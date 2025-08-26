26 agosto 2025
Novità: siamo orgogliosi di annunciare che IBM è stata nominata Leader in The Forrester Wave™: AI Governance Solutions, Q3 2025 con watsonx.governance.
Siamo orgogliosi di questo riconoscimento; non solo per la posizione in classifica, ma perché riflette il lavoro svolto con i nostri clienti per rendere l'AI più sicura, trasparente e responsabile.
Nell'ultimo decennio, abbiamo lavorato con organizzazioni di diversi settori, in particolare quelli altamente regolamentati, per capire come si presenta in pratica l'AI responsabile. Quell'esperienza ha trasformato watsonx.governance in una soluzione che supporta non solo la gestione del rischio AI e la conformità, ma anche la valutazione, l'osservabilità, i guardrail e la governance del ciclo di vita per i sistemi AI.
Poiché le organizzazioni devono far fronte ai crescenti rischi e normative in materia di AI, insieme alla pressione per sbloccare valore dall'AI, la nostra soluzione aiuta ad allineare i team di tecnologia, business, garanzia e sicurezza attorno a framework di governance coerenti che trasformano i principi in pratica.
Forrester ha riconosciuto IBM per la nostra capacità di gestire la complessità della governance dell'AI in molti ruoli e responsabilità. La nostra strategia riflette anni di collaborazione con clienti in settori complessi e altamente regolamentati e tale esperienza è integrata in watsonx.governance.
watsonx.governance supporta le principali esigenze di governance come la gestione delle policy, la verificabilità e l'osservabilità. Inoltre, include nuove funzionalità per l'agentic AI, aiutando i team a governare un inventario di agenti e strumenti, monitorare i comportamenti degli agenti, valutare il processo decisionale e rilevare rischi come allucinazioni.
Forrester ha inoltre citato la nostra solida visione, la nostra roadmap e il nostro packaging flessibile. Crediamo che questo riconoscimento rifletta la nostra attenzione alla governance pratica e scalabile per le tecnologie AI in rapida evoluzione.
La governance dell'AI non è una sfida per un solo reparto; richiede la collaborazione tra i team di ingegneria, legale, conformità, rischio, sicurezza, dati e aziendali. Il nostro obiettivo con watsonx.governance è rafforzare tale collaborazione offrendo strumenti che supportino la gestione delle politiche, la verificabilità e la trasparenza durante tutto il ciclo di vita dell'AI.
Man mano che IBM e altre organizzazioni investono di più nella governance dell'AI, la percezione di queste soluzioni sta cambiando. Non sono più visti solo come strumenti di conformità o costi aziendali, ma come fattori abilitanti essenziali per scalare l'AI e sbloccare valore dai dati. Infatti:
Il 27% delle aziende Fortune 500 cita la regolamentazione dell'AI come un rischio nei propri rapporti annuali (WSJ/2024).
Il 68% dei CEO intervistati afferma che la governance per l'AI generativa deve essere integrata nella fase di progettazione (IBV/2025).
Il 65% dei responsabili dei dati in una recente conferenza di Gartner ha indicato la governance dei dati come obiettivo principale per il 2024 (IBV/2025).
