20 giugno 2025

Autori

Mohamed Elmougi

Product Manager- IBM Z Data and AI

Nishant Kumar Sinha

Product Marketing Manager, Data Gate & AI on Z

IBM

Nick Oropall

Program Director, Product Marketing, Databases, Data, and AI

Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1 e Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 sono ora disponibili a livello generale. Dalla lancio, IBM Db2 Analytics Accelerator (IDAA) e Accelerator Loader sono stati fondamentali per le Organizzazioni che desiderano migliorare le proprie funzionalità analytics e migliorare il processo-decisionale. Insieme, hanno consentito di ottenere insight più rapidi dai dati, ridotto i costi e migliorato l'agilità aziendale, potenziando le aziende in numerosi modi:

  • IBM Db2 Analytics Accelerator ha consentito ai nostri clienti di eseguire query analitiche ad alta velocità utilizzando dati IBM Z quasi in tempo reale, aiutandoli a a) integrare Db2 for z/OS eseguendo ogni workload di query in modo efficiente nel suo ambiente ottimale, su Db2 for z/OS o sull'Accelerator; e b) fornire analisi ad alta velocità di preziosi dati aziendali senza costosi Extract-Transform-Load (ETL), consentendo alle organizzazioni di elaborare analisi quasi in tempo reale dai dati transazionali correnti senza influire sui carichi di lavoro transazionali.
  • IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS è stato un potente strumento per facilitare il caricamento dei dati in IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS o Db2 for z/OS, da una varietà di fonti, tra cui mainframe o non mainframe, relazionali o non relazionali e remote. The Loader ha semplificato il processo riducendo i passaggi manuali e consentendo un caricamento efficiente dei dati.

Le versioni aggiornate di queste offerte esistenti come Db2 Analytics​ Accelerator per z/OS 8.1 e Analytics Accelerator Loader per z/OS 3.1 sono soluzioni rivoluzionarie che consentiranno ai clienti di eseguire query ad alta velocità su workload analitici complessi, extended alta disponibilità e stato di salute esterno monitoraggio.

Nuovi miglioramenti in Db2 Analytics Accelerator 8.1

L'ultima versione di IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS, la versione 8.1, introduce diverse nuove funzionalità e miglioramenti, tra cui:

  • Supporto per i dati Large Object (LOB): con un piano di distribuzione graduale, i dati Large Object (LOB) sono stati accelerati allo stesso modo dei dati strutturati tradizionali supportati solo con IBM Db2 13.​ Questo aiuta ad espandere la copertura dei tipi di dati supportati, sbloccando più casi d'uso per l'Accelerator.​
  • Copia delle tabelle: la possibilità di copiare le tabelle da un acceleratore a un altro elimina l'elaborazione duplicata su più acceleratori, con conseguente miglioramento delle prestazioni e riduzione del consumo della CPU su IBM Z. Le tabelle supportate sono le tabelle accelerator-shadow, le tabelle accelerator-archive e le tabelle solo acceleratore (AOT).
  • Infrastruttura di monitoraggio unificata: un'infrastruttura di monitoraggio integrata fornisce un magazzino di monitoraggio unificato, consolidando tutti i dati di monitoraggio in un unico archivio coeso.

Le funzionalità relative alla replica Changed Data Capture (CDC), al plug-in Accelerator Studio per Data Studio e alla distribuzione su IBM Integrated Analytics System (IIAS) non sono più disponibili in quest'ultima offerta.

Nuovi miglioramenti in Db2 Analytics Accelerator Loader 3.1

Il nuovo IBM Db2 Analytics Accelerator Loader per z/OS 3.1 offre numerose funzionalità chiave, tra cui:

  • Supporta IBM Db2 Analytics Accelerator 7.5.x e 8.1.
  • Consente a Db2 Analytics Accelerator Loader di essere scoperto da IBM Db2 Administration Foundation for z/OS e IBM Unified Management Server for z/OS.
  • Fornisce un monitoraggio dello stato di salute per aiutare a monitorare e gestire i processi di carico esterni.
  • Dà agli utenti un maggiore controllo su un carico esterno o ad alta disponibilità su diversi acceleratori in caso di gestione dei guasti.
  • Supporta il tipo di dati decimale a virgola mobile (DECFLOAT).

Sblocca il pieno potenziale dei tuoi dati Z

Le IBM Db2 Analytics Accelerator per z/OS 8.1 e l'IBM Db2 Analytics Accelerator Loader per z/OS 3.1 sono soluzioni potenti che consentono alle Organizzazioni di sfruttare appieno il potere dei propri dati.

Sfruttando i più recenti progressi nella tecnologia, le organizzazioni possono ottenere insight in tempo reale, ridurre i costi e migliorare il processo decisionale. Che Lei stia cercando di migliorare le sue funzionalità di analytics o semplicemente di rimanere all'avanguardia, IBM Db2 Analytics Accelerator and Loader sono le soluzioni perfette.

