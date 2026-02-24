FalconStor Habanero ora disponibile su IBM Cloud Marketplace

I modelli DR tradizionali si basano sulla gestione manuale dei supporti, su strumenti frammentati e su test DR poco frequenti, lasciando i team poco fiduciosi nella prontezza del ripristino. I sistemi connessi espongono gli ambienti alla diffusione di ransomware e al danneggiamento dei dati, senza percorsi di ripristino puliti garantiti o isolamento air-gap verificabile. A complicare la sfida, i team IT affrontano elevati costi operativi, infrastrutture invecchiate, carenze di competenze specializzate e costi cloud o di trasferimento imprevedibili, il che rende questi ambienti sia rischiosi che costosi da mantenere.

FalconStor Habanero offre backup, archiviazione e ripristino accelerati con prestazioni prevedibili, eliminando la dipendenza dai supporti fisici e riducendo significativamente i tempi di inattività. SLA di livello enterprise e un trasporto dati fino a 20 volte più veloce garantiscono una recuperabilità affidabile e testabile per gli ambienti IBM Power.

Habanero rafforza la cyber-resilience con data vault immutabili, conservazione WORM opzionale e immutabilità storage-native, garantendo punti di ripristino a prova di manomissione che bloccano la propagazione del ransomware. La protezione air-gapped integrata semplifica la preparazione agli audit e si allinea ai framework di conformità normativa.

Utilizzando IBM Cloud Object Storage, il servizio offre:

Durabilità e resilienza leader del settore

Scalabilità massiccia nell'economia dell'object storage

Conservazione a lungo termine a basso costo

Disponibilità globale e gestione semplificata del ciclo di vita

OPEX prevedibile senza costi di recupero cloud a sorpresa

La COS diventa la base per un ripristino pulito, affidabile e resiliente ai ransomware, riducendo al contempo il TCO ed eliminando il sovraccarico del secondo sito.