Alla RSA Conference 2026, IBM Consulting introduce un nuovo approccio al rilevamento e alla correzione delle minacce legate all'identità, pensato per decisioni più rapide e risposte guidate.

Per anni, l'identità è stata trattata come un problema di controllo: definire l'accesso, applicare le politiche, rivedere i diritti. Questa base è ancora importante, ma non riflette più il modo in cui si svolgono gli attacchi. Gli avversari odierni non devono forzare l'accesso: si autenticano direttamente. Sfruttano credenziali valide, account inattivi e privilegi mal utilizzati per muoversi silenziosamente negli ambienti, spesso più rapidamente di quanto i team di sicurezza possano valutare cosa stia accadendo.

Gli attacchi basati sull'identità rappresentano oggi una quota significativa delle intrusioni nel mondo reale, e molti coinvolgono account validi piuttosto che malware o exploit zero-day. L'identità non è più solo un controllo di sicurezza: rappresenta un rischio aziendale direttamente legato alla resilienza operativa, alla fiducia e alla continuità.