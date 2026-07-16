Come i clienti costruiscono AI agentica pratica con IBM watsonx Orchestrate

In diversi settori, IBM watsonx Orchestrate aiuta i clienti a collegare gli agenti a dati affidabili, sistemi aziendali e workflow ripetibili che migliorano velocità, costi ed esperienza.
L'AI enterprise diventa più difficile da mettere in pratica quando il lavoro incrocia documenti, sistemi, team e punti di approvazione. Un modello potrebbe generare una risposta utile, ma il workflow deve comunque recuperare le prove, rispettare le regole di accesso, aggiornare i sistemi, instradare le eccezioni e mostrare agli utenti perché l'output può essere affidabile. Senza questa orchestrazione, i team possono ottenere prototipi solidi che richiedono comunque controlli manuali, lavoro di copia-incolla e integrazioni personalizzate per ogni caso d'uso.
È proprio nel colmare il divario tra una demo funzionante e un workflow aziendale reale che convergono le otto implementazioni di IBM watsonx Orchestrate presso i clienti, che descriveremo in dettaglio in questo post sul blog. Si distinguono tre sfide ricorrenti:
In questo articolo esploriamo come watsonx Orchestrate contribuisce ad affrontare queste sfide offrendo ai team un modo strutturato per coordinare il comportamento degli agenti, collegare i sistemi aziendali e scalare i workflow senza perdere il controllo.
Le implementazioni più efficaci non considerano un chatbot come un'applicazione. Innanzitutto, mappano il processo aziendale. Questo metodo include la sequenza di attività che un utente deve completare, i sistemi da cui dipende ciascuna attività e le prove necessarie per prendere una decisione. Evidenzia inoltre le regole per le eccezioni di routing e i punti in cui un umano deve esaminare o approvare l'output.
I team utilizzano quindi watsonx Orchestrate per coordinare le fasi, i sistemi, i modelli e le consegne giusti. Questo approccio mantiene deterministico il lavoro prevedibile, riservando l'AI alle attività in cui la comprensione del linguaggio crea valore.
L'applicazione Lexxari di Claims Connection Group mostra questo schema nella revisione delle polizze assicurative. Il linguaggio delle polizze spesso diffonde limiti di copertura, esclusioni, condizioni ed eccezioni su documenti molto lunghi. Lexxari separa i passaggi: un utente carica una policy, seleziona un tipo di danno, attiva il riconoscimento ottico dei caratteri quando necessario e genera uno smart sheet da una griglia di domande fissa.
Per le domande aperte, AskLexxari utilizza retrieval-augmented generation, o RAG, che restringe l'input del modello a prove specifiche per policy. Watsonx Orchestrate collega l'esperienza conversazionale ai dati di policy, ai servizi backend e alle fasi di grounding del sorgente. Questo processo contribuisce a comprimere il lavoro, che può richiedere fino a 45 minuti, in un percorso di revisione più rapido che gli utenti addestrati possono verificare.
Maggiori informazioni sul caso d'uso e sull'architettura di Claims Connection Group
Il fornitore di soluzioni AI Knockri applica lo stesso principio alle assunzioni strutturate. L'azienda utilizza watsonx Orchestrate per coordinare il lancio delle valutazioni, le interazioni con i candidati, i promemoria, la programmazione, l'instradamento, il tracciamento del completamento e le eccezioni. Il livello di orchestrazione coordina il processo; non agisce come un decisore di assunzioni senza vincoli.
Questo limite ha aiutato Knockri a ridurre i tempi di assunzione di oltre il 60%. Ha inoltre ridotto il workload dei recruiter fino a un giorno per ciclo di assunzione e ha ottenuto un punteggio di soddisfazione dei candidati di 4,7 su 5.
Scopri di più sul caso d'uso e sull'architettura di Knockri
Dynamiq applica lo stesso modello workflow-first alla ricerca legale, in cui il lavoro dipende da qualcosa di più della semplice generazione di una risposta plausibile. Un utente presenta una domanda legale o contrattuale, la richiesta viene classificata e viene selezionato il percorso di ricerca giusto. Successivamente, vengono recuperati i documenti e le clausole rilevanti e il risultato è strutturato in modo che un professionista legale possa esaminare il ragionamento prima ancora di agire in base ad esso.
watsonx Orchestrate aiuta a coordinare questi passaggi instradando il lavoro tra gli agenti, invocando le giuste funzioni di ricerca e mantenendo il workflow legale accessibile attraverso un'esperienza di chat coerente.
Questa struttura permette a Dynamiq di mantenere richieste semplici su un percorso diretto, instradando lavori più complessi, come l'analisi comparativa dei contratti o il punteggio di conformità a livello di clausola, ad agenti progettati per una ricerca più approfondita.
