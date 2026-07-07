Espansione di IBM z17: introdurre l'AI su larga scala in più ambienti aziendali

Oggi segna un'importante espansione della piattaforma IBM z17. Da quando abbiamo introdotto IBM z17 lo scorso anno, siamo riusciti ad aiutare le organizzazioni a portare l'AI direttamente alle transazioni, dati e applicazioni mission-critical più preziose. In questo stesso breve tempo, abbiamo assistito a un cambiamento significativo sul mercato: l'AI sta andando oltre le prove di concetto e i progetti pilota per entrare nei processi aziendali di produzione. Le organizzazioni non si chiedono più se dovrebbero adottare l'AI, ma come possono generare il ROI, realizzare valore e rendere operativa l'AI su larga scala, in modo sicuro e responsabile.

Per i clienti Z, la risposta parte dai dati e dalle transazioni che gestiscono quotidianamente. IBM Z è sempre stato il luogo in cui si verificano molte delle transazioni commerciali più importanti al mondo. Oggi, i clienti stanno estendendo tali transazioni con processi decisionali basati su AI, rilevamento delle frodi, automazione ed esperienze del cliente. Con IBM z17, stiamo permettendo alle organizzazioni di combinare l'AI nelle transazioni e l'AI sui dati insieme alle capacità agentiche direttamente dove avvengono operazioni aziendali mission-critical.

I clienti sono alla ricerca dei modi per massimizzare il valore delle applicazioni e delle competenze esistenti, adottando allo stesso tempo moderne pratiche operative e workflow basati su AI. In un ambiente in cui ogni risorsa è importante, le organizzazioni hanno bisogno di un'infrastruttura che contribuisca a semplificare le operazioni, migliorare la produttività degli sviluppatori, mantenere la sicurezza e accelerare l'innovazione, senza aggiungere complessità.

Ecco perché stiamo ampliando il portfolio IBM z17 con nuovi sistemi single frame e rack mount, portando i punti di forza fondamentali di IBM Z a una gamma più ampia di modelli di distribuzione, offrendo sicurezza, resilienza e prestazioni da cui dipendono le aziende. Come sempre, continuiamo a innovare per offrire di più con meno, incluso fino al 20% di capacità in più rispetto all'IBM z16 per elaborare le transazioni più velocemente e supportare un workload in crescita basato sull'AI. Anche il membro più recente e più piccolo della famiglia IBM z17 offre le prestazioni, l'efficienza e la scalabilità di cui le organizzazioni hanno bisogno, bilanciando ambizioni di crescita con vincoli di risorse reali.