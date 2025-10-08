Migliorare la cyber resilience con IBM Cloud Object Storage e IBM Storage Defender Data Protect

Il ransomware, le minacce interne e gli eventi di esfiltrazione dei dati stanno crescendo sia in frequenza che in sofisticazione. I modelli tradizionali in cui i backup sono memorizzati on-premise, spesso sulla stessa rete degli ambienti di produzione che proteggono, presentano una facile opportunità per gli attacchi informatici che puntano a bloccare intere organizzazioni. Quando le copie di backup rimangono nello stesso ambiente dei dati di produzione, i criminali informatici possono crittografarle o cancellarle, eliminando le opzioni di ripristino.
Per contrastare questo fenomeno, le organizzazioni si rivolgono sempre più al cloud per ottenere backup e protezione dei dati offsite. Tuttavia, anche se le organizzazioni passano ad ambienti ibridi e multi-cloud, molte hanno difficoltà a proteggere e isolare i propri dati in modo efficace. Ciò è spesso dovuto a:
Il risultato è un divario crescente tra la strategia di protezione dei dati e l'effettiva cyber resilience.
IBM affronta questa sfida con una soluzione integrata che combina IBM Cloud Object Storage (COS), configurato come cyber vault, con IBM Storage Defender Data Protect, che fornisce una gestione centralizzata della cyber resilience insieme a una protezione dei dati isolata e offsite. Questa combinazione offre un approccio potente e moderno alla salvaguardia dei dati più critici dalle minacce informatiche in evoluzione.
Perché scegliere un cloud storage per gli archivi e i backup?
La memorizzazione offsite dei dati di backup e archiviazione utilizzando soluzioni isolate come IBM Cloud Object Storage garantisce la massima resilienza contro le minacce informatiche. Conservando copie all'esterno dell'ambiente di produzione, in uno storage immutabile e isolato, le organizzazioni possono proteggere i dati critici da ransomware, minacce interne e cancellazioni accidentali. Questa separazione delle copie dei dati primari e secondari rappresenta un'ultima linea di difesa che garantisce la recuperabilità anche in caso di attacchi informatici avanzati che compromettono gli ambienti di produzione.
IBM Storage Defender è una soluzione di protezione dei dati e di cyber resilience di nuova generazione che utilizza l'AI e l'automazione per proteggere, rilevare e ripristinare in caso di attacchi informatici. Le capacità principali includono:
IBM Storage Defender Data Protect offre funzionalità di data backup and recovery e può indirizzare copie di backup sicure a un vault isolato, basato su IBM Cloud Object Storage, per la conservazione e il ripristino a lungo termine.
IBM Cloud Object Storage (COS) offre una base altamente scalabile, sicura e resiliente per l'archiviazione dei dati non strutturati. Quando configurato come vault, diventa un componente essenziale della tua strategia di cyber resilience. Ecco come:
IBM COS supporta Object Lock, noto anche come Write Once Read Many (WORM), che consente di rendere i dati immutabili per un periodo di retention specificato. Una volta bloccati, gli oggetti non possono essere modificati o eliminati, proteggendo i tuoi dati sia dai criminali informatici che dall'eliminazione accidentale.
Questa caratteristica è fondamentale per la difesa dagli attacchi ransomware, in quanto garantisce che le copie di backup rimangano intatte e recuperabili, anche se i sistemi primari sono compromessi.
Le restrizioni basate sul contesto consentono di definire controlli granulari di accesso alla rete per i tuoi bucket COS. Con CBR, è possibile limitare l'accesso al bucket da:
Questo aiuta a rafforzare un livello di sicurezza zero-trust, garantendo che solo i sistemi e gli utenti autorizzati possano accedere al vault.
I dati inattivi in IBM COS vengono crittografati e i clienti possono gestire le proprie chiavi di crittografia utilizzando IBM Key Protect. Ciò consente di:
Key Protect si integra perfettamente con COS, offrendo un controllo preciso sulla protezione crittografica dei dati memorizzati.
IBM Cloud Identity and Access Management (IAM) consente di gestire chi può accedere ai tuoi bucket di storage e quali azioni possa eseguire. Con IAM puoi:
IAM garantisce che solo gli utenti e i servizi giusti abbiano accesso ai dati critici, riducendo il rischio di minacce interne o configurazioni errate.
Utilizzando IBM Cloud Logs puoi monitorare tutte le attività relative ai tuoi bucket COS. Questo include:
Il monitoraggio in tempo reale e gli audit log sono critici per rilevare comportamenti sospetti e dimostrare la conformità normativa.
Integrando IBM Storage Defender con un cyber vault basato su IBM Cloud Object Storage, le organizzazioni ottengono:
Questa architettura trasforma il tuo ambiente di backup in un'ultima linea di difesa resiliente, conforme e ripristinabile.
Le minacce informatiche non stanno scomparendo. Con la combinazione di IBM Storage Defender e IBM Cloud Object Storage, puoi andare oltre le strategie di backup tradizionali e adottare un approccio di cyber vault che offre alla tua azienda un vantaggio reale nella lotta contro il ransomware e la perdita di dati.
Che tu sia un leader IT aziendale o un architetto del cloud, ora è il momento di costruire la tua strategia di resilienza su una base di protezione intelligente e storage sicuro e immutabile.