Da Match 360 a IBM® Master Data Management: inizia una nuova era

I dati sono alla base di ogni decisione aziendale e interazione con i clienti. Tuttavia, le organizzazioni spesso si trovano ad affrontare record frammentati, incoerenti e duplicati tra i sistemi. Per molte organizzazioni, i dati esistono ancora in compartimenti frammentati, dove diversi dipartimenti o sistemi memorizzano i dati in modo indipendente per le proprie esigenze individuali, portando a informazioni incoerenti e costi crescenti.

Dati incompleti, obsoleti ed errati influenzano il processo decisionale e l'efficienza operativa. I dati perdono di attendibilità, i team non sanno quali sono più accurati e più recenti, e i team devono fare i conti con una scarsa qualità dei dati che porta a inefficienze, costi inutili e opportunità perse.

IBM Master Data Management risolve queste sfide: