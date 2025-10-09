IBM MQ 9.4.4 rafforza la resilienza ibrida e la conformità federale

IBM MQ 9.4.4 è ora disponibile, portando nuove funzionalità che aiutano le organizzazioni a creare sistemi di messaggistica più resilienti, soddisfare i requisiti di conformità federali e operare in modo più efficiente in ambienti ibridi.
Questa quarta versione di Continuous Delivery (CD) nel flusso MQ 9.4 estende l'alta disponibilità e il disaster recovery oltre i container agli ambienti Linux nativi, alle macchine virtuali e agli ambienti bare metal, introduce miglioramenti della sicurezza per i workload regolamentati e semplifica l'amministrazione per le piattaforme distribuite, MQ Appliance e z/OS.
Annunciata ufficialmente il 2 ottobre 2025 e disponibile a partire dal 16 ottobre 2025, questa versione include una serie di miglioramenti e nuove caratteristiche per i clienti:
Questa versione introduce un'ampia serie di miglioramenti tecnici in termini di resilienza, conformità e amministrazione, aiutando le organizzazioni a rafforzare la propria struttura di messaggistica riducendo al contempo la complessità.
Sebbene non faccia parte del rilascio 9.4.4, IBM sta introducendo un'anteprima di IBM MQ Agent, un assistente basato su AI che aiuta gli amministratori a risolvere i problemi utilizzando il linguaggio naturale. L'agente si connette a qualsiasi gestore di code sulla rete MQ e fornisce l'analisi della causa principale in pochi secondi, il tutto per contribuire a ridurre significativamente i tempi di ripristino.
IBM MQ 9.4.4 rafforza il ruolo di MQ come piattaforma di messaggistica moderna e resiliente per ambienti hybrid cloud, attraverso l'estensione di HA e DR di livello aziendale alle distribuzioni tradizionali, il miglioramento delle caratteristiche di conformità e la semplificazione delle operazioni.