Dynamiq ha inoltre importato il suo workflow di ricerca legale multi-agente in watsonx Orchestrate come agente esterno, così gli utenti autorizzati possono avviare lo stesso workflow e coordinarlo insieme ad altri agenti aziendali.
Il workflow ha ridotto il tempo di revisione dei contratti da 90 a 45 minuti, i tempi di risposta alle richieste aziendali da due giorni a un'ora e l'identificazione delle clausole da 20 a due minuti. Il risultato non è solo un'esperienza di ricerca più rapida; è un workflow legale che segue i passaggi di cui i professionisti hanno già bisogno per fidarsi, rivedere e utilizzare l'output.
Maggiori informazioni sul caso d'uso e sull'architettura di Dynamiq
L'AI agentica è più efficace in produzione quando gli agenti sanno quali informazioni possono utilizzare, da dove provengono e chi può vedere l'output. watsonx Orchestrate supporta questo modello attraverso fonti di conoscenza, strumenti, connessioni e workflow.
Gli strumenti consentono agli agenti di interrogare i dati, creare documenti o eseguire transazioni. Le connessioni gestiscono metodi di autenticazione come token portatori, chiavi API, OAuth e credenziali chiave-valore. Questo metodo offre agli sviluppatori un modo pratico per collegare gli agenti ai sistemi aziendali senza trasformare ogni integrazione in una build una tantum.
MyLÚA Health ha costruito la sua piattaforma di cure perinatali attorno a un contesto controllato. La piattaforma supporta i genitori prima, durante e dopo la gravidanza, fornendo al contempo a doule, équipe di assistenza, datori di lavoro e piani di stato di salute migliori segnali su esigenze che spesso passano inosservate. watsonx Orchestrate gestisce l'esecuzione degli agenti e l'invocazione degli strumenti, mentre IBM watsonx.ai gestisce risposte le concrete attraverso la RAG, supportate da contenuti accurati su gravidanza, assistenza post-parto, allattamento, stato di salute e nutrizione.
L'architettura mantiene le informazioni di identificazione personale e le informazioni sanitarie protette fuori dai modelli linguistici di grandi dimensioni attraverso il consenso e la tokenizzazione basati sui ruoli. Il valore di questo confine di fiducia si riflette nell'esperienza utente: il 79% degli utenti ha dichiarato di sentirsi a proprio agio nel condividere informazioni sensibili.
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ViClinic utilizza watsonx Orchestrate per coordinare gli agenti tramite workflow sanitari che spesso comprendono più team, sistemi e punti di approvazione. Il suo sistema operativo per l'assistenza sanitaria agentica offre agli agenti un contesto clinico condiviso che fornisce la base per l'accoglienza, la documentazione, la pre-autorizzazione, il coordinamento delle cure, la codifica, la gestione del ciclo dei ricavi e il follow-up.
Orchestrate aiuta a instradare le attività all'agente giusto, attivare gli strumenti giusti e gestire i passaggi di consegna. Con questo approccio, il lavoro può seguire il percorso di cura senza costringere i medici a reinserire le stesse informazioni in sistemi diversi.
Il livello di governance controlla chi può utilizzare ogni agente, a quali dati ciascun agente può accedere, quali approvazioni sono richieste e come viene registrata ogni azione. I clinici avviano il lavoro sugli agenti e revisionano gli output prima ancora che le informazioni fluiscano nei registri o nei sistemi esterni. ViClinic riporta aumenti di efficienza fino al 20% riducendo l'inserimento ripetuto dei dati, migliorando la preparazione alla pre-autorizzazione e coordinando il lavoro lungo tutto il percorso assistenziale.
Scopri di più sul caso d'uso e sull'architettura di ViClinic
Il fornitore di soluzioni dati Brighthive mostra perché il contesto governato è importante anche prima che gli agenti rispondano alle domande. BrightAgent coordina gli agenti specializzati in acquisizione, qualità, governance, progettazione, analisi e visualizzazione, in modo che i dati aziendali disordinati diventino utilizzabili per i workflow AI a valle.
Supporta oltre 600 connettori dati precostituiti tramite Airbyte e applica policy, qualità, lineage e controlli di accesso prima ancora che gli agenti utilizzino i dati. Con watsonx Orchestrate, è possibile distribuire BrightAgent tramite il catalogo degli agenti, in modo che le aziende possano utilizzare la preparazione dei dati governata all'interno di un livello di orchestrazione più ampio.
Maggiori informazioni sul caso d'uso e sull'architettura di Brighthive
Il terzo schema che si manifesta costantemente nelle implementazioni dei clienti è la riutilizzabilità. watsonx Orchestrate crea più valore quando i team possono riutilizzare agenti, strumenti, fonti di conoscenza e modelli di integrazione in diversi workflow.
