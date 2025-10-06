Guardium Data Protection 12.2: ottenere la conformità continua

La conformità è passata dall'essere un requisito periodico a un'aspettativa continua.
Le aziende devono dimostrare affidabilità ogni giorno, non solo durante gli audit annuali. Allo stesso tempo, i dati aziendali continuano a espandersi in termini di volume, valore e vulnerabilità, includendo sistemi on-premise, ambienti cloud diversificati, applicazioni SaaS e formati strutturati e non strutturati. Questa espansione incontrollata aumenta i rischi, introduce sfide di governance e rende la visibilità più difficile da raggiungere.
IBM Guardium Data Protection 12.2 risolve queste sfide facendo convergere la conformità continua con nuove funzionalità di sicurezza, monitoraggio e operatività. Questa versione stabilisce una base in cui la supervisione è automatizzata, misurabile e intelligente, mentre la visibilità si estende senza problemi agli ambienti ibridi.
La conformità non è più un processo periodico, bensì è un processo continuo. Soprattutto, non si tratta solo di superare l'audit. Esistono normative per ridurre i rischi aziendali, come quelli finanziari, operativi e legati alla reputazione. Le organizzazioni che considerano la conformità come una disciplina continua di gestione del rischio sono in una posizione migliore per prevenire incidenti costosi e mantenere la fiducia, non solo per soddisfare i revisori una volta all'anno.
Guardium trasforma la conformità da un affanno annuale a uno stato costante di preparazione con:
Questo modello continuo riduce lo sforzo manuale, rafforza la supervisione e garantisce la disponibilità agli audit in ogni momento. La conformità diventa sia un fattore abilitante aziendale che una strategia proattiva di riduzione del rischio: misurata, visibile e integrata.
Basandosi sulla conformità continua, l'ultima versione di Guardium Data Protection 12.2 ne estende il valore con nuove potenti funzionalità, progettate per migliorare la sicurezza, semplificare le operazioni e scalare la supervisione in ambienti di dati ibridi.
Guardium Data Protection 12.2 introduce anche nuove funzionalità che rafforzano la sicurezza, semplificano le operazioni e supportano le aziende su larga scala:
Questi miglioramenti estendono la capacità di Guardium Data Protection di proteggere i dati durante tutto il loro ciclo di vita, garantendo che la supervisione, le prestazioni e la governance si adattino alle esigenze in evoluzione dell'azienda.
Con IBM Guardium Data Protection, le organizzazioni ottengono non solo gli strumenti per soddisfare i requisiti normativi, ma anche la visibilità e l'intelligence per rafforzare l'intero livello di sicurezza. Conformità continua con una sicurezza più forte e funzionalità avanzate, senza limitarsi a tenere il passo. Questo significa essere leader.