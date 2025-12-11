Il quantum computing sta rivoluzionando i settori, ma introduce anche una delle sfide di sicurezza più dirompenti del nostro tempo. Gli stessi algoritmi crittografici che proteggono le nostre transazioni finanziarie, le identità personali e le infrastrutture nazionali sono a rischio. Questa minaccia ha reso la migrazione quantistica sicura non solo una questione tecnica, ma una priorità strategica per il business.

Due realtà critiche sottolineano la necessità di un'azione immediata:

Raccogli ora, decripta dopo: gli avversari stanno già raccogliendo dati criptati oggi, con l'intento di decriptarli una volta maturate le funzionalità quantum. Questo significa che le informazioni sensibili sono vulnerabili molto prima che i quantum computer diventino di uso comune. Debito crittografico: ogni nuovo sistema implementato con crittografia legacy si aggiunge al futuro onere di correzione. Più le organizzazioni aspettano, più la transizione diventa complessa e costosa.

Gli ambienti crittografici sono profondamente integrati in applicazioni, API, reti e piattaforme di fornitori. Gli strumenti tradizionali offrono un certo livello di visibilità, ma non sono in grado di consentire una trasformazione a livello aziendale con priorità al rischio.