno attrito operativo.
Invece di partire da un'architettura vuota, organizzazioni e provider di servizi possono utilizzare il modello per allineare infrastruttura, software, governance e operazioni fin dall'inizio. Questo può aiutare ad accelerare il deployment, ridurre la complessità della configurazione e supportare un'implementazione più coerente tra gli ambienti.
Il modello preserva anche la scelta dell'infrastruttura. I client possono implementare IBM Sovereign Core in ambienti on-premise preferiti, cloud pubblico, edge e altre infrastrutture supportate, mantenendo un modello di controllo sovrano coerente tra le implementazioni.
IBM Sovereign Core valuta continuamente l'ambiente in cui vengono eseguiti i workload AI rispetto ai requisiti definiti e registra le prove a supporto delle operazioni. Questo offre ai team di governance una visione aggiornata e tracciabile delle prestazioni di controllo senza dipendere dalla raccolta manuale periodica delle prove.
La piattaforma offre inoltre un accesso governato ai servizi di AI tramite AI Inference Service di IBM Sovereign Core. Le organizzazioni possono configurare modelli approvati, controllare l'accesso, gestire le credenziali e catturare informazioni di registrazione, audit e utilizzo all'interno dell'ambiente sovrano.
Combinando queste funzionalità con AMD Accelerated Computing., il golden pattern convalidato aiuta i clienti a stabilire una base per workload AI progettati per essere performanti, governabili e verificabili.
La validazione con GPU AMD, inclusa la AMD Instinct™ MI350P PCIe® Card, fornisce ai clienti delle linee guida di implementazione testate per eseguire inferenza AI, agentic AI e workload ad alta intensità di dati all'interno dei confini sovrani definiti.
Il golden pattern validato offre ai clienti e ai partner un punto di partenza testato per distribuire ambienti sovrani AI-ready.
Può aiutare le organizzazioni a:
Con l'aumento dei requisiti di sovranità, IBM Sovereign Core offre alle organizzazioni un modo coerente per espandere le distribuzioni dell'AI senza rinunciare all'autorità su sistemi, processi e dati coinvolti.
Insieme, IBM Sovereign Core e AMD Accelerated Computing aiutano le organizzazioni a creare ambienti AI non solo potenti, ma anche governabili, verificabili e più facili da usare.