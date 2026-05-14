IBM ottiene la certificazione SAP Business AI Operations

La certificazione SAP Business AI Operations conferma la capacità di IBM di integrare direttamente l'AI nei processi SAP: supportando operazioni connesse, rafforzando la stabilità dei servizi e abilitando un supporto decisionale basato sui dati a livello enterprise. I clienti traggono vantaggio da un partner le cui funzionalità sono convalidate durante l'intero ciclo di vita, dalla strategia e dalla progettazione fino alle operazioni e ai miglioramenti continui.

Questo riflette la filosofia centrale di IBM: abilitare l'AI come parte integrante e interconnessa dei processi SAP, piuttosto che come un componente aggiuntivo autonomo.