IBM sta ampliando l'ecosistema di funzionalità vocali disponibili tramite watsonx Orchestrate, in modo che i clienti possano costruire esperienze allineate alle esigenze aziendali.
Recentemente, IBM ha annunciato le partnership con Deepgram e ElevenLabs per ampliare le funzionalità vocali disponibili tramite watsonx Orchestrate, aiutando le imprese a creare esperienze vocali più naturali, migliorare il self-service e supportare meglio gli agenti umani quando è necessaria un'escalation. Queste partnership offrono inoltre ai clienti una maggiore flessibilità nel modo in cui creano e scalano le esperienze vocali con watsonx Orchestrate.
Dietro ogni metrica del contact center c'è un momento umano: un cliente che cerca di risolvere un problema di fatturazione prima di andare al lavoro; un dipendente che chiama aiuto e rimane bloccato in un loop; un agente che risponde a un'altra chiamata che avrebbe dovuto essere risolta prima nel viaggio.
Per i clienti IBM, questi momenti hanno un peso reale. Quando le esperienze automatizzate non funzionano, i clienti sono scontenti, gli agenti assorbono la pressione e le operazioni di servizio diventano più difficili e costose da scalare. È qui che il contenimento è importante. Nell'assistenza clienti, il contenimento significa risolvere un problema all'interno del percorso guidato dall'AI, senza dover trasferire il cliente a un agente umano. Sul mercato, il livello di contenimento rimane troppo basso e troppe chiamate continuano a essere inoltrate a operatori umani, con conseguente aumento dei costi, allungamento dei tempi di attesa e maggiore pressione sui team di assistenza.
I clienti avvertono rapidamente l'inadeguatezza. Quando i sistemi vocali sono lenti, innaturali o incapaci di portare a termine il compito, le persone cercano di aggirarli del tutto, spesso premendo "0, 0, 0" per parlare con un operatore.
Il problema non è l'automazione in sé. Il problema è che troppe esperienze automatizzate non riescono a completare il lavoro.
Le aziende vogliono la modularità. Vogliono la possibilità di scegliere i componenti più adatti alle loro esigenze, agli ambienti e ai percorsi del cliente, non un approccio unico per tutti. IBM sta ampliando l'ecosistema di funzionalità vocali disponibili tramite watsonx Orchestrate, in modo che i clienti possano costruire esperienze allineate alle loro esigenze aziendali.
La voce rimane uno dei canali più importanti nell'assistenza clienti. Perché l'AI vocale abbia successo, deve fare bene due cose: comprendere i clienti con precisione e rispondere in modo naturale e tempestivo.
Parlare con gli agenti AI di Orchestrate per l'assistenza clienti è naturale come parlare con un agente umano. Questa nuova generazione di agenti può gestire chiacchiere off-script e conversare con disinvoltura su quasi qualsiasi argomento, guidando il chiamante a fornire le informazioni necessarie per portare a termine un compito. Non ci sono più pause ingannevoli e lunghi silenzi. Gli agenti AI possono mantenere viva la conversazione facendo sapere ai chiamanti che stanno lavorando in background. E possono parlare decine di lingue.
Deepgram offre un speech-to-text rapido e accurato con una latenza inferiore a 300ms, aiutando gli operatori vocali a comprendere i clienti in tempo reale e a mantenere le conversazioni fluide e naturali. ElevenLabs aggiunge funzionalità di Text to Speech premium per esperienze in cui la qualità vocale stessa è centrale per il marchio, come agenti vocali di marca, narrazione premium, doppiaggio multilingue e clonazione vocale personalizzata, in cui il realismo emotivo e la fiducia possono avere un impatto diretto sul coinvolgimento. Insieme, queste funzionalità aiutano le aziende a creare percorsi per i clienti più reattivi e coinvolgenti.
Una voce migliore, da sola, non migliora il contenimento: l'elemento differenziante è se l'AI può aiutare a completare il compito.
Un problema con il cliente, come una contestazione sulla fatturazione o un cambio di appuntamento, può richiedere diversi passaggi: comprendere l'intento, recuperare le informazioni dell'account, applicare la logica di business, attivare azioni di follow-up e decidere se sia necessario un passaggio umano. watsonx Orchestrate aiuta a coordinare questi passaggi, in modo che un maggior numero di interazioni possa essere risolto con successo.
Questa è la differenza tra l'automazione che si limita a rispondere e l'AI che aiuta a risolvere.
Non tutte le chiamate devono essere contenute. Alcune situazioni richiedono empatia, capacità di giudizio o gestione delle eccezioni che solo un agente umano può fornire.
Ecco perché il valore di watsonx Orchestrate non consiste solo nel migliorare il self-service, ma anche nell'aiutare gli agenti a lavorare in modo più efficiente quando l'escalation è il risultato giusto.
Quando una chiamata si sposta a un agente umano, watsonx Orchestrate può aiutare a portare avanti il contesto, ridurre le ripetizioni, fornire indicazioni pertinenti e ridurre il lavoro manuale di follow-up. Questo approccio aiuta gli agenti a gestire le chiamate in modo più efficiente, migliorando l'esperienza per clienti e dipendenti.
IBM sta rafforzando le funzionalità vocali di watsonx Orchestrate in modo significativo per i leader dell'assistenza clienti: aiutando le aziende a sentire meglio, parlare meglio, risolvere di più e supportare gli agenti in modo più efficace.
L'obiettivo non è semplicemente una migliore automazione. È una risoluzione migliore.