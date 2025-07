Fairly AI e IBM® watsonx.ai offrono governance e sicurezza dell'AI di livello superiore

Oggi siamo orgogliosi di annunciare la nostra integrazione con IBM® watsonx.ai, combinando le loro funzionalità di AI generativa di livello aziendale con la supervisione attenta alle policy e incentrata sulla sicurezza di Fairly. Insieme, forniamo una soluzione creata per la distribuzione dell'AI nel mondo reale, regolamentata e ad alto rischio, che offre controllo, trasparenza e fiducia senza pari in ogni modello.

Fairly AI non si limita a trovare ciò che non funziona: ti spieghiamo come applicare le correzioni e come questo si collega ai tuoi obblighi di governance. Leader nell'AI Trust, Risk and Security Management (AI TriSM), il nostro rivoluzionario sistema di gestione Fairly AI integrato con Security for AI Asenion™ automatizza il red-teaming, la valutazione del rischio, le linee guida per la correzione e la reportistica sulla conformità, tutto in uno.