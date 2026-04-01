Le aziende vogliono la modularità. Vogliono la possibilità di scegliere i componenti più adatti alle loro esigenze, agli ambienti e ai percorsi del cliente, non un approccio unico per tutti. IBM sta ampliando l'ecosistema di funzionalità vocali disponibili tramite watsonx Orchestrate, in modo che i clienti possano costruire esperienze allineate alle loro esigenze aziendali.

La voce rimane uno dei canali più importanti nell'assistenza clienti. Perché l'AI vocale abbia successo, deve fare bene due cose: comprendere i clienti con precisione e rispondere in modo naturale e tempestivo.

Parlare con gli agenti AI di Orchestrate per l'assistenza clienti è naturale come parlare con un agente umano. Questa nuova generazione di agenti può gestire chiacchiere off-script e conversare con disinvoltura su quasi qualsiasi argomento, guidando il chiamante a fornire le informazioni necessarie per portare a termine un compito. Non ci sono più pause ingannevoli e lunghi silenzi. Gli agenti AI possono mantenere viva la conversazione facendo sapere ai chiamanti che stanno lavorando in background. E possono parlare decine di lingue.

Deepgram offre un speech-to-text rapido e accurato con una latenza inferiore a 300ms, aiutando gli operatori vocali a comprendere i clienti in tempo reale e a mantenere le conversazioni fluide e naturali. ElevenLabs aggiunge funzionalità di Text to Speech premium per esperienze in cui la qualità vocale stessa è centrale per il marchio, come agenti vocali di marca, narrazione premium, doppiaggio multilingue e clonazione vocale personalizzata, in cui il realismo emotivo e la fiducia possono avere un impatto diretto sul coinvolgimento. Insieme, queste funzionalità aiutano le aziende a creare percorsi per i clienti più reattivi e coinvolgenti.