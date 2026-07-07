Espansione di IBM z17: introdurre l'AI su larga scala in più ambienti aziendali

Con l'espansione del portfolio IBM z17, stiamo offrendo alle organizzazioni diversi modi per accedere alle funzionalità di AI, sicurezza, resilienza e prestazioni necessarie per competere in un'era AI-first.
Oggi segna un'importante espansione della piattaforma IBM z17. Da quando abbiamo introdotto IBM z17 lo scorso anno, siamo riusciti ad aiutare le organizzazioni a portare l'AI direttamente alle transazioni, dati e applicazioni mission-critical più preziose. In questo stesso breve tempo, abbiamo assistito a un cambiamento significativo sul mercato: l'AI sta andando oltre le prove di concetto e i progetti pilota per entrare nei processi aziendali di produzione. Le organizzazioni non si chiedono più se dovrebbero adottare l'AI, ma come possono generare il ROI, realizzare valore e rendere operativa l'AI su larga scala, in modo sicuro e responsabile.
Per i clienti Z, la risposta parte dai dati e dalle transazioni che gestiscono quotidianamente. IBM Z è sempre stato il luogo in cui si verificano molte delle transazioni commerciali più importanti al mondo. Oggi, i clienti stanno estendendo tali transazioni con processi decisionali basati su AI, rilevamento delle frodi, automazione ed esperienze del cliente. Con IBM z17, stiamo permettendo alle organizzazioni di combinare l'AI nelle transazioni e l'AI sui dati insieme alle capacità agentiche direttamente dove avvengono operazioni aziendali mission-critical.
I clienti sono alla ricerca dei modi per massimizzare il valore delle applicazioni e delle competenze esistenti, adottando allo stesso tempo moderne pratiche operative e workflow basati su AI. In un ambiente in cui ogni risorsa è importante, le organizzazioni hanno bisogno di un'infrastruttura che contribuisca a semplificare le operazioni, migliorare la produttività degli sviluppatori, mantenere la sicurezza e accelerare l'innovazione, senza aggiungere complessità.
Ecco perché stiamo ampliando il portfolio IBM z17 con nuovi sistemi single frame e rack mount, portando i punti di forza fondamentali di IBM Z a una gamma più ampia di modelli di distribuzione, offrendo sicurezza, resilienza e prestazioni da cui dipendono le aziende. Come sempre, continuiamo a innovare per offrire di più con meno, incluso fino al 20% di capacità in più rispetto all'IBM z16 per elaborare le transazioni più velocemente e supportare un workload in crescita basato sull'AI. Anche il membro più recente e più piccolo della famiglia IBM z17 offre le prestazioni, l'efficienza e la scalabilità di cui le organizzazioni hanno bisogno, bilanciando ambizioni di crescita con vincoli di risorse reali.
L'infrastruttura enterprise sta entrando in una nuova fase. Le organizzazioni hanno bisogno di piattaforme in grado di supportare la crescita basata su AI mentre affrontano le risorse, i requisiti aziendali in evoluzione e gli ambienti ibridi sempre più complessi. Viene chiesto loro di implementare nuove funzionalità di AI mentre apprendono nuove competenze, controllano i costi operativi e massimizzano il valore delle applicazioni e delle infrastrutture esistenti. I nuovi sistemi IBM z17 single frame e rack mount affrontano queste sfide offrendo opzioni di implementazione più agili e flessibili, offrendo allo stesso tempo la base affidabile di IBM Z.
Per aiutare i clienti ad accelerare l'innovazione senza aumentare la complessità, stiamo anche offrendo nuove funzionalità in tutto il portfolio. Nuovi miglioramenti nell'ottimizzazione del codice aumentano l'efficienza delle applicazioni e liberano risorse di sviluppo preziose, permettendo ai team di concentrarsi sulla creazione di nuovo valore aziendale invece che sui progetti di riqualificazione. Il supporto agli approcci Infrastructure-as-Code standard del settore rende più facile per le organizzazioni gestire l'infrastruttura.
Allo stesso tempo, le funzionalità di automazione ampliate aiutano a ridurre lo sforzo manuale e la dipendenza da competenze specializzate, mentre il supporto OpenTelemetry e la visualizzazione avanzata della topologia I/O offrono insight operativi approfonditi su landscape IT sempre più complessi. Insieme, queste funzionalità aiutano le organizzazioni a migliorare l'observability, identificare più rapidamente i colli di bottiglia e operare in modo più efficiente.