Ci siamo concentrati anche sulla preparazione e sulla gestione dei rischi emergenti. Man mano che i sistemi AI diventano più autonomi, con gli agenti che prendono decisioni, interagiscono con gli strumenti e intraprendono azioni in modo indipendente, la governance deve evolversi per garantire che questi agenti seguano gli obiettivi aziendali, gli standard politici e le aspettative di sicurezza
Abbiamo aggiunto 3 nuove funzionalità per aiutare i team a gestire questi agenti in modo più efficace:
Un inventario centralizzato degli strumenti e degli agenti utilizzati dai tuoi team, arricchito con metadati di governance come proprietà, descrizioni e cronologia di utilizzo. Gli utenti possono confrontare gli asset fianco a fianco utilizzando metriche di valutazione, come qualità, costi, latenza e prestazioni, per prendere decisioni migliori sul riutilizzo e l'adozione, riducendo il rischio di funzionalità non controllate o duplicate
I valutatori aiutano a misurare le prestazioni della tua applicazione agentica durante lo sviluppo. Il nostro SDK offre metriche predefinite come fedeltà, pertinenza del contesto e pertinenza delle risposte. Queste metriche possono essere utilizzate in-the-loop (durante il flusso dell'agente per controllarne la logica o come punti decisionali) o offline (dopo il flusso dell'agente per valutare la qualità complessiva dell'agente). Utilizzando un semplice approccio basato su decoratori che utilizza una sola riga per richiamare il valutatore aggiunto a ciascun nodo dell'agente, la valutazione diventa facile da implementare. Ciò aiuta gli sviluppatori a creare applicazioni di qualità superiore, più resilienti, affidabili e pronte per la convalida e la produzione.
Il monitoraggio della sperimentazione fornisce una visibilità completa sulle prestazioni degli agenti e degli strumenti nel tempo, dallo sviluppo all'implementazione. I team possono registrare le esecuzioni, confrontare i risultati e classificare le configurazioni utilizzando metriche personalizzate aziendali, di sicurezza e di qualità, facilitando la scelta dell'approccio più performante in base ai dati delle metriche.
I clienti affermano costantemente che watsonx.governance li aiuta a scalare l'AI con sicurezza. Ad esempio:
La United States Tennis Association (USTA) ha utilizzato watsonx per creare caratteristiche come resoconti delle partite e telecronache AI per gli US Open. Hanno sottolineato come gli strumenti di governance abbiano contribuito a garantire che i loro modelli fossero performanti, conformi e allineati agli obiettivi editoriali.
Deloitte ha evidenziato come watsonx.governance supporti l'adozione di un'AI responsabile, aiutando i clienti a incorporare fiducia e trasparenza nei loro workflow AI.
Il report di Forrester sottolinea specificamente che i clienti IBM apprezzano "la capacità di allineare i team tecnologici, aziendali, legali e addetti ai rischi su policy e approvazioni", una funzionalità che sta diventando sempre più critica con l'espansione dell'AI nelle organizzazioni.
Man mano che questi clienti ampliano i loro sforzi relativi all'AI, chiedono valutazioni più approfondite del rischio dei modelli; feedback che stanno plasmando attivamente la nostra roadmap dei prodotti e le future funzionalità.
Mentre le organizzazioni cercano modi pratici per conferire coerenza, controllo e visibilità allo sviluppo degli agenti, la domanda per il nostro Governed Agentic Catalog continua a crescere. Aiuta i team a gestire l'utilizzo, la derivazione e il riutilizzo degli strumenti tra i progetti, facilitando la scalabilità in modo responsabile pur mantenendo la supervisione. Anche il monitoraggio della produzione e i guardrail per l'agentic AI sono molto richiesti e abbiamo nuove caratteristiche nella nostra roadmap per affrontare queste aree.
La governance non riguarda solo la conformità, ma l'uso efficiente, sicuro e affidabile di tecnologie come l'AI. Come ha riconosciuto Forrester nominando IBM Leader, la nostra esperienza lavorando con clienti in settori complessi e regolamentati ha plasmato una soluzione che incontra le sfide odierne della governance dell'AI e si prepara per quelle di domani.
Man mano che l'intelligenza artificiale continua a evolversi, ci impegniamo ad aiutare i nostri clienti a prevenire i rischi, sbloccando al contempo il valore di queste tecnologie. watsonx.governance è stato costruito tenendo conto della complessità del mondo reale, con l'automazione per scalare e una roadmap plasmata dalle esigenze pratiche delle organizzazioni che implementano un'AI responsabile.
Per saperne di più su come watsonx.governance può aiutare la tua organizzazione, contatta il nostro team per una demo dal vivo.