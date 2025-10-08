Migliorare la cyber resilience con IBM Cloud Object Storage e IBM Storage Defender Data Protect

Il ransomware, le minacce interne e gli eventi di esfiltrazione dei dati stanno crescendo sia in frequenza che in sofisticazione. I modelli tradizionali in cui i backup sono memorizzati on-premise, spesso sulla stessa rete degli ambienti di produzione che proteggono, presentano una facile opportunità per gli attacchi informatici che puntano a bloccare intere organizzazioni. Quando le copie di backup rimangono nello stesso ambiente dei dati di produzione, i criminali informatici possono crittografarle o cancellarle, eliminando le opzioni di ripristino.

Per contrastare questo fenomeno, le organizzazioni si rivolgono sempre più al cloud per ottenere backup e protezione dei dati offsite. Tuttavia, anche se le organizzazioni passano ad ambienti ibridi e multi-cloud, molte hanno difficoltà a proteggere e isolare i propri dati in modo efficace. Ciò è spesso dovuto a:

Una mancanza di esperienza nell'architettura di sicurezza del cloud;

Controlli inadeguati per rilevare e rispondere agli incidenti informatici;

Un eccessivo ricorso ai sistemi di backup tradizionali, senza considerare la protezione dei dati inattivi;

Visibilità e monitoraggio limitati circa l'integrità dei dati negli ambienti cloud.

Il risultato è un divario crescente tra la strategia di protezione dei dati e l'effettiva cyber resilience.