Oltre alla tecnologia stessa, i clienti hanno anche bisogno di fiducia nel poter implementare e gestire con successo nuove infrastrutture fin dal primo giorno. IBM Technology Lifecycle Services fornisce supporto infrastrutturale dedicato e servizi day-one, progettati per aiutare i clienti a distribuire in modo sicuro ed efficiente IBM z17 Rack Mount. Con offerte di supporto premium che offrono servizi predittivi e proattivi, le organizzazioni possono prevenire i problemi prima ancora che influenzino le operazioni, riducendo i tempi di inattività non pianificati e massimizzando la disponibilità aziendale.
Man mano che l'adozione dell'AI matura, il luogo in cui l'AI funziona è importante tanto quanto i modelli stessi. Le organizzazioni stanno scoprendo che il trasferimento di grandi quantità di dati sensibili verso ambienti esterni può comportare costi, latenza, problemi di governance e di sicurezza. Sempre più spesso vogliono che l'AI sia più vicina ai dati, più vicina alla transazione e più vicina al luogo in cui vengono prese le decisioni aziendali.
È esattamente per questo che IBM z17 è stato progettato. Le organizzazioni possono identificare le frodi, rilevare anomalie, personalizzare l'esperienza del cliente e prendere decisioni aziendali intelligenti in tempo reale, senza spostare informazioni sensibili lontano dagli ambienti affidabili. Basato sul processore Telum II, IBM z17 consente l'inferenza AI in tempo reale direttamente all'interno dell'elaborazione delle transazioni.
Con il supporto per IBM Spyre Accelerator, le organizzazioni possono inoltre estendere queste funzionalità per scalare i workload di AI generativa e di agentic AI emergenti. Insieme, Telum II e Spyre forniscono una solida base per le organizzazioni che vogliono spostare l'AI dalla sperimentazione alla produzione.
Man mano che le organizzazioni cercano di generare rendimenti misurabili dagli investimenti in AI, l'efficienza diventa importante quanto la capacità. I test IBM mostrano che i workflow di Online Transaction Processing (OLTP) integrati con l'AI sulla OpenShift Container Platform richiedono fino a quattro volte meno core rispetto all'esecuzione di workload simili su una piattaforma x86.1 Questo consente alle organizzazioni di scalare l'AI in modo più efficiente, mantenendo la sicurezza, la resilienza e la governance associate agli ambienti mission-critical.
Che si tratti di supportare processi aziendali basati sull'AI, operazioni o soluzioni AI specifiche di settore, il portfolio di IBM z17 offre alle organizzazioni diverse opzioni per portare l'AI direttamente ai dati aziendali.
Il valore dell'AI non può essere realizzato se non si basa sulla fiducia. La sicurezza rimane essenziale quando dati sensibili, processi aziendali e workload di AI convergono. La resilienza diventa ancora più critica man mano che le organizzazioni si affidano sempre più a un processo decisionale basato sull'AI e automatizzato. Le prestazioni su larga scala restano non negoziabili quando le aziende elaborano milioni di transazioni ogni giorno.
Il portfolio ampliato di IBM z17 riunisce questi punti di forza fondamentali in una serie più ampia di opzioni di implementazione. Con funzionalità di sicurezza leader di settore, prontezza quantistica, confidential computing e avanzate funzionalità di cyber resilience, le organizzazioni possono contribuire a proteggere asset critici mentre si preparano ad affrontare le minacce future. Allo stesso tempo, la piattaforma continua a offrire l'affidabilità, la disponibilità e la scalabilità richieste per i workload più impegnativi al mondo.
Per le organizzazioni che adottano operazioni AI-first e processi aziendali, queste funzionalità non sono opzionali. Sono la base che permette alle imprese di innovare con sicurezza, scalare responsabilmente e realizzare valore dall'AI senza compromettere la fiducia.
Il futuro del computing aziendale non riguarda la scelta tra AI e governance, innovazione e affidabilità o modernizzazione e continuità. Si tratta di unire questi elementi su una piattaforma progettata per supportare sia la business transformation sia l'eccellenza operativa.
Con l'espansione del portfolio IBM z17, stiamo offrendo alle organizzazioni più modi per accedere alle funzionalità di AI, sicurezza, resilienza e prestazioni necessarie per competere in un'era AI-first. I nuovi sistemi single frame e rack mount estendono la portata di IBM z17, rendendo più facile per le organizzazioni allineare le scelte infrastrutturali con le esigenze aziendali, continuando a eseguire i workload più importanti con sicurezza.
Man mano che l'AI passa dalla sperimentazione alla produzione, siamo convinti che le organizzazioni vincenti saranno quelle che saranno in grado di portare l'intelligenza direttamente ai propri dati, transazioni e processi aziendali in modo sicuro, affidabile e su larga scala.
È per questo che è stato realizzato IBM z17. Ti diamo il benvenuto nella prossima evoluzione di IBM z17. Il futuro viene costruito al core.