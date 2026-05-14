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IBM ottiene la certificazione SAP Business AI Operations

IBM® Consulting ha ottenuto il certificato SAP Business AI Operations, un traguardo significativo che rafforza la posizione di IBM come partner operativo più maturo nell'ecosistema SAP, ed è l'unico GSI a detenere tutte e otto le certificazioni globali di partner SAP.

Pubblicato il 14 maggio 2026

Questa certificazione convalida il fatto che IBM possiede i framework di governance, i controlli di sicurezza e la disciplina di consegna per rendere operativa la Business AI in ambienti SAP complessi e su scala enterprise. Per i clienti che accelerano la trasformazione SAP, offre la garanzia che IBM possa fare più che implementare l'AI, ma possa gestirla, governarla e scalarla in modo affidabile fin dal primo giorno.

Una base comprovata per operazioni basate sull'AI

La certificazione SAP Business AI Operations  conferma la capacità di IBM di integrare direttamente l'AI nei processi SAP: supportando operazioni connesse, rafforzando la stabilità dei servizi e abilitando un supporto decisionale basato sui dati a livello enterprise. I clienti traggono vantaggio da un partner le cui funzionalità sono convalidate durante l'intero ciclo di vita, dalla strategia e dalla progettazione fino alle operazioni e ai miglioramenti continui.

Questo riflette la filosofia centrale di IBM: abilitare l'AI come parte integrante e interconnessa dei processi SAP, piuttosto che come un componente aggiuntivo autonomo.

Andare oltre i progetti pilota verso operazioni guidate dall'AI

Rendendo operativa l'AI conversazionale, prescrittiva e l'agentic AI all'interno dei landscape SAP, IBM sta guidando cambiamenti operativi tangibili, tra cui:

  • Miglioramento dell'esperienza utente
  • Riduzione dei costi delle operazioni
  • Decisioni più rapide e basate su insight che forniscono risultati aziendali definitivi
  • Realizzazione continua del valore tramite una trasformazione continua

Per i clienti, l'impatto è tangibile. Un'AI che migliora il modo in cui il lavoro viene svolto in tutta l'azienda, riducendo i costi operativi, accelerando le decisioni e sviluppando il tipo di resilienza che sostiene le prestazioni e garantisce risultati aziendali. Il modello di trasformazione continua di IBM significa che il valore non si ferma al momento dell'avvio, ma aumenta man mano che l'AI diventa una parte fondamentale della modalità operativa dell'azienda.

Certificazione come standard operativo

Per IBM, la certificazione non è un punto di arrivo, bensì uno standard operativo. La certificazione SAP Business AI Operations riflette le funzionalità istituzionalizzate di IBM in materia di governance, sicurezza, erogazione e abilitazione continua. In questo modo, l'AI viene eseguita e scalata in modo coerente nei complessi SAP globali, offrendo risultati prevedibili e un time to value più rapido per i clienti.

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Man mano che le organizzazioni accelerano l'adozione di RISE with SAP, principi fondamentali puliti, Joule e architetture cloud-first, la certificazione SAP Business AI Operations di IBM offre fiducia ai nostri clienti sul fatto che l'AI aziendale possa essere operativa in modo sicuro, scalata responsabilmente e offrire valore misurabile fin dal primo giorno.

Questa pietra miliare rafforza il ruolo di IBM come partner che definisce il mercato, aiutando le aziende a rafforzare il proprio SAP Core, ridurre il rischio operativo e consentire decisioni più intelligenti e rapide tramite la Business AI.

Scopri di più su IBM Consulting e SAP

"Il raggiungimento della certificazione SAP Business AI Operations da parte di IBM riflette esattamente il tipo di maturità del partner di cui i clienti aziendali hanno bisogno per scalare l'AI con fiducia. IBM apporta non solo la profondità tecnica nel portfolio SAP, ma anche il rigore operativo e i framework di governance che trasformano l'ambizione dell'AI in realtà aziendale. Insieme, stiamo aiutando i clienti a sbloccare tutto il potenziale di SAP Business AI, in modo sicuro, responsabile e veloce".

—Emer Neville, Global Head of Partner Excellence Center, SAP

Loghi di IBM e SAP

Autore

Joseph Msays

VP & Global Managing Partner, EA Managed Services

IBM

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