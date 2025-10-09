Intelligenza artificiale Automazione IT

IBM MQ 9.4.4 rafforza la resilienza ibrida e la conformità federale

Pubblicato 10/09/2025
IBM MQ 9.4.4 è ora disponibile, portando nuove funzionalità che aiutano le organizzazioni a creare sistemi di messaggistica più resilienti, soddisfare i requisiti di conformità federali e operare in modo più efficiente in ambienti ibridi.  

Questa quarta versione di Continuous Delivery (CD) nel flusso MQ 9.4 estende l'alta disponibilità e il disaster recovery oltre i container agli ambienti Linux nativi, alle macchine virtuali e agli ambienti bare metal, introduce miglioramenti della sicurezza per i workload regolamentati e semplifica l'amministrazione per le piattaforme distribuite, MQ Appliance e z/OS. 

Tre nuovi benefici di IBM MQ 9.4.4

Annunciata ufficialmente il 2 ottobre 2025 e disponibile a partire dal 16 ottobre 2025, questa versione include una serie di miglioramenti e nuove caratteristiche per i clienti: 

  • Basata sulle funzionalità native HA e CRR introdotte in MQ 9.4.3, questa versione offre le stesse caratteristiche alle VM Linux e agli ambienti bare metal, oltre alla loro implementazione originale basata su container. Ora è possibile implementare HA e CRR nativi senza alcuna dipendenza, poiché la replica viene eseguita interamente da IBM MQ stesso. Le soluzioni precedenti per l'alta disponibilità e il disaster recovery su VM Linux (multi-istanza, RDQM) prevedevano storage condiviso o aggiunte al sistema operativo.
  • Facilita la conformità federale con miglioramenti che aiutano i clienti ad indirizzare più facilmente gli standard federali degli Stati Uniti. Puoi proteggere i dati sensibili, aiutare a soddisfare i requisiti di audit e implementare con sicurezza in ambienti regolamentati.
  • Aiuta a ridurre le spese operative con il ripristino automatico dei canali su MQ for z/OS e il filtraggio mirato degli oggetti che rende MQ più facile da gestire su larga scala.

Otto nuove caratteristiche in IBM MQ 9.4.4

Questa versione introduce un'ampia serie di miglioramenti tecnici in termini di resilienza, conformità e amministrazione, aiutando le organizzazioni a rafforzare la propria struttura di messaggistica riducendo al contempo la complessità.

  1. HA e CRR nativi su VM Linux e bare metal: consentono l'alta disponibilità e il disaster recovery senza dipendenze dallo storage o dalle specifiche del sistema operativo, utilizzando le funzionalità native di MQ precedentemente disponibili solo sui container. 
  2. Modalità FIPS per AMS: Advanced Message Security funziona ora in modalità FIPS completa su componenti distribuiti, consentendo l'implementazione in AWS GovCloud e supportando i workload. 
  3. Traffico di replica RDQM crittografato in transito: aggiunge la crittografia predefinita alla replica RDQM, soddisfacendo i requisiti federali di conformità e riducendo il rischio di esposizione dei dati.
  4. Global Security Kit (GSKit) v9: migliora il supporto del protocollo TLS e della crittografia tra distribuzioni Linux specifiche, migliorando le prestazioni crittografiche e allineandosi all'evoluzione della sicurezza  
  5. Canali autoriparanti su z/OS: ripristinano automaticamente in caso di mancata corrispondenza delle sequenze, riducendo i reset manuali e accelerando il recovery. 
  6. Filtri MQ Console: permettono agli amministratori di concentrarsi sugli oggetti pertinenti con filtri personalizzabili e riutilizzabili, risparmiando tempo in ambienti complessi. 
  7. Supporto Java Semeru 21: tutti i componenti non-z/OS ora funzionano con l'ultimo tempo di esecuzione Java di IBM, migliorando le prestazioni, la compatibilità e il livello di sicurezza. 
  8. Miglioramenti .NET6: il supporto per percorsi di certificati personalizzati migliora la flessibilità per le implementazioni basate su Windows. 

Anteprima: IBM MQ Agent

Sebbene non faccia parte del rilascio 9.4.4, IBM sta introducendo un'anteprima di IBM MQ Agent, un assistente basato su AI che aiuta gli amministratori a risolvere i problemi utilizzando il linguaggio naturale. L'agente si connette a qualsiasi gestore di code sulla rete MQ e fornisce l'analisi della causa principale in pochi secondi, il tutto per contribuire a ridurre significativamente i tempi di ripristino. 

Provalo

Modernizza la tua messaggistica

IBM MQ 9.4.4 rafforza il ruolo di MQ come piattaforma di messaggistica moderna e resiliente per ambienti hybrid cloud, attraverso l'estensione di HA e DR di livello aziendale alle distribuzioni tradizionali, il miglioramento delle caratteristiche di conformità e la semplificazione delle operazioni.  

Contatta il tuo rappresentante IBM per scoprire come l'ultima versione di CD può aiutare la tua azienda a rimanere sicura, agile e pronta al cambiamento 

Maggiori informazioni su IBM MQ  

Inizia la versione di prova gratuita 

