Mentre le organizzazioni cercano modi pratici per conferire coerenza, controllo e visibilità allo sviluppo degli agenti, la domanda per il nostro Governed Agentic Catalog continua a crescere. Aiuta i team a gestire l'utilizzo, la derivazione e il riutilizzo degli strumenti tra i progetti, facilitando la scalabilità in modo responsabile pur mantenendo la supervisione. Anche il monitoraggio della produzione e i guardrail per l'agentic AI sono molto richiesti e abbiamo nuove caratteristiche nella nostra roadmap per affrontare queste aree.

La governance non riguarda solo la conformità, ma l'uso efficiente, sicuro e affidabile di tecnologie come l'AI. Come ha riconosciuto Forrester nominando IBM Leader, la nostra esperienza lavorando con clienti in settori complessi e regolamentati ha plasmato una soluzione che incontra le sfide odierne della governance dell'AI e si prepara per quelle di domani.

Man mano che l'intelligenza artificiale continua a evolversi, ci impegniamo ad aiutare i nostri clienti a prevenire i rischi, sbloccando al contempo il valore di queste tecnologie. watsonx.governance è stato costruito tenendo conto della complessità del mondo reale, con l'automazione per scalare e una roadmap plasmata dalle esigenze pratiche delle organizzazioni che implementano un'AI responsabile.

Per saperne di più su come watsonx.governance può aiutare la tua organizzazione, contatta il nostro team per una demo dal vivo.

Scarica qui il report