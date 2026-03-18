Un nuovo approccio guidato dall'intelligenza per il rilevamento e la correzione delle minacce legate all'identità.
Alla RSA Conference 2026, IBM Consulting introduce un nuovo approccio al rilevamento e alla correzione delle minacce legate all'identità, pensato per decisioni più rapide e risposte guidate.
Per anni, l'identità è stata trattata come un problema di controllo: definire l'accesso, applicare le politiche, rivedere i diritti. Questa base è ancora importante, ma non riflette più il modo in cui si svolgono gli attacchi. Gli avversari odierni non devono forzare l'accesso: si autenticano direttamente. Sfruttano credenziali valide, account inattivi e privilegi mal utilizzati per muoversi silenziosamente negli ambienti, spesso più rapidamente di quanto i team di sicurezza possano valutare cosa stia accadendo.
Gli attacchi basati sull'identità rappresentano oggi una quota significativa delle intrusioni nel mondo reale, e molti coinvolgono account validi piuttosto che malware o exploit zero-day. L'identità non è più solo un controllo di sicurezza: rappresenta un rischio aziendale direttamente legato alla resilienza operativa, alla fiducia e alla continuità.
Questo nuovo servizio è progettato per colmare il divario tra segnali di identità e azioni decisive.
Invece di aggiungere un ulteriore livello di allerta, l'ITDR funziona come un digital worker che monitora continuamente le attività legate all'identità, interpreta i rischi e orchestra la correzione attraverso un processo strutturato e ripetibile. L'attenzione va oltre il rilevamento, verso un processo decisionale più rapido e una risposta controllata.
La maggior parte delle organizzazioni dispone già di solidi strumenti di gestione delle identità e degli accessi. La sfida non è la mancanza di segnali, ma la frammentazione.
Le attività legate all'identità sono distribuite tra directory, endpoint, piattaforme cloud e strumenti di sicurezza. I segnali arrivano a velocità diverse, in formati differenti e senza contesto condiviso. I team devono correlare manualmente gli eventi, affidarsi al giudizio individuale e passare da uno strumento all'altro, mentre gli attaccanti si muovono con velocità e sofisticazione crescenti.
I modelli di attacco più comuni basati sull'identità includono:
Individualmente, questi segnali potrebbero non destare preoccupazione immediata. Insieme, spesso indicano una compromissione attiva, ma solo se i team riescono a vedere il quadro completo in tempo. L'aumento del phishing, dell'impersonificazione e dell'abuso di credenziali basati sull'AI sta riducendo ulteriormente il periodo di tempo utile.
ITDR consolida i segnali di identità provenienti da ambienti multi-vendor in un'unica vista centralizzata del caso. I team di sicurezza e gestione delle identità e degli accessi (IAM) possono indagare sulle attività, comprendere i rischi ed eseguire la correzione, senza dover passare da uno strumento all'altro o affidarsi esclusivamente all'interpretazione manuale.
Al centro del servizio c'è un modello decisionale deterministico e spiegabile. I team possono vedere esattamente il motivo per cui viene proposta un'azione consigliata, valutare il rischio nel contesto e applicare automaticamente la correzione in base alla governance e alla politica. Ogni azione è tracciabile, verificabile e coerente.
Il workflow ITDR comprende:
Questo workflow unificato sostituisce le indagini frammentate con una risposta coerente e basata su politiche predefinite.
Per i responsabili della sicurezza, l'ITDR riduce il triage manuale, accelera il contenimento e porta coerenza ad alcune delle decisioni più complesse che i team devono affrontare sotto pressione.
Per i leader aziendali, protegge l'organizzazione dove il rischio si concentra sempre di più: attraverso le identità che consentono le operazioni, l'accesso ai clienti e la crescita digitale.
I vantaggi fondamentali includono:
L'ITDR consente alle organizzazioni di passare dalla reazione agli avvisi isolati alla gestione del rischio di identità come un processo continuo, guidato dalle informazioni.
Il servizio IBM Identity Threat Detection and Remediation viene ufficialmente lanciato alla RSA Conference 2026.
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