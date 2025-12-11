Protezione

Come Quantum Safe Migration Orchestrator di IBM coordina la migrazione quantistica sicura

IBM® Quantum Safe Migration Orchestrator è una piattaforma basata sull'AI, utilizzata esclusivamente da IBM Consulting, progettata per aiutare le organizzazioni a navigare le complessità di un percorso di trasformazione quantistica pluriennale.

Pubblicato il 11 dicembre 2025
Illustrazione digitale di un tasto bianco con sfondo azzurro chiaro e puntini blu all'interno del tasto
By Antti Ropponen and Marc Stoecklin

IBM Quantum Safe Migration Orchestrator (QSMO), alimentato dalla IBM Research, è una piattaforma basata su AI, utilizzata esclusivamente da IBM Consulting, progettata per aiutare le organizzazioni a orientarsi nelle complessità di un percorso pluriennale di trasformazione quantistica sicura. IBM QSMO va ben oltre la semplice scoperta crittografica, offrendo orchestrazione, automazione ed esecuzione strategica.

L'urgenza di essere pronti per la sicurezza quantistica

Il quantum computing sta rivoluzionando i settori, ma introduce anche una delle sfide di sicurezza più dirompenti del nostro tempo. Gli stessi algoritmi crittografici che proteggono le nostre transazioni finanziarie, le identità personali e le infrastrutture nazionali sono a rischio. Questa minaccia ha reso la migrazione quantistica sicura non solo una questione tecnica, ma una priorità strategica per il business.

Due realtà critiche sottolineano la necessità di un'azione immediata:

  1. Raccogli ora, decripta dopo: gli avversari stanno già raccogliendo dati criptati oggi, con l'intento di decriptarli una volta maturate le funzionalità quantum. Questo significa che le informazioni sensibili sono vulnerabili molto prima che i quantum computer diventino di uso comune.
  2. Debito crittografico: ogni nuovo sistema implementato con crittografia legacy si aggiunge al futuro onere di correzione. Più le organizzazioni aspettano, più la transizione diventa complessa e costosa.

Gli ambienti crittografici sono profondamente integrati in applicazioni, API, reti e piattaforme di fornitori. Gli strumenti tradizionali offrono un certo livello di visibilità, ma non sono in grado di consentire una trasformazione a livello aziendale con priorità al rischio.

Funzionalità e benefici di IBM QSMO

IBM Quantum Safe Migration Orchestrator ha 7 nuove funzionalità e vantaggi:

  • Prioritizzazione basata sul rischio: identifica e classifica gli asset aziendali ad alto rischio sulla base di una modellazione delle minacce multidimensionale quantum.
  • Decomposizione: decomposizione sistematica degli asset aziendali in componenti IT rilevanti secondo la loro esposizione alle minacce quantistiche.
  • Pianificazione della migrazione: stabilire roadmap di migrazione personalizzate e multi-orizzonte, bilanciando urgenza, fattibilità, conformità e preparazione al quantum dei componenti (ad esempio la gestione dei vincoli).
  • Visibilità Enterprise: cattura dipendenze note e nascoste tra ambienti IT ibridi e componenti infrastrutturali.
  • Governance e reporting: fornisce dashboard e reporting conformi per CISO, CIO e consigli di amministrazione.
  • Integrazione strategica: opzioni per la gestione del cambiamento con Change Management Databases (CMDB), Cryptographic Bills of Materials (CBOM), PIPELINE CI/CD, PKI, CLM e KMS per trasformare i piani in azione.
  • Arricchimento del contesto aziendale: arricchisce i dati grezzi della scoperta con la rilevanza aziendale, per garantire che gli investimenti si concentrino dove sono più importanti.

Perché IBM QSMO si distingue

A differenza dei tradizionali strumenti di inventario crittografico che agiscono come scanner passivi, IBM QSMO è un orchestratore completo. Non ti dice solo dove sono i rischi, ma ti aiuta a capire quali sono i più urgenti, come risolverli e come realizzare una trasformazione allineata con le priorità aziendali e i vincoli derivanti dalle dipendenze. 

IBM QSMO è stato convalidato con successo ed è attivamente utilizzato dal CIO di IBM e da diversi clienti IBM per supportare il loro percorso di migrazione quantistica.

Un viaggio pluriennale

La migrazione quantistica è una trasformazione strategica e pluriennale. Il QSMO di IBM consente alle organizzazioni di passare dalla consapevolezza all'azione, con intelligenza, orchestrazione e automazione in ogni fase.

Sostenuta da IBM ricerca che ha guidato tre algoritmi PQC del NIST e dallo standard CBOM, e riconosciuta da Frost & Sullivan come leader globale nella crittografia post-quantistica, IBM Consulting è in una posizione unica per guidare le imprese attraverso questa evoluzione critica.

Scopri di più su IBM Quantum Safe Transformation Services

Antti Ropponen

Executive Partner, EMEA CyberDefend and Global Quantum Safe Transformation Leader

Marc Stoecklin

Principal Research Scientist, Security Research Department

IBM Research Europe