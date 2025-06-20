Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1 e Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 sono ora disponibili a livello generale. Dalla lancio, IBM Db2 Analytics Accelerator (IDAA) e Accelerator Loader sono stati fondamentali per le Organizzazioni che desiderano migliorare le proprie funzionalità analytics e migliorare il processo-decisionale. Insieme, hanno consentito di ottenere insight più rapidi dai dati, ridotto i costi e migliorato l'agilità aziendale, potenziando le aziende in numerosi modi:

IBM Db2 Analytics Accelerator ha consentito ai nostri clienti di eseguire query analitiche ad alta velocità utilizzando dati IBM Z quasi in tempo reale, aiutandoli a a) integrare Db2 for z/OS eseguendo ogni workload di query in modo efficiente nel suo ambiente ottimale, su Db2 for z/OS o sull'Accelerator; e b) fornire analisi ad alta velocità di preziosi dati aziendali senza costosi Extract-Transform-Load (ETL), consentendo alle organizzazioni di elaborare analisi quasi in tempo reale dai dati transazionali correnti senza influire sui carichi di lavoro transazionali.

IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS è stato un potente strumento per facilitare il caricamento dei dati in IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS o Db2 for z/OS, da una varietà di fonti, tra cui mainframe o non mainframe, relazionali o non relazionali e remote. The Loader ha semplificato il processo riducendo i passaggi manuali e consentendo un caricamento efficiente dei dati.

Le versioni aggiornate di queste offerte esistenti come Db2 Analytics​ Accelerator per z/OS 8.1 e Analytics Accelerator Loader per z/OS 3.1 sono soluzioni rivoluzionarie che consentiranno ai clienti di eseguire query ad alta velocità su workload analitici complessi, extended alta disponibilità e stato di salute esterno monitoraggio.