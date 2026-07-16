Come i clienti costruiscono AI agentica pratica con IBM watsonx Orchestrate

Questo limite ha aiutato Knockri a ridurre i tempi di assunzione di oltre il 60%. Ha inoltre ridotto il workload dei recruiter fino a un giorno per ciclo di assunzione e ha ottenuto un punteggio di soddisfazione dei candidati di 4,7 su 5.

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Dynamiq applica lo stesso modello workflow-first alla ricerca legale, in cui il lavoro dipende da qualcosa di più della semplice generazione di una risposta plausibile. Un utente presenta una domanda legale o contrattuale, la richiesta viene classificata e viene selezionato il percorso di ricerca giusto. Successivamente, vengono recuperati i documenti e le clausole rilevanti e il risultato è strutturato in modo che un professionista legale possa esaminare il ragionamento prima ancora di agire in base ad esso.

watsonx Orchestrate aiuta a coordinare questi passaggi instradando il lavoro tra gli agenti, invocando le giuste funzioni di ricerca e mantenendo il workflow legale accessibile attraverso un'esperienza di chat coerente.

Questa struttura permette a Dynamiq di mantenere richieste semplici su un percorso diretto, instradando lavori più complessi, come l'analisi comparativa dei contratti o il punteggio di conformità a livello di clausola, ad agenti progettati per una ricerca più approfondita.

Dynamiq ha inoltre importato il suo workflow di ricerca legale multi-agente in watsonx Orchestrate come agente esterno, così gli utenti autorizzati possono avviare lo stesso workflow e coordinarlo insieme ad altri agenti aziendali.

Il workflow ha ridotto il tempo di revisione dei contratti da 90 a 45 minuti, i tempi di risposta alle richieste aziendali da due giorni a un'ora e l'identificazione delle clausole da 20 a due minuti. Il risultato non è solo un'esperienza di ricerca più rapida; è un workflow legale che segue i passaggi di cui i professionisti hanno già bisogno per fidarsi, rivedere e utilizzare l'output.

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