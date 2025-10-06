Guardium Data Protection 12.2: ottenere la conformità continua

Intelligenza artificiale Automazione IT

La conformità è passata dall'essere un requisito periodico a un'aspettativa continua.

Le aziende devono dimostrare affidabilità ogni giorno, non solo durante gli audit annuali. Allo stesso tempo, i dati aziendali continuano a espandersi in termini di volume, valore e vulnerabilità, includendo sistemi on-premise, ambienti cloud diversificati, applicazioni SaaS e formati strutturati e non strutturati. Questa espansione incontrollata aumenta i rischi, introduce sfide di governance e rende la visibilità più difficile da raggiungere.

IBM Guardium Data Protection 12.2 risolve queste sfide facendo convergere la conformità continua con nuove funzionalità di sicurezza, monitoraggio e operatività. Questa versione stabilisce una base in cui la supervisione è automatizzata, misurabile e intelligente, mentre la visibilità si estende senza problemi agli ambienti ibridi.

Conformità continua: controlli, soglie e hub

La conformità non è più un processo periodico, bensì è un processo continuo. Soprattutto, non si tratta solo di superare l'audit. Esistono normative per ridurre i rischi aziendali, come quelli finanziari, operativi e legati alla reputazione. Le organizzazioni che considerano la conformità come una disciplina continua di gestione del rischio sono in una posizione migliore per prevenire incidenti costosi e mantenere la fiducia, non solo per soddisfare i revisori una volta all'anno.

Guardium trasforma la conformità da un affanno annuale a uno stato costante di preparazione con:

  • Controlli di conformità: consentono alle organizzazioni di mappare direttamente gli standard interni e le normative esterne al framework e alla policy di monitoraggio di Guardium. Requisiti come la registrazione delle attività, il controllo delle modifiche e le revisioni degli accessi sono legati ai processi operativi, non a documenti statici.
  • Soglie di conformità: misurano le prestazioni rispetto alle aspettative definite. Che si tratti di monitorare il tempo impiegato per chiudere le attività del workflow o la percentuale di controlli in regola, le soglie evidenziano le deviazioni prima che siano rilevate come problemi durante gli audit.
  • Hub di conformità: consolida la visibilità in un'unica dashboard. I CISO e i responsabili della conformità possono vedere immediatamente dove i controlli sono efficaci, dove il rischio è in crescita e dove è necessaria attenzione.

Questo modello continuo riduce lo sforzo manuale, rafforza la supervisione e garantisce la disponibilità agli audit in ogni momento. La conformità diventa sia un fattore abilitante aziendale che una strategia proattiva di riduzione del rischio: misurata, visibile e integrata.

Basandosi sulla conformità continua, l'ultima versione di Guardium Data Protection 12.2 ne estende il valore con nuove potenti funzionalità, progettate per migliorare la sicurezza, semplificare le operazioni e scalare la supervisione in ambienti di dati ibridi.

Nuove funzionalità in arrivo con la versione 12.2

Guardium Data Protection 12.2 introduce anche nuove funzionalità che rafforzano la sicurezza, semplificano le operazioni e supportano le aziende su larga scala:

  • Scansione cloud accelerata con uno scanner containerizzato: rilevamento delle vulnerabilità più rapido ed efficiente per gli ambienti cloud, al fine di ridurre al minimo l'esposizione e migliorare le prestazioni.
  • Monitoraggio centralizzato delle attività su fonti ibride: configura e gestisci il monitoraggio in modo uniforme tra fonti di dati on-premise, cloud e SaaS, per garantire che nessun ambiente sia lasciato senza protezione.
  • Operazioni semplificate con gestione centralizzata dei certificati: semplifica l'amministrazione e la distribuzione delle policy, riducendo i costi generali e migliorando la coerenza in tutta l'azienda.
  • Rilevamento in tempo reale della deriva della sicurezza e della configurazione: identifica e segnala istantaneamente le deviazioni di base, consentendo ai team di correggere i problemi prima che influiscano sulla conformità o aumentino il rischio.

Questi miglioramenti estendono la capacità di Guardium Data Protection di proteggere i dati durante tutto il loro ciclo di vita, garantendo che la supervisione, le prestazioni e la governance si adattino alle esigenze in evoluzione dell'azienda.

La conformità si evolve con l'emergere di nuovi rischi

Con IBM Guardium Data Protection, le organizzazioni ottengono non solo gli strumenti per soddisfare i requisiti normativi, ma anche la visibilità e l'intelligence per rafforzare l'intero livello di sicurezza. Conformità continua con una sicurezza più forte e funzionalità avanzate, senza limitarsi a tenere il passo. Questo significa essere leader.

