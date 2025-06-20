20 giugno 2025
Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1 e Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 sono ora disponibili a livello generale. Dalla lancio, IBM Db2 Analytics Accelerator (IDAA) e Accelerator Loader sono stati fondamentali per le Organizzazioni che desiderano migliorare le proprie funzionalità analytics e migliorare il processo-decisionale. Insieme, hanno consentito di ottenere insight più rapidi dai dati, ridotto i costi e migliorato l'agilità aziendale, potenziando le aziende in numerosi modi:
Le versioni aggiornate di queste offerte esistenti come Db2 Analytics Accelerator per z/OS 8.1 e Analytics Accelerator Loader per z/OS 3.1 sono soluzioni rivoluzionarie che consentiranno ai clienti di eseguire query ad alta velocità su workload analitici complessi, extended alta disponibilità e stato di salute esterno monitoraggio.
L'ultima versione di IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS, la versione 8.1, introduce diverse nuove funzionalità e miglioramenti, tra cui:
Le funzionalità relative alla replica Changed Data Capture (CDC), al plug-in Accelerator Studio per Data Studio e alla distribuzione su IBM Integrated Analytics System (IIAS) non sono più disponibili in quest'ultima offerta.
Il nuovo IBM Db2 Analytics Accelerator Loader per z/OS 3.1 offre numerose funzionalità chiave, tra cui:
Le IBM Db2 Analytics Accelerator per z/OS 8.1 e l'IBM Db2 Analytics Accelerator Loader per z/OS 3.1 sono soluzioni potenti che consentono alle Organizzazioni di sfruttare appieno il potere dei propri dati.
Sfruttando i più recenti progressi nella tecnologia, le organizzazioni possono ottenere insight in tempo reale, ridurre i costi e migliorare il processo decisionale. Che Lei stia cercando di migliorare le sue funzionalità di analytics o semplicemente di rimanere all'avanguardia, IBM Db2 Analytics Accelerator and Loader sono le soluzioni perfette.
