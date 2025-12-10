Da Match 360 a IBM® Master Data Management: inizia una nuova era
IBM Match 360 è diventato IBM Master Data Management (MDM), la fase successiva dell'evoluzione del nostro portafoglio InfoSphere MDM. Questo avanzamento porta avanti i principi di fiducia e le funzionalità dimostrate che già conosci, introducendo al contempo miglioramenti moderni per affrontare le sfide dei dati di oggi.
I dati sono alla base di ogni decisione aziendale e interazione con i clienti. Tuttavia, le organizzazioni spesso si trovano ad affrontare record frammentati, incoerenti e duplicati tra i sistemi. Per molte organizzazioni, i dati esistono ancora in compartimenti frammentati, dove diversi dipartimenti o sistemi memorizzano i dati in modo indipendente per le proprie esigenze individuali, portando a informazioni incoerenti e costi crescenti.
Dati incompleti, obsoleti ed errati influenzano il processo decisionale e l'efficienza operativa. I dati perdono di attendibilità, i team non sanno quali sono più accurati e più recenti, e i team devono fare i conti con una scarsa qualità dei dati che porta a inefficienze, costi inutili e opportunità perse.
IBM Master Data Management risolve queste sfide:
Distribuita per essere implementata dove si trovano i nostri clienti e flessibile per adattarsi all'evoluzione delle esigenze aziendali, IBM Master Data Management aiuta a generare valore aziendale, aiutando i nostri clienti a:
IBM Master Data Management offre maggiore trasparenza, flessibilità e controllo, tutto all'interno di una moderna architettura cloud-native. Sia che ti concentri sulla conformità, sull'efficienza operativa o sull'esperienza del cliente, questi miglioramenti e nuove funzionalità ti aiuteranno a ottenere più rapidamente dati affidabili.