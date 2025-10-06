Guardium Data Protection 12.2: ottenere la conformità continua

Le aziende devono dimostrare affidabilità ogni giorno, non solo durante gli audit annuali. Allo stesso tempo, i dati aziendali continuano a espandersi in termini di volume, valore e vulnerabilità, includendo sistemi on-premise, ambienti cloud diversificati, applicazioni SaaS e formati strutturati e non strutturati. Questa espansione incontrollata aumenta i rischi, introduce sfide di governance e rende la visibilità più difficile da raggiungere.

IBM Guardium Data Protection 12.2 risolve queste sfide facendo convergere la conformità continua con nuove funzionalità di sicurezza, monitoraggio e operatività. Questa versione stabilisce una base in cui la supervisione è automatizzata, misurabile e intelligente, mentre la visibilità si estende senza problemi agli ambienti ibridi.