Supporta la distribuzione SaaS gestita su IBM Cloud, AWS e AWS GovCloud, oltre alla distribuzione on-premise tramite IBM Cloud Pak for Data o IBM Software Hub. Supporta anche agenti esterni tramite protocolli come chat esterna e Agent-to-Agent, o A2A, in modo che gli agenti creati al di fuori di Orchestrate possano collaborare con agenti nativi.
CrushBank mostra come il riutilizzo cambi l'economia dell'adozione dell'AI. La sua piattaforma di servizi IT utilizza watsonx.data , watsonx.ai, watsonx Orchestrate e IBM Cloud per classificare i ticket, impostare la priorità, incorporare il contesto aziendale e indirizzare il lavoro al team o all'ingegnere giusto. watsonx Orchestrate funge da livello di orchestrazione per gli agenti che recuperano dati, chiamano strumenti a valle ed eseguono i workflow. Il risultato è una riduzione di circa il 25% del tempo medio di risoluzione e un aumento del 20% della risoluzione alla prima chiamata. Queste metriche sono direttamente correlate ai costi di supporto, alla capacità ingegneristica e alla soddisfazione degli utenti.
CrushBank mostra anche perché l'esperienza utente integrata è importante. Lo stesso livello di dati e agenti può apparire in un'interfaccia web, all'interno di sistemi di gestione dei servizi IT come ConnectWise o tramite strumenti di collaborazione come Microsoft Teams e Slack. Questa strategia mantiene l'AI all'interno degli strumenti che già utilizzano i team di supporto, consentendo inoltre a CrushBank di estendere la stessa infrastruttura, attualmente utilizzata solo per il supporto IT, alla modernizzazione di applicazioni legacy, alla gestione dei sinistri assicurativi e alla fatturazione medica.
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Avid Solutions applica il modello di riutilizzo ai procurement del settore pubblico tramite GovPulse.io. L'applicazione aggrega i segnali di procurement federali, statali, di contea e municipali, quindi utilizza watsonx Orchestrate per coordinare le chiamate agli strumenti e gestire la pipeline di risposta dalla query all'output. Indicizza 13.662 domini statali, di contea e comunali in tutti i 50 stati, integra fonti come SAM.gov e USAspending.gov e aiuta le piccole imprese che lavorano con il governo a individuare le opportunità in anticipo. Avid stima che gli utenti abbiano ridotto i tempi di ricerca manuale di circa il 70%, fornendo ai team più piccoli informazioni sul procurement senza dover ricorrere a una funzione di analisi dedicato.
Scopri di più sul caso d'uso e sull'architettura di Avid
Dynamiq mostra inoltre come il riutilizzo consenta a un workflow di agenti specializzati di scalare in una funzionalità aziendale più ampia. Dopo aver sviluppato il suo workflow di ricerca legale multi-agente, Dynamiq l'ha importato in watsonx Orchestrate come agente esterno tramite un'API. Questo permette agli utenti autorizzati di utilizzare lo stesso workflow di ricerca legale tramite chat invece di ricostruirlo per ogni interfaccia, team o sistema aziendale.
Orchestrate può quindi coordinare quell'agente esterno insieme ad agenti collegati a sistemi come SAP, Salesforce e ServiceNow.
Il risultato è un modello riutilizzabile: il ragionamento legale specializzato rimane intatto, mentre i team IT e di conformità ottengono un livello di orchestrazione comune che possono osservare, governare ed estendere a nuovi caso d'uso.
In queste distribuzioni, watsonx Orchestrate offre ai team un modo pratico per far seguire agli agenti un vero workflow aziendale. Aiuta a radicare le azioni in un contesto affidabile e a riutilizzare gli stessi agenti, strumenti e modelli di integrazione attraverso nuovi casi d'uso. Questo equilibrio aiuta a mantenere il controllo della logica deterministica laddove le regole contano e aggiunge la recensione umana laddove l'accuratezza o la conformità lo richiedono. Offre inoltre ai team una base che possono estendere senza trasformare ogni implementazione in una ricostruzione personalizzata. È anche per questo che lo stesso prodotto può supportare diversi casi d'uso, dall'analisi delle polizze assicurative all'assunzione, fino all'assistenza sanitaria.
Per sviluppatori e product manager tecnici, la lezione di distribuzione è coerente:
Per i clienti, i benefici si traducono in metriche operative migliori e TCO inferiore, come chiaramente supportato dagli esempi dei clienti:
Per gli utenti, l'impatto è semplice e chiaro:
Watsonx Orchestrate contribuisce a rendere possibile tutto questo, offrendo ai team un metodo ripetibile per connettere gli agenti a dati affidabili, instradare il lavoro tra i sistemi e attivare gli strumenti appropriati.