Miglioramento della sicurezza IBM Z per il futuro dell'AI con IBM z17

Nel recente report di IBM "I mainframe come pilastri della trasformazione digitale", circa l'82% dei clienti intervistati ha affermato che è "molto importante" (46%) o "estremamente importante" (36%) che il mainframe supporti le funzionalità dell'AI per il monitoraggio, l'analisi, il rilevamento e la risposta alle minacce informatiche.

La nostra ultima soluzione di sicurezza basata sull'AI, IBM Threat Detection for z/OS, è progettata per aiutare i clienti a rilevare e identificare le anomalie potenzialmente dannose che potrebbero essere il risultato di un attacco informatico1. I clienti possono utilizzare la dashboard per spiegare ulteriormente l'anomalia, il che potrebbe semplificare la diagnosi. È inoltre in grado di identificare ed emettere avvisi per incidenti anomali legati all'ICT, che potrebbero aiutare i clienti ad aderire ai requisiti di normative come il Digital Operational Resilience Act (DORA) dell'UE. Oltre al rilevamento delle anomalie informatiche, un componente chiave di questa soluzione che IBM intende fornire è offrire l'opzione della funzionalità di quarantena progettata per aiutare a soddisfare i clienti nell'affermare la loro conformità all'anti-malware su z/OS. IBM Threat Detection for z/OS sblocca la potenza dell'AI per fornire una sicurezza avanzata per le aziende.

IBM intende fornire una nuova soluzione AI per scoprire e classificare i dati sensibili sulla piattaforma. Ciò attingerebbe al nuovo processore IBM Telum II in z17 per i processi di linguaggio naturale e ad altre tecniche di AI di nuova creazione, in modo che i dati di punta possano essere identificati e protetti prima di essere utilizzati nella pipeline di dati AI. Queste funzionalità sarebbero progettate per aiutare le organizzazioni a superare il processo laborioso e soggetto a errori di classificazione manuale dei dati e trarre invece beneficio dall'etichettatura e dalla classificazione automatizzate utilizzando una tecnologia basata sull'AI.

Dopo aver etichettato i dati sensibili, è importante assicurarsi che siano crittografati in modo appropriato. Sebbene il quantum computing possa creare un cambiamento fondamentale nel progresso tecnologico, la sua potenza di elaborazione senza precedenti potrebbe potenzialmente violare gli attuali standard di crittografia. Per rafforzare le difese, IBM Z Crypto Discovery & Inventory (zCDI) è progettato per semplificare il modo in cui i clienti scoprono gli asset crittografici sulla piattaforma Z e può aiutare a creare un inventario crittografico. Uno dei primi passi nel percorso quantistico richiederà alle organizzazioni di comprendere dove viene utilizzata la crittografia nel loro ambiente per costruire questo inventario. zCDI è progettato per semplificare il processo di utilizzo della crittografia all'interno della loro infrastruttura Z, analizzando e consolidando le statistiche relative alle criptovalute provenienti da diverse fonti di dati. Questa nuova soluzione è progettata per aiutare le aziende a valutare i propri sistemi alla ricerca di potenziali punti deboli e favorire i piani di correzione in modo da poter accelerare la migrazione alla crittografia post-quantistica. Infine, queste strategie non sono complete senza un modo adeguato per memorizzare e proteggere i segreti che proteggono i dati.