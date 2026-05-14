IBM ottiene la certificazione SAP Business AI Operations

IBM® Consulting ha ottenuto il certificato SAP Business AI Operations, un traguardo significativo che rafforza la posizione di IBM come partner operativo più maturo nell'ecosistema SAP, ed è l'unico GSI a detenere tutte e otto le certificazioni globali di partner SAP.
Questa certificazione convalida il fatto che IBM possiede i framework di governance, i controlli di sicurezza e la disciplina di consegna per rendere operativa la Business AI in ambienti SAP complessi e su scala enterprise. Per i clienti che accelerano la trasformazione SAP, offre la garanzia che IBM possa fare più che implementare l'AI, ma possa gestirla, governarla e scalarla in modo affidabile fin dal primo giorno.
La certificazione SAP Business AI Operations conferma la capacità di IBM di integrare direttamente l'AI nei processi SAP: supportando operazioni connesse, rafforzando la stabilità dei servizi e abilitando un supporto decisionale basato sui dati a livello enterprise. I clienti traggono vantaggio da un partner le cui funzionalità sono convalidate durante l'intero ciclo di vita, dalla strategia e dalla progettazione fino alle operazioni e ai miglioramenti continui.
Questo riflette la filosofia centrale di IBM: abilitare l'AI come parte integrante e interconnessa dei processi SAP, piuttosto che come un componente aggiuntivo autonomo.
Rendendo operativa l'AI conversazionale, prescrittiva e l'agentic AI all'interno dei landscape SAP, IBM sta guidando cambiamenti operativi tangibili, tra cui:
Per i clienti, l'impatto è tangibile. Un'AI che migliora il modo in cui il lavoro viene svolto in tutta l'azienda, riducendo i costi operativi, accelerando le decisioni e sviluppando il tipo di resilienza che sostiene le prestazioni e garantisce risultati aziendali. Il modello di trasformazione continua di IBM significa che il valore non si ferma al momento dell'avvio, ma aumenta man mano che l'AI diventa una parte fondamentale della modalità operativa dell'azienda.
Per IBM, la certificazione non è un punto di arrivo, bensì uno standard operativo. La certificazione SAP Business AI Operations riflette le funzionalità istituzionalizzate di IBM in materia di governance, sicurezza, erogazione e abilitazione continua. In questo modo, l'AI viene eseguita e scalata in modo coerente nei complessi SAP globali, offrendo risultati prevedibili e un time to value più rapido per i clienti.
Man mano che le organizzazioni accelerano l'adozione di RISE with SAP, principi fondamentali puliti, Joule e architetture cloud-first, la certificazione SAP Business AI Operations di IBM offre fiducia ai nostri clienti sul fatto che l'AI aziendale possa essere operativa in modo sicuro, scalata responsabilmente e offrire valore misurabile fin dal primo giorno.
Questa pietra miliare rafforza il ruolo di IBM come partner che definisce il mercato, aiutando le aziende a rafforzare il proprio SAP Core, ridurre il rischio operativo e consentire decisioni più intelligenti e rapide tramite la Business AI.
—Emer Neville, Global Head of Partner Excellence Center, SAP