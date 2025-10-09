IBM MQ 9.4.4 rafforza la resilienza ibrida e la conformità federale

Questa quarta versione di Continuous Delivery (CD) nel flusso MQ 9.4 estende l'alta disponibilità e il disaster recovery oltre i container agli ambienti Linux nativi, alle macchine virtuali e agli ambienti bare metal, introduce miglioramenti della sicurezza per i workload regolamentati e semplifica l'amministrazione per le piattaforme distribuite, MQ Appliance e z/OS.