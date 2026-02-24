FalconStor Habanero ora disponibile su IBM Cloud Marketplace

FalconStor è entusiasta di annunciare che Habanero è ora disponibile direttamente tramite il IBM Cloud Marketplace, ampliando la disponibilità agli utenti cloud di tutto il mondo.
Oggi le organizzazioni sono sottoposte a forti pressioni per modernizzare la protezione dei dati e difendersi al contempo da minacce informatiche sempre più sofisticate. Tuttavia, molte si affidano ancora a architetture di recupero legacy che rallentano le operazioni, aumentano i rischi e generano costi inutili.
FalconStor Habanero offre un'esperienza rivoluzionaria combinando moderne funzionalità di protezione dei dati con la durabilità e la scala globale di IBM Cloud Object Storage (COS).
I modelli DR tradizionali si basano sulla gestione manuale dei supporti, su strumenti frammentati e su test DR poco frequenti, lasciando i team poco fiduciosi nella prontezza del ripristino. I sistemi connessi espongono gli ambienti alla diffusione di ransomware e al danneggiamento dei dati, senza percorsi di ripristino puliti garantiti o isolamento air-gap verificabile. A complicare la sfida, i team IT affrontano elevati costi operativi, infrastrutture invecchiate, carenze di competenze specializzate e costi cloud o di trasferimento imprevedibili, il che rende questi ambienti sia rischiosi che costosi da mantenere.
FalconStor Habanero offre backup, archiviazione e ripristino accelerati con prestazioni prevedibili, eliminando la dipendenza dai supporti fisici e riducendo significativamente i tempi di inattività. SLA di livello enterprise e un trasporto dati fino a 20 volte più veloce garantiscono una recuperabilità affidabile e testabile per gli ambienti IBM Power.
Habanero rafforza la cyber-resilience con data vault immutabili, conservazione WORM opzionale e immutabilità storage-native, garantendo punti di ripristino a prova di manomissione che bloccano la propagazione del ransomware. La protezione air-gapped integrata semplifica la preparazione agli audit e si allinea ai framework di conformità normativa.
Utilizzando IBM Cloud Object Storage, il servizio offre:
La COS diventa la base per un ripristino pulito, affidabile e resiliente ai ransomware, riducendo al contempo il TCO ed eliminando il sovraccarico del secondo sito.
FalconStor Habanero è un servizio di storage completamente gestito, progettato per semplificare la protezione sicura dei dati offsite per gli ambienti IBM i e IBM Power. Offre retention resiliente ai ransomware, disaster recovery e archiviazione a lungo termine a un modello di costi paragonabile a quello dell'object storage senza dover distribuire nuove infrastrutture o modificare i processi di backup esistenti.
Il servizio è alimentato dalle funzionalità brevettate di protezione dei dati di FalconStor e dalla piattaforma Power e dai servizi cloud di IBM, tra cui IBM Cloud Object Storage. Insieme, forniscono una base altamente duratura, immutabile e disponibile a livello globale per un recupero moderno.
Habanero offre:
Con un sistema di prezzi semplice a due livelli e una tecnologia apprezzata da migliaia di clienti IBM Power, Habanero offre un percorso moderno, resiliente e conveniente.
IBM Cloud Marketplace offre un canale centralizzato per l'acquisto e la vendita di soluzioni aziendali, permettendo ai clienti di:
Habanero si aggiunge a oltre 400 offerte dell'ecosistema su IBM Cloud Marketplace, beneficiando del beneficio della portata globale di IBM, dell'impronta aziendale e del coinvolgimento mensile con oltre 600.000 visitatori, inclusi utenti di organizzazioni Fortune 500.
Con FalconStor Habanero su IBM Cloud Marketplace, le organizzazioni possono accelerare il loro percorso verso una protezione dei dati moderna e ottimizzata per il cloud, ottenendo una maggiore resilienza cibernetica, costi prevedibili e operazioni semplificate grazie a IBM Cloud Object Storage di IBM.
