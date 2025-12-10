Intelligenza artificiale Automazione IT

Da Match 360 a IBM® Master Data Management: inizia una nuova era

IBM® Match 360 è diventato IBM Master Data Management (MDM), la prossima fase nell'evoluzione del nostro portfolio InfoSphere MDM.

Pubblicato il 10 dicembre 2025
By Katie Kupec and Lin Alzein

IBM Match 360 è diventato IBM Master Data Management (MDM), la fase successiva dell'evoluzione del nostro portafoglio InfoSphere MDM. Questo avanzamento porta avanti i principi di fiducia e le funzionalità dimostrate che già conosci, introducendo al contempo miglioramenti moderni per affrontare le sfide dei dati di oggi.

Perché il Master Data Management è importante oggi

I dati sono alla base di ogni decisione aziendale e interazione con i clienti. Tuttavia, le organizzazioni spesso si trovano ad affrontare record frammentati, incoerenti e duplicati tra i sistemi. Per molte organizzazioni, i dati esistono ancora in compartimenti frammentati, dove diversi dipartimenti o sistemi memorizzano i dati in modo indipendente per le proprie esigenze individuali, portando a informazioni incoerenti e costi crescenti.

Dati incompleti, obsoleti ed errati influenzano il processo decisionale e l'efficienza operativa. I dati perdono di attendibilità, i team non sanno quali sono più accurati e più recenti, e i team devono fare i conti con una scarsa qualità dei dati che porta a inefficienze, costi inutili e opportunità perse.

IBM Master Data Management risolve queste sfide:

  • Abbattendo i silos di dati: utilizza l'abbinamento basato su ML per unificare i dati tra i silo, creando viste affidabili a 360° delle entità.
  • Svelando le relazioni complesse tra i dati: identifica e gestisce le relazioni tra le entità per costruire viste complete e collegate.
  • Applicando la governance e la gestione dei dati: fornisce strumenti integrati di stewardship con audit trail e linee guida ML per le decisioni di abbinamento.
  • Fornire scalabilità e prestazioni: implementa su un'architettura SaaS o ibrida basata su cloud, scalabile e ottimizzata per velocità e agilità.

La prossima evoluzione delle funzionalità di master data di IBM

Distribuita per essere implementata dove si trovano i nostri clienti e flessibile per adattarsi all'evoluzione delle esigenze aziendali, IBM Master Data Management aiuta a generare valore aziendale, aiutando i nostri clienti a:

  • Adattarsi alle mutevoli esigenze aziendali: crea viste complete a 360° multi-dominio che si adattano alla tua organizzazione. Personalizza facilmente i tuoi modelli di gestione dei dispositivi mobili (MDM) per allinearli all'evoluzione dei requisiti a valle.
  • Ridurre il rischio e costruire fiducia nei dati: migliora la precisione dell'abbinamento tramite machine learning, standardizzazione dei dati e verifica. Garantire un abbinamento flessibile supportato da solidi controlli di qualità dei dati.
  • Automatizzare l'abbinamento dei record: utilizza il matching basato sull'AI per unificare i dati master tra i domini, offrendo una singola fonte affidabile senza sforzo manuale.
  • Raggiungere e monitorare la qualità dei dati: elimina duplicati e incongruenze. Accedi a dati puliti, accurati e specifici per il contesto, ottimizzati per i tuoi casi d'uso aziendali.
  • Aumentare la produttività: potenzia i team con strumenti no-code, algoritmi intelligenti e integrazione AI, semplificando i workflow e accelerando la consegna di dati affidabili.
  • Accelerare le informazioni: connettiti e fornisci i dati master in modo fluido per alimentare iniziative di AI, machine learning e analytics per un processo decisionale più rapido.
  • Ottenere dati accurati più velocemente con il Machine Learning integrato: riduci i costi amministrativi e migliora la precisione delle corrispondenze con modelli pre-addestrati progettati per prestazioni su scala aziendale.

Ottieni dati affidabili più velocemente

IBM Master Data Management offre maggiore trasparenza, flessibilità e controllo, tutto all'interno di una moderna architettura cloud-native. Sia che ti concentri sulla conformità, sull'efficienza operativa o sull'esperienza del cliente, questi miglioramenti e nuove funzionalità ti aiuteranno a ottenere più rapidamente dati affidabili